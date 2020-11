Rokas Jokubaitis pasveiko nuo koronaviruso, bet artimiausiose rungtynėse dar nedalyvaus

Kauno „Žalgirio“ komandos gynėjas Rokas Jokubaitis gali atsipūsti: tiek penktadienį, tiek pirmadienį jo atliktų COVID-19 testų rezultatai buvo neigiami, rašoma komandos svetainėje.

Tiesa, R.Jokubaitis dar negalės su „Žalgiriu“ vykti į lapkričio 12 d. vyksiančias Eurolygos rungtynes su Tel Avivo „Maccabi“ komanda. Pagal Eurolygos taisykles į rungtynes jis galės sugrįžti tik praėjus 14 dienų nuo testo teigiamo rezultato gavimo. Teigiamo atsakymo jis sulaukė spalio 30 d. ir į rikiuotę galės grįžti lapkričio 13 dieną.

„Prasčiau jaučiausi pirmąsias kelias dienas, kai buvo pakilusi temperatūra, šiek tiek perštėjo gerklę ir buvo užkimšta nosis. Už kelių dienų visi šie simptomai pranyko, todėl namuose pradėjau individualiai sportuoti ir dabar viskas yra gerai. Gal tik jaučiuosi šiek tiek svorio numetęs“, – specialiai #ŽalgirisOnAir tinklalaidei sakė R.Jokubaitis.

Devyniolikmetis valandos ilgio įraše išsamiai papasakojo apie tai, kaip pajuto pirmuosius simptomus, kaip leido saviizoliaciją ir, kiek palaikymo sulaukė iš aplinkinių ir komandos draugų per pastarąsias 10 dienų.

Vėliau #ŽalgirisOnAir vedėjo Kipro Serpausko pokalbis su žalgiriečiu pasisuko apie R.Jokubaičio demonstruojamą stabilų žaidimą šio sezono pradžioje.

„Kiekvienam žaidėjui yra lengviau žaisti, kai treneris tiki tuo, ką tu darai. Jei ir padarai porą šiurkštesnių klaidų, bet treneris mato, kad tu stengiesi ir tau duoda laiko, tu įgauni pasitikėjimo ir viskas daug lengviau klijuojasi. Be to, daug laiko skiriame individualiam darbui su treneriais. Turbūt įtakos turėjo ir nuolatinis darbas visą vasarą treniruoklių salėje, nes po jų jaučiuosi žymiai fiziškai sustiprėjęs“, – gero žaidimo priežastis bandė aiškinti R.Jokubaitis.

Žalgirietis pakomentavo ir karščiausias naujienas, kai sekmadienį atsiėmė savo paraišką iš šių metų NBA naujokų biržos.

„Labai džiugu, kad žmonės iš NBA įvertino mano tobulėjimą, nes pastaruoju metu sulaukiau tikrai daug dėmesio. Vienas pagrindinių dalykų, kuris mane atbaidė, kad neturėjau galimybės nuvykti į JAV ir parodyti savęs NBA komandoms. Su jomis bendravau tik per internetinius pokalbius. Be to, jau vykstant sezonui norėjau susikoncentruoti į „Žalgirį“ ir nesimėtyti. Naujokų biržai turėsiu ir kitus metus ar dar kitus, per kuriuos tikiuosi dar geriau pasirodyti“, – teigė lapkričio 19 d. dvidešimtąjį gimtadienį švęsiantis gynėjas.

R.Jokubaitis taip pat atskleidė bendravęs net su 18 NBA komandų ir papasakojo apie pokalbių su jomis vingrybes. Daugumos ekipų atstovų bandė išsiaiškinti žaidėjo asmenybės ir psichologijos ypatumus, o kai kurios liepė žaisti reakcijos žaidimus ar net nubraižyti lemiamą rungtynių derinį.