Mūšis prieš nukraujavusius prancūzus: ASVEL – „Žalgiris“

Kauno „Žalgiris“ (4-1) ketvirtadienio vakarą grįžta į kovas Eurolygoje. Martino Schillerio auklėtiniai Prancūzijoje stoja į mūšį su Vilerbano ASVEL ekipa (0-2).

Tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 19 valandos stebėkite per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt. Per rungtynių pertrauką taip pat galėsite matyti specialią laidą „Eurolyga per LRT“, kurioje LRT.lt žurnalistas Rytis Kazlauskas ir krepšinio treneris Tomas Purlys aptars esminius pirmos mačo dalies akcentus.

*****

Rungtynių eiga:

Antrasis kėlinys:

Antrą mačo ketvirtį tolimu šūviu atidarė Artūras Milaknis, tačiau tuo pačiu atsakė ir Ch. Kahudi (16:26). Netrukus du taškus su pražanga pelnė Martinas Gebenas ir kauniečiai priartėjo dar labiau (21:26). Netrukus kauniečių centras pataikė iš vidutinio nuotolio, dar labiau sumažino atsilikimą (23:26) ir privertė Prancūzijos klubą paprašyti minutės pertraukėlės.

Po pirmojo kėlinio: ASVEL – „Žalgiris“ 23:13.

„Žalgiris“: Thomasas Walkupas 5, Marius Grigonis 4, Joffrey Lauvergne`as ir Augustine`as Rubitas po 2.

Pirmieji į priekį išsiveržė šeimininkai, po galingo M. Fallo dėjimo pirmavę 2:0. Netrukus tikslų metimą pridėjo ir M. Strazelis, iš toli pataikė A. Noua ir kauniečiai atsiliko jau 0:7. Visgi svečių komandoje pirmuosius taškus čia pat pelnė Th. Walkupas, tačiau tiksliu išpuoliu atsakė ir prancūzai (3:9).

Kauno komanda sėkmingai užbaigė porą išpuolių paeiliui ir šiek tiek priartėjo (7:11). Ekipos dar sykį pasikeitė tiksliais išpuoliais, tačiau skirtumas nekito (9:13).

Paskutinėje kėlinio atkarpoje žalgiriečiai kiek sustojo ir leido oponentams atitrūkti (9:16). Netrukus svečių deficitas išaugo dar labiau (11:20), o po Pauliaus Jankūno nesportinės pražangos kauniečiai atsiliko ir dviženkliu skirtumu (11:23).

Kauno komanda rungtynes pradėjo tradiciniu penketu, kurį sudaro Thomasas Walkupas, Marius Grigonis, Steve`as Vasturia, Nigelas Hayesas ir Joffrey Lauvergne'as.

Tuo tarpu šeimininkų komandos startinis penketas atrodo taip: Matthew Strazelis, Davidas Lighty, Amine`as Noua, Charlesas Kahudi ir Moustapha Fallas.

*****

LRT studijoje prieš dvikovą R. Kazlauskas ir T. Purlys aptarė laukiantį susitikimą. Tarp pokalbio temų – žalgiriečių savaitgalio vizitas Vilniuje, praėjusios savaitės smūgis nuo Valencijos klubo bei laukiantis svarbus aukštaūgių faktorius šio vakaro rungtynėse.

Laidos įrašas žemiau:

Prieš rungtynes ASVEL klubas išplatino sąrašą žaidėjų, kurie rungtynėse dar nežais. Tai – Norrisas Cole`as, Antoine`as Diot, Allerikas Freemanas, Williamas Howardas, Rihards Lomazs ir Matthew Marshas. Tuo tarpu žalgiriečių gretose dėl prastos savijautos dvikovai net neregistruotas Rokas Jokubaitis.

*****

Vilerbano ekipai šio sezono startas lengvas nebuvo – sužaidus vos du mačus Eurolygoje komandoje įsisuko koronavirusas – susirgo net keli žaidėjai bei vyriausiasis treneris T.J. Parkeris.

Jau kitą dieną po rungtynių su Italijos klubu, atliekant COVID-19 testus, ASVEL gretose nustatyti trys pirmieji užsikrėtimo atvejai – žaidėjams K. Hayesui ir M. Strazeliui bei vyriausiajam treneriui T.J. Parkeriui.

Įdomu tai, kad spalio 11-ąją įvykusios dvikovos su „Cholet“ metu sužinota ir apie naują ligos atvejį – teigiamas buvo Norriso Cole`o testas, kuris rungtynėse spėjo praleisti 40 sekundžių.

Infekcija komandos sudėtyje sklido sparčiai ir spalio 13-ąją pranešta jau iš viso apie 11 atvejų. Netrukus buvo atšauktos abi ASVEL komandos rungtynės dvigubą Eurolygos savaitę. ASVEL turėjo sužaisti susitikimus su Atėnų „Panathinaikos“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipomis. Visgi vėliau komanda buvo izoliuota ir neturėjo jokio sportinio režimo.

Taigi rungtynes su „Žalgiriu“ prancūzų ekipa pasitinka po beveik trijų savaičių pertraukos be krepšinio ir normalaus treniruočių režimo.

Taip pat ASVEL komandai tai bus pirmasis mačas Eurolygoje savo namų arenoje.

Tuo tarpu kauniečiai šiose rungtynėse bandys vėl grįžti į pergalių seriją – keturiomis pergalėmis Eurolygoje startavęs „Žalgiris“ praėjusią savaitę namuose krito prieš „Valencia“ ekipa, o ketvirtadienį turi gerą šansą vėl iškovoti pergalę.