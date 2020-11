TOK vykdomasis komitetas apžvelgė pasiruošimą olimpinėms žaidynėms

Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) vykdomasis komitetas (VK) įvertino vietos organizacinių komitetų daromą pažangą rengiantis visoms būsimoms olimpinėms žaidynėms, pritaikytoms koronaviruso pandemiją išgyvenusiam pasauliui, rašoma LTOK svetainėje.

TOK vykdomajam komitetui buvo pateikta naujausia informacija apie kiekvieno priimančio miesto padarytą pažangą, tuo pasaulio sporto bendruomenei suteikiant naujo optimizmo po COVID-19 pandemijos sukeltų iššūkių.

Pirmiausia tai buvo aptarta bendrame susitikime su TOK sportininkų komisija kalbant apie 2020 metų Tokijo vasaros ir 2022 metų Pekino žiemos olimpines žaidynes.

Po susitikimo TOK prezidentas Thomas Bachas sakė: „Diskusijos sukosi apie saugios aplinkos sportininkams ir visiems susijusiems asmenims sukūrimą ir keitimąsi informacija apie COVID-19 atsakomųjų priemonių paketą, kuris dabar rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant mūsų Japonijos partneriais ir draugais. Ypač Japonijos vyriausybės ir mūsų pačių darbo grupėms, įsteigtoms konkrečiai dėl šių atsakomųjų priemonių. Sutarėme, kad šios priemonės turi būti prioritetinės.

Tačiau mes taip pat sutarėme, kad šių priemonių įgyvendinimui reikės daug drausmės ir lankstumo, nes dabar matome, ypač remiantis Europos patirtimi (bet tai pasakytina ir apie kitas pasaulio šalis), kad net pačios geriausios viruso plitimą padedančios valdyti taisyklės yra veiksmingos tik tuo atveju, jei žmonės iš tikrųjų jų paiso ir laikosi. Tą patį pareiškė ir sportininkų komisija, mananti, kad šių taisyklių laikymasis yra sportininkų ir visų olimpiniame kaimelyje gyvensiančių žmonių solidarumo reikalas.“

Tai sustiprino TOK perduodamą žinią, kad visų žmonių sveikata ir saugumas išlieka svarbiausiu prioritetu. Rašytiniame pranešime dėl Tokijo taip pat pabrėžiama, kad norint sėkmingai surengti olimpines žaidynes būtina reguliariai bendrauti su pagrindinėmis suinteresuotųjų asmenų grupėmis, ir kad informacija buvo teikiama per neseniai surengtus misijų vadovų internetinius seminarus, tarptautinių federacijų (TF) seminarą, „Virtual World Broadcasters Briefing“ (virtualią pasaulio transliuotojų informacinę apžvalgą) ir per „Press Operations Update“ pranešimus spaudai. Per šiuos kanalus buvo pateikta svarbi informacija, susijusi su keliomis sritimis, įskaitant Covid-19 atsakomųjų priemonių planavimą ir pastarojo meto sąnaudų taupymo priemones.

Taip pat buvo pažymėta, kad kitą savaitę tarp lapkričio 16 ir 18 d. vyks bendra TOK ir Tarptautinio paralimpinio komiteto (TPK) projekto peržiūra. Prezidentas T. Bachas šiomis dienomis ketina apsilankyti Japonijoje.

Kalbėdamas apie 2022 m. Pekino žiemos olimpines žaidynes, prezidentas T. Bachas pažymėjo: „Taip pat gavome ataskaitą apie 2022 m. Pekino žaidynes. Joje buvo pranešama apie sėkmingą bobslėjaus centro homologaciją ir pasirengimą keturių tarptautinių federacijų vizitui.“

Tarptautinė bobslėjaus ir skeletono federacija (IBSF), Tarptautinė rogučių sporto federacija (FIL) bei dalyvavę sportininkai ir pareigūnai išsakė komplimentus ir palaikymą Kinijai dėl Yanqing bobslėjaus centro homologacijos, pabrėždami Kinijos padarytą pažangą rengiantis žaidynėms.

TOK vykdomajam komitetui buvo pateikta išsami informacija apie šiam renginiui numatytas Covid-19 atsakomąsias priemones. Šios priemonės ne tik sukūrė saugią aplinką visiems dalyviams ‒ informacija apie jas bus vertinga ir ateityje.

Kita dėmesio verta su 2022 metų Pekino žaidynėmis susijusi veikla, apie kurią buvo pasidalinta su TOK vykdomuoju komitetu, apima spalio 19-22 dienomis sėkmingai įvykusią pasaulio spaudos konferenciją („World Press Briefing“), taip pat Tarptautinės federacijos vizitus Tarptautinės biatlono sąjungos (IBU), Pasaulio akmenslydžio federacijos (WCF), Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) ir Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) būstinėse.

Galiausiai buvo pateikta atnaujinta informacija apie 2022 metų Pekino žaidynėms numatytų statybų darbus: visuose olimpiniuose kaimeliuose baigti pirminės infrastruktūros darbai, ketinama iki šių metų pabaigos baigti visas varžybų arenas, o pagrindinį žiniasklaidos centrą planuojama baigti iki 2021 metų liepos.

Keliuose rašytiniuose pranešimuose buvo pristatyta kai kurių kitų žaidynių organizacinių komitetų padaryta pažanga. Ruošiantis 2024 metų Paryžiaus vasaros olimpinėms žaidynėms, vasarą sėkmingai startavo „Paris 2024 Club“, viena iš organizacinio komiteto aktyvaus bendruomenės dalyvavimo programų, taip pat socialinės plėtros per sportą programa „Impact 2024“.

Be to, buvo pateikta naujausia informacija apie 2026 metų Milano ‒ Kortinos žiemos ir 2028 metų Los Anželo vasaros olimpines žaidynes, po to, kai atitinkamai rugsėjo 29 ir spalio 28-29 dienomis įvyko pirmieji šių žaidynių koordinacinių komitetų susitikimai. Rugsėjo pradžioje pristatytas „LA28“ prekės ženklas buvo svarbus Los Andželo žaidynių organizacinio komiteto akcentas.

Be to, buvo atnaujinta informacija apie 2026 metų Dakaro jaunimo olimpines žaidynes. Buvo prisimintas spalį įvykęs antrasis koordinacinio komiteto posėdis, kuriame daugiausia buvo diskutuojama apie galutinį plano variantą, poreikį nustatyti naujas galimybes, atsiradusias perkėlus žaidynes iš 2022-ųjų į 2026 metus ir plano pritaikymą prie naujų datų.