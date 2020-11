Sirgalių arenoje pasigedęs Laso: „Žalgiris“ yra puikus pavyzdys Eurolygoje

Madrido „Real“ krepšininkai išnešė sveiką kailį iš „Žalgirio“ arenos. Penktadienį sužaistose septintojo turo Eurolygos rungtynėse Pablo Laso auklėtiniai po fantastiško Walterio Tavareso ir Facundo Campazzo žaidimo nugalėjo žalgiriečius (93:90).

Susitikime likus žaisti 2:52 min šeimininkai turėjo 5 taškų pranašumą (86:81), bet per W. Tavaresą žaisti pradėję „Real“ krepšininkai pelnė 10 taškų be atsako bei įtvirtino savo pergalę.

W. Tavaresas Kaune sužaidė karjeros rungtynes – pelnė 22 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir surinko net 34 naudingumo balus. Tvirtai Madrido ekipos žaidimo gijas laikęs F. Campazzo pasižymėjo 19 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir 27 naudingumo balais.

Po dvikovos vyriausiasis „Real“ komandos treneris Pablo Laso džiaugėsi savo auklėtinių pergale ir išskyrė pagrindines laimėjimo priežastis.

„Manau, kad žaidėme dvi skirtingas rungtynes: vieną – sirgaliams, kai krito metimai, buvo smagu viską stebėti aikštėje. Rezultatas buvo 54:48. Jeigu norėjome laimėti, turėjome padidinti intensyvumą gynyboje. Sugebėjome įgauti ritmą gynyboje. Radome sprendimus puolime, bet viską nulėmė gynyba. Esu laimingas dėl pergalės, žinant, kaip solidžiai rungtyniauja „Žalgiris“, – aiškino P. Laso.

Walteris Tavaresas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Walteris Tavaresas sužaidė puikias rungtynes, ar per jį ir bandėte žaisti?

– Žinojome, kad jis yra mums labai svarbus, nors ir gali žaisti 21 minutę. Jis atrodė labai solidžiai, gali leistis į baudos aikštelę. Noriu pabrėžti, kad visos komandos darbas gynyboje antroje pusėje buvo solidus.

– Kaip įvertintumėte komandos gynybą prieš Thomasą Walkupą?

– Jis žaidė lengvai rungtynių pirmoje pusėje. Kontroliavo „pikenrolą“, pataikė metimus. Antroje pusėje gerai apsigynėme. Neleidome pataikyti jam metimų, o mūsų gynyba augo visų rungtynių metu.

Pablo Laso ir Martinas Schilleris / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ką galėtumėte pasakyti apie „Žalgirio“ žaidimą ir naująjį trenerį Martiną Schilerį?

– Aišku, jie pakeitė nemažai dalykų, o tokie žaidėjai kaip Marius Grigonis žengė į priekį. Artūras Milaknis – labai pavojingas. Aukštaūgiai – labai mobilūs. Mažiau žaidimo baudos aikštelėje, daugiau atviro krepšinio, sunku prilygti kitos komandoms. „Žalgiris“ tęsia gerą darbą, kaip ir visais laikais.

– Kaip vertinate Felipe Reyeso pasirodymą?

– Felipe vis dar turėjo problemų su čiurna, jam dar reikia laiko, jis įsibėgės.

– Kaip esate patenkintas Facundo Campazzo žaidimu?

– Facundo skaičiai buvo labai geri šiose rungtynėse, jis pataikė metimus, bet, svarbiausia, jis buvo agresyvus gynyboje, spaudė kamuolį. Jis atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o tai labai svarbu komandai. Aš tą žinau, nes pats buvau įžaidėjas. Jis puikiai gynėsi antroje pusėje.

Facundo Campazzo / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Koks jausmas žaisti be sirgalių „Žalgirio“ arenoje?

– Man nepatinka žaisti be sirgalių. Čia kiekvieną kartą yra puiki atmosfera. Čia ir pralaimėjome, ir laimėjome. Gaila, kad negalime žaisti su sirgaliais. Komandos kenčia nuo jų trūkumo. Čia Kaune sirgaliai stumia komandą į priekį. Ir mes turėsime žaisti be sirgalių. Reikia su tuo susigyventi. Tačiau aš nemėgstu žaisti be sirgalių.

– Ko dar reikia, kad „Real“ komanda demonstruotų geresnį žaidimą?

– Mes žaidėme tik 7 rungtynes. Net nežaidėme trečdalio sezono rungtynių. Yra naujų žaidėjų, naujų vaidmenų krepšininkams. Komanda turi augti. Šiandien parodėme, kaip gerai ir kaip blogai galime žaisti. Visi sako, kad būsime labai gera komanda, bet tą turime parodyti aikštėje. Visi sakė, kad „Žalgiris“ kentės, bet jie turėjo penkias pergales ir vieną nesėkmę. „Žalgiris“ yra puikus pavyzdys, kaip galima atrodyti gerai.