Dar vieno LFF sprigto sulaukęs Paulius Malžinskas: buvo tik klausimas, kokia sankcija bus

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ir Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) vadovo Pauliaus Malžinsko karas nesibaigia – LFF trečiadienio vakarą išplatino pranešimą, jog LFF Etikos komiteto sprendimu P. Malžinskas nuo visos LFF veiklos yra nušalinamas dviem metams.

Oficialiai P. Malžinskas LFF veikloje nedalyvavo jau nuo praėjusių metų. Tada jis buvo apkaltintas išplatinęs konfidencialią informaciją, kuri buvo susijusi sporto aikštyno Vilniaus Pilaitės rajone įrengimu.

Šių metų rugpjūtį VRFS iškeltas P. Malžinskas triuškinamai pralaimėjo LFF prezidento rinkimuose, o dabar sulaukė dar vieno smūgio. Tiesa, kaip portalui LRT.lt sakė jis, toks sprendimas jam netapo didele staigmena.

„Posėdis buvo spalio 22-ąją, keistas posėdis, ką galiu komentuoti. Sprendimas buvo tikėtinas, nereikia būti dideliu prognozuotoju, jis buvo numanomas.

Kad sankcija bus skirta tai buvo aišku, tik buvo klausimas kokia ir kaip. Reikia suprasti LFF veikimo mechanizmą, tai nepasakyčiau, kad tai kažkokia staigmena“, – sakė Vilniaus regiono futbolo vadovas.

Jis teigė, kad pats posėdis pernelyg ilgai neužsitęsė – esą jis savo atsakymus į reikalingus klausimus raštu buvo pateikęs iš anksto, tad tai iš esmės tapo tiesiog formalumu.

„Vienas žmogus iš LFF Etikos komiteto dalyvavo nuotoliniu būdu, kiti paklausė kažkokių tai klausimų, o aš buvau iš anksto pateikęs savo atsiliepimą pagal visus jų prašomus punktus. Tiesa, LFF Etikos komitetas vėl kažkodėl grįžta prie Arūno Pukelio išrinkimo LFF viceprezidentu klausimo, senos istorijos.

LFF paklausė, ar yra kažkokios pretenzijos, aš jiems pasakiau, kad savo nuomonę išsakiau ir tiek žinių. Viską buvau iš anksto išdėstęs raštiškai, tai tas posėdis truko gal 15 minučių, tai nebuvo didelio gilinimosi į kiekvieną klausimą, faktines aplinkybes“, – LRT.lt pasakojo P. Malžinskas.

LFF savo pranešime numato, kad „vadovaujantis FIFA, UEFA ir LFF įstatais LFF Etikos komiteto sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (Court of Arbitration for Sport), esančiame Lozanoje (Šveicarija), Tarptautinio Sporto Arbitražo procedūrinėse taisyklėse nustatyta tvarka“.

Paulius Malžinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Visgi pats P. Malžinskas su tokiu sprendimu tikina neskubėsiąs.

„Dabar svarstysime, reikia tartis su teisininkais, tai nebūtinai turi būti sporto arbitražo teismas, Etikos komitetas savo sprendime mini ir pagrindinius nusižengimus, tokius kaip kritiški pasisakymai LFF atžvilgiu, tad tai yra turbūt teisinių ginčų subjektas dėl saviraiškos teisės ir dėl viešos nuomonės išraiškos, tai galimai ne viskas patenka į sporto arbitražo dispoziciją.

Yra galimybių ginti ir saviraiškos teisę, nes jie savo sprendime daug tai mini. Tai pagal Etikos komiteto suformuluotą praktiką turbūt negalima jokio kritiško žodžio pasakyti LFF atžvilgiu, nes bet koks kritiškas žodis gausis kaip Etikos kodekso pažeidimas. Šitokia praktika, mano supratimu, nėra priimtina, tai visiškai pažeidžia visus demokratinius principus. Bet visų pirma reikia tartis su teisininkais“, – minėjo P. Malžinskas.

Įdomu, tačiau tokia situacija pačios VRFS pozicijos reikšmingai nepakeis – asociacija ir toliau galės turėti savo atstovą LFF vykdomojo komiteto posėdžiuose, tačiau, kaip buvo daugiau nei pastaruosius metus, balso teisės VRFS neturės ir toliau.

„Turbūt reikės spręsti, gal kviesti visuotinį susirinkimą, gal ieškoti kitų variantų. Šiai dienai situacija iš esmės yra tokia, kokia buvo – LFF Etikos komiteto sprendimas reiškia, kad negaliu dalyvauti VK posėdžiuose ir tiek.

Asociacija gali siųsti savo atstovus, kaip ir buvo visus metus, bet mes jau nuo praėjusių metų liepos neturime balso teisės Vykdomajame komitete, tai šitas sprendimas palieka tokią pačią situaciją.

Sprendimas yra taikomas man asmeniškai, o ne asociacijai. VRFS yra LFF narys ir Etikos komitetas savo sprendime tą net pabrėžė, kad „sankcijos taikomos VRFS vadovui Pauliui Malžinskui, o ne pačiai asociacijai“, – minėjo jis.