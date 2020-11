Prie rankinio rinktinės prisijungė koronavirusą įveikę Truchanovičius ir Babarskas

Sekmadienį 16:00 Lietuvos rankinio rinktinė žais antrąsias Europos čempionato atrankos rungtynes su Portugalijos rinktine.

Tiesioginę mačo transliaciją nuo 16 valandos rodys LRT PLIUS ir portalas LRT.lt.

Kaip rašo rankinis.lt, apmaudų pralaimėjimą Islandijoje patyrę Lietuvos rankininkai šeštadienį surengė rytinę treniruotę, o prie komandos prisijungė ir koronavirusą įveikę Jonas Truchanovičius ir Gerdas Babarskas. Vyriausiasis komandos treneris Mindaugas Andriuška išskyrė šių žaidėjų svarbą komandai.

„Islandijoje trūko susižaidimo ir patirties. Būtent tai turėtų įnešti dabar prisijungę Gerdas ir Jonas. Problemos buvo gynyboje, o dabar ir dirbame, kad tai išspręstumėme“, – teigė vyr. treneris.

Su Portugalijos rinktine lietuviai jau žaidė praėjusioje atrankoje, o pagrindinis pokytis, anot trenerio, varžovų komandoje yra tas, kad ji sukaupė daugiau patirties.

„Jų sudėtis praktiškai ta pati, tačiau jie per tą laiką žaidė Europos čempionate ir ten pasirodė labai neblogai. Laukia labai svarbios ir sunkios rungtynės.

Reikia pradėti nuo gynybos. Tai, ko negalėjome padaryti Islandijoje – turime padaryti čia. Linijos problemą taip pat galime išspręsti, bandysime šioje pozicijoje įtraukti Truchanovičių.

Varžovai mače su Izraeliu nebandė žaisti septyniese ir turėjo kuklesnę rotaciją nei kad atvyko į Lietuvą. Nepaisant to, jie žaidė maždaug tą patį, ką ir anksčiau.

Tame susitikime Izraelio žaidėjai surado ir būdų, kaip įveikti tikrai gerą Portugalijos vartininką. Sumetė savuosius metimus, o kai kurie buvo ir iš fantastikos srities“, – kalbėjo M. Andriuška.

Paskutinysis prie rinktinės prisijungė Prancūzijoje rungtyniaujantis G.Babarskas, kuris iki paskutinių akimirkų laukė neigiamo koronaviruso testo rezultato.

„Buvo labai sunku matyti komandą žaidžiančią be manęs, kai negaliu jai padėti ir turiu tik žiūrėti per televizorių. Visą laiką bendravome su federacija, treneriais ir laukėme, kada galėsiu išvažiuoti. Ilgą laiką jaučiausi gerai ir tiesiog reikėjo sulaukti rezultato. Tik gavęs atsakymą daiktus susikroviau per pusvalandį ir iškart buvau oro uoste.

Turime uždavinį laimėti rungtynes bet kokiu atveju. Nesvarbu, kaip tai padarysime ar gynyba, ar puolimu. Portugalija yra labai stipri komanda ir tai parodė Europos čempionate. Turime sutvarkyti detales, kurias galime ir pažiūrėsime, ką tai duos.

Pati liga man nebuvo sudėtinga, vieną dieną turėjau temperatūros, kitą – skaudėjo galvą. Po to pradėjau sportuoti namie ir laukti, kada galėsiu žaisti.

Šiuo metu trūksta tik treniruočių. Dabar buvo pirma galimybė žaisti, bet tai yra natūralu, toks yra sportas ir reikia su tuo gyventi“, – apie savo būklę ir komandos problemas kalbėjo G.Babarskas.

Kiek anksčiau rinktinę pasiekė žinia, kad prie komandos galės prisijungti taip pat koronavirusu persirgęs J.Truchanovičius. Pats rankininkas teigė, kad nors jaučiasi nuovargis, bet yra pasiruošęs žaisti.

„Pirmadienį po atlikto testo paaiškėjo, kad galėsiu atvykti ir viskas vyko sklandžiai. Per pačią ligą pusantros savaitės jaučiausi pavargęs. Iš viso tris savaites praleidau be sporto, tad jausmas lyg sugrįžus po vasaros.

Islandijoje viskas vyko neblogai pirmas 20 minučių, po to pradėjo stigti tikėjimo savimi bei lyderystės. Manau, kad čia jau galime pasiekti visai kitokį rezultatą. Noras ir tikėjimas, jog galime laimėti bus labai svarbu“, – teigė rankininkas.