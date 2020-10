Lietuvos ledo ritulio čempionato apžvalga: ryškėja savo vardą patvirtinančių favoritų trejetas

Lietuvos ledo ritulio čempionate praėjusią savaitę buvo sužaisti dar trys mačai, po kurių savo pozicijas dar labiau įtvirtino trys pirmenybių favoritai, rašo hockey.lt.

Savaitė startavo intriguojančiomis rungtynėmis Kaune, kur ant ledo susitiko dvi į auksą besitaikančios komandos: „Kaunas Hockey“ ir „Energija – Geležinis Vilkas. Susitikimas žiūrovų tikrai nenuvylė – nugalėtojas paaiškėjo tik paskutiniame kėlinyje, kurį sėkmingiau sužaidė ir 7:3 triumfavo Elektrėnų ledo ritulininkai.

Kitose rungtynėse antrąją pergalę iš tiek pat galimų iškovojo Vilniaus „Hockey Punks“ ledo ritulininkai. Sostinės atstovai pirmose sezono namų rungtynėse 5:1 įveikė „Baltų Ainius“ ir aplenkė oponentus turnyrinėje lentelėje, nepaisant to, jog šie yra sužaidę trimis mačais daugiau.

Paskutinėse savaitės rungtynėse „Kaunas Hockey“ namuose 6:1 nepasigailėjo „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ komandos. Nepaisant solidžios pergalės, kauniečiai mačą baigė be vieno žaidėjo, kai trečiajame kėlinyje net 55 baudos minutes užsidirbo Vasilijus Fedotovas.

Be staigmenų. Per pirmąsias čempionato savaites trys prieš sezoną išskirti pirmenybių favoritai – „Kaunas Hockey“, „Hockey Punks“ ir „Energija – Geležinis Vilkas“ užtikrintai renka taškus prieš likusias lygos komandas. „Baltų Ainiams“ ir „Energijai Hockey – HC Klaipėdai“ vis dar nepavyko nustebinti favoritų, o arčiausiai tikslo buvo pastaroji komanda Elektrėnų derbyje po atkaklios kovos 2:4 nusileidusi „Energijai – Geležiniam Vilkui“.



Išsiskiriantys „pankų“ lyderiai. Nors „Hockey Punks“ vis dar sužaidė tik du Lietuvos čempionato mačus, to užteko, kad jų puolimo lyderiai primintų apie save lygos gerbėjams. Jei pirmajame mače žibėjo Povilas Verenis, tai rungtynėse su „Baltų Ainiais“ „hat-tricką“ pasiekė Aliaksejus Kuveka. Apie save nepamiršta priminti ir Aivaras Bendžius, abejose sezono rungtynėse atlikęs po tris rezultatyvius perdavimus ir taip pat užtikrintai kylantis į rezultatyviausių lygos žaidėjų viršūnę.



Problemos rungtynių pabaigose. „Energija Hockey – HC Klaipėda“ šį sezoną vis dar neturi taškų, o prie to nemažai prisideda jungtinės komandos problemos užbaigiant susitikimus. Per tris šio sezono trečiuosius kėlinius ši ekipa netik nepasižymėjo pati, tačiau ir praleido jau aštuonis įvarčius – daugiau nei pusę viso sezono praleistų įvarčių. Norėdami pagaliau surasti būdų nutraukti tuščių rungtynių seriją jungtinės komandos atstovai privalės surasti būdų kaip sėkmingiau sužaisti rungtynių pabaigas.



Skylės gynyboje. Pirmosios sezono rungtynės apnuogino „Baltų Ainių“ didžiausią problemą – darbą gynyboje. Kauniečiai ne tik praleido daugiausiai įvarčių (vidutiniškai 5,6 per rungtynes), bet ir suteikė oponentams galimybę atakuoti į jų vartus po 44,8 karto per rungtynes, pagal šį rodiklį nusileidžiant tik pergalių dar neturinčiai „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ komandai. Tiesa, šią savaitę priekaištų komandos gynybai „Baltų Ainių“ treneris Aleksandras Mikheyonokas galėtų turėti gerokai mažiau – „Hockey Punks“ komandai kauniečiai leido atlikti 34 metimus.

Baudos minučių rekordai. Nors paskutinėse savaitės rungtynėse tarp „Kaunas Hockey“ ir „Energija Hockey – HC Klaipėda“ komandų rungtynių likimas buvo aiškus dar gerokai prieš finalinį rungtynių švilpuką, tačiau tai nesutrukdė pergalę šventusiems kauniečiams prisirinkti galybę baudos minučių. 97 „Kaunas Hockey“ skirtos baudos minutės bus sunkiai pavejamu rekordu, o bendrai surinktos 137 baudos minutės buvo visai greta šį vasarį, taip pat Kaune, matytų skaičių. Tuomet po masinių muštynių ir keturių žaidėjų išvarymo „Kaunas Hockey“ ir „Hockey Punks“ ekipos bendrai susirinko 142 baudos minutes.

Subalansuotas puolimas. Sezono pradžioje „Energijos – Geležinio Vilko“ ir „Kaunas Hockey“ komandos gali džiaugtis tuo, jog puolime svarią pagalbą puolėjams suteikia ir jų gynėjai. Elektrėnų klube gynėjams priklauso kas ketvirtas komandos įvartis (8 iš 32), o kauniečių gynėjų indėlis į „Kaunas Hockey“ tikslias atakas netgi dar šiek tiek didesnis (4 iš 14). Kol kitoms trims lygos dalyviams puolime tenka dairytis į tris atakuojančius žaidėjus, dvi lygos lyderės jau dabar gali pasigirti, jog įvarčiais jų gretose pasižymėjo po keturis gynėjus, taip gerokai apsunkinant oponentų darbą stabdant jų atakas.



MVP. Sezono starte pavydėtiną formą demonstruojantis Rolandas Aliukonis šią savaitę dar kartą įrodinėjo, jog ilgametis rinktinės narys gali tapti vienu iš rungtynes nulemsiančių faktorių. 10 rezultatyvumo balų savo sąskaitoje jau turintis ir tarp gynėjų lygių neturintis „Energijos – Geležinio Vilko“ atstovas buvo pastebimas ir praėjusią savaitę. Prieš „Kaunas Hockey“ ekipą gynėjas pats įvarčiu persvėrė rezultatą savo komandos naudai, o trečiajame kėlinyje rezultatyviais perdavimais padėjo Edgarui Rybakovui ir Donatui Kumeliauskui įtvirtinti elektrėniškių pergalę.