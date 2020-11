Lietuvos ledo ritulio čempionate – įvarčių salvė ir fenomenalus ruso debiutas

Po trumpos priverstinės pertraukos į kovų lauką sugrįžo Lietuvos ledo ritulio čempionate kovojančios komandos, kurios sužaidė du pirmenybių mačus, rašo hockey.lt.

Šią savaitę abejose dvikovose figūravo jungtinė „Energija Hockey – HC Klaipėdos“ komanda. Pirmoje akistatoje jiems teko vykti į Vilnių bei mesti iššūkį pralaimėjimų dar neturinčiai „Hockey Punks“ komandai. Nutraukti šeimininkų pergalių serijos jiems nepavyko ir „pankai“ triumfavo rezultatu 8:3.

Sekmadienį „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ laukė ypatingos rungtynės Klaipėdoje. Po kelių metų pertraukos Lietuvos čempionatui sugrįžus į uostamiestį, pergale šeimininkai nudžiuginti savo gerbėjų nesugebėjo – jie 3:12 buvo priversti pripažinti Kauno „Baltų Ainių“ pranašumą.

Pertrauka. Dėl priverstinai nukeltų rungtynių Lietuvos ledo ritulio čempionate dvi savaites žiūrovai dvikovų neišvydo. Trumpiausiai be ledo ritulio kovų gyveno „Hockey Punks“ komanda, kuri savąsias rungtynes sužaidė po 16 dienų pertraukos. Kur kas kitokia situacija „Energijos – Geležinio Vilko“ gretose, kurie ketvirtadienį į kovas sugrįš Lietuvos čempionate nežaidę beveik mėnesį.

Vaizdą pakeitę legionieriai. Sezoną be legionierių pradėję „Baltų Ainių“ atstovai nusprendė į savo gretas pasikviesti keletą užsieniečių, o šio sprendimo jie tikrai nesigaili. Prie komandos prisijungę trys puolėjai iš Rusijos nuo pat pirmų pasirodymų ant ledo neleido suabejoti jų meistriškumu ir įtaka kauniečių žaidimui. Sekmadienio mačas buvo geriausias to įrodymas: Damiras Shafeevas, Nikita Bashkirovas ir Makaras Tokarevas kartu pelnė dešimt „Baltų Ainių“ įvarčių ir nepaliko jokių vilčių oponentams.

Du metus lauktas pasirodymas. Šią savaitę „Hockey Punks“ sulaukė garsiausio savo naujoko Jauniaus Jasinevičiaus debiuto. Dėl netinkamų papildų vartojimo gynėjas buvo susilaukęs net dviejų metų diskvalifikacijos, o šią savaitę jai pasibaigus lietuvis pagaliau sugrįžo ant ledo. Savo pirmose rungtynėse 24-erių metų ledo ritulininkas netruko įrodyti, kad jis gali būti pavojingas ir po tokio laiko be ledo ritulio – jau šeštąją mačo minutę „pankų“ narys puikiu metimu iš toli pelnė pirmąjį savo sezono įvartį.

Kitoks vartininko sezonas. „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ vartininkas Maksimas Ponomarenko pastaraisiais metais užtikrintai pirmaudavo geriausiųjų lygos vartininkų lentelėse, o su „Kaunas Hockey“ ir „Energija“ jam pavykdavo džiaugtis ir pirmąja pozicija čempionate. Visgi, šiemet jam vis dar nepavyko atvesti komandos į pergalę, o 28 praleisti įvarčiai yra daugiau nei jis praleisdavo per visą 2018-2019 bei 2019-2020 metų sezoną. Tiesa, kaltinti ruso dėl praleistų įvarčių tikrai nederėtų: per nepilnus penkis mačus į jo vartus buvo atlikta 275 metimai, o vartininkui ne kartą pavykdavo atremti ir itin sudėtingus metimus.



Karjeros pabaigai dar ne laikas. „Hockey Punks“ vadovas ir vis dar ant ledo komandai padedantis Šarūnas Kuliešius šiemet buvo priverstas kantriai laukti savojo sezono starto, bet į kovas 43-ejų metų veteranas sugrįžo itin galingai. Vos per du mačus jis jau spėjo surinkti 7 rezultatyvumo balus ir dar kartą priminė, jog ant ledo Lietuvos čempionate vis dar gali vaidinti itin svarbų vaidmenį.



Rekordas. Į šio sekmadienio rungtynes „Baltų Ainių“ atstovai keliavo kaip daugiausiai įvarčių šiame sezone praleidusi komanda bei vienintelė ekipa vieno susitikimo metu praleidusi dviženklį įvarčių skaičių. Nors atsikratyti daugiausiai įvarčių praleidusios komandos etiketės jiems vis dar nepavyko, 12 įvarčių į „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ vartus leido jiems tapti daugiausiai vienų rungtynių metu pasižymėjusia komanda.



Sujauktas žaidybinis ritmas. „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ treneris Sergejus Krumkačius šią savaitę atskleidė, jog komandai pastaruoju metu teko dešimt dienų praleisti be treniruočių ir tai gerokai atsiliepė žaidėjų formai. Visa tai puikiai matėsi ir ant ledo: šią savaitę dukart į kovas kilusi „Energija Hockey – HC Klaipėda“ komanda abu kartus patyrė pralaimėjimą varžovams dominuojant antrąsias rungtynių puses. Rungtynėms įpusėjus abejuose susitikimuose jungtinę komandą nuo varžovų skirdavo tik vienas įvartis, tačiau antroje mačo dalyje akivaizdus jėgų trūkumas leisdavo oponentams užtikrintai dominuoti ir iškovoti solidžias pergales.

MVP. Į Lietuvą Nikita Bashkirovas atvyko kaip puikiai karjerą aukščiausioje Rusijos jaunimo lygoje pradėjęs žaidėjas, kurio tolimesnė karjera suaugusių čempionatuose klostosi ne taip sėkmingai, kaip jis norėtų. Visgi, 22-ejų metų rusui Lietuvoje prireikė vienintelio susitikimo, kad jis įrodytų, jog mūsų šalyje puolėjas gali tapti itin dominuojanti jėga: keturi įvarčiai, du rezultatyvūs perdavimai ir toks debiutas, kurio Lietuvoje nematėme jau seniai. „Baltų Ainių“ naujokas užtikrintai triumfuoja savaitės MVP lenktynėse, o kauniečių gerbėjams suteikia vilčių savo gretose turėti kandidatą į lygos rezultatyviausių žaidėjų titulą.