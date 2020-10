„Barcelona“ prezidentas Bartomeu traukiasi iš posto, vyks pirmalaikiai rinkimai

„Barcelona“ futbolo klubo sirgalių spaudimo neatlikęs nuo 2014 metų prezidento pareigas ėjęs Josepas Maria Bartomeu nusprendė trauktis iš pareigų. Kartu su juo traukiasi ir visa klubo valdyba.

57 metų futbolo vadybininkas nusprendė nelaukti klubo narių balsavimo dėl nepasitikėjimo, kas galėjo prezidentą iš posto išversti ir jam to nenorint. Prezidento rinkimai klube turėjo vykti kitų metų kovo mėnesį – iki to laiko „Barcelona“ greičiausiai bus be oficialios valdžios.

Klubo sirgaliai jau buvo surinkę daugiau nei 20 tūkst. parašų, reikalingų balsavimui dėl nepasitikėjimo. Jiems reikėjo surinkti tik kiek daugiau nei 16 tūkst.

Nuo 2014 m. klubą valdant J. M. Bartomeu katalonų ekipa laimėjo po keturis Ispanijos lygos ir taurės trofėjus, 2015 m. triumfavo Čempionų lygoje.

Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais kritika prezidentui vis stiprėjo dėl itin prastų pastarųjų metų pirkinių, klubo valdymo, labai pablogėjusios finansinės padėties, susipykimo su komandos simboliu Lioneliu Messi ir pastarojo noras palikti komandą.

„Barcelona“ yra klubas, valdomas sirgalių, kurie ir renka prezidentą ketverių metų kadencijai. Jie turi teis prezidentą iš posto nuversti anksčiau laiko.