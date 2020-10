Olimpiečiai piktinasi Vilniaus maniežo rekonstrukcija, ministerija žada imtis veiksmų

Tokijo olimpinėms žaidynėms besiruošiantys sportininkai piktinasi Vilniaus lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija – olimpiečiai skundžiasi ne tik tuo, kad statybos darbai užsitęsė, bet ir atliktų darbų kokybe.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savo ruožtu, dėl darbų kokybės ketina imtis veiksmų – reikalauti, kad defektus ištaisytų rangovas.

Olimpinė čempionė, penkiakovininkė Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė BNS teigė prieš kelias dienas užsukusi į maniežą apžiūrėti vykstančių darbų.

„Jie žadėjo dabar atsidaryti, bet mes pamatėme, kad realybė yra kitokia. Teko prieš kelias dienas būti manieže, galvojom, pasižiūrėsim, kaip ten yra, bet nieko nebevyksta“, – sakė olimpinė čempionė.

„Fechtavimo salė išardyta, sienos nugriautos, darbų dar begalės, tad ir kilo apmaudas“, – pridūrė ji.

Vaizdais iš Vilniaus lengvosios atletikos maniežo ji pasidalino feisbuke, tai sukėlė dar didesnį olimpiečių ir sportininkų bendruomenės nepasitenkinimą.

Vilniaus lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Galvos skausmas – ir dėl linijų

Bilietą į Tokijo olimpines žaidynes turinti trišuolininkė Diana Zagainova sako nustebusi, kai L. Asadauskaitės-Zadneprovskienės medžiagoje pamatė manieže nudažytas bėgimo takų linijas.

„Jie nubrėžė du kartus liniją su dažais vienoje vietoje – viena linija ten nereikalinga. Jie turbūt nupiešė vieną kartą – nesigavo, tai nupiešė antrą kartą – pataisė“, – BNS sakė olimpietė.

„Aš jau nekalbu, kad linijos yra nubrėžtos kreivai, tai matosi plika akimi“, – pridūrė ji.

Pasak sportininkės, skirtingas ir bėgimo takelių plotis.

„Aišku, visada gali būti ir blogiau, bet mes neprašom stebuklo – tik nubrėžti paprastas linijas“, – kalbėjo D. Zagainova.

Ji šiuo metu treniruojasi Vingio parko stadione, tačiau artėjant žiemai nerimauja, kur tuomet teks ruoštis olimpinėms žaidynėms.

Pasaulio taurės laimėtoja Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Vingio parke aštuntą ryto tikrai šalta“

Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė kol kas treniruojasi Vingio parko stadione, lauke treniruotis, anot olimpietės, darosi vis sunkiau dėl atvėsusių orų.

„Vingio parke aštuntą ryto tikrai šalta, dar mėnesį patempsim, o paskui nulis bus, ką mes darysim? Ir galvą, ir širdį skauda. Apmaudu. Yra didelis noras pasiruošti. Randamės aklavietėje, tai ir galvoji – kaip ruoštis toms olimpinėms žaidynėms?“, – sakė olimpinė čempionė.

Ji teigia uždavusi klausimą dėl vėluojančios rekonstrukcijos ir už sportą atsakingai švietimo viceministrei Kornelijai Tiesnesytei, tačiau išgirdusi, kad darbai užtruko dėl biurokratinių procedūrų, o jų kokybė kenčia dėl viešųjų pirkimų taisyklių.

„Dabar mes liekame be maniežo, be fechtavimo salės, artėja žiema, šaltis, klausimas – kur sportuoti, ką daryti? Aš uždaviau tą klausimą, viceministrė sako, kad apmaudu, situacija tokia yra dėl viešųjų pirkimų, dėl to, kad turim pigiausią įmonę pasirinkti“, – kalbėjo L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.

Pasak olimpinės čempionės, dėl prastų treniruočių sąlygų kenčia ir pasiruošimas Tokijo olimpinėms žaidynėms, taip pat neturi, kur sportuoti, ir vaikai.

Airinė Palšytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

A. Palšytė: ne kartą piktinausi situacija

Šuolininkė Airinė Palšytė sako ne kartą besipiktinusi situacija dėl Vilniaus lengvosios atletikos maniežo, o L. Asadauskaitės-Zadneprovskienės paviešinta medžiaga rodo, kad niekas nesikeičia.

„Jau ne kartą piktinausi esama situacija, valdžios žmonių abejingumu ir kitais absurdiškais niuansais, bet panašu, kad nelabai kas keičiasi“, – BNS sakė A. Palšytė.

„Už poros savaičių grįšiu į Vilnių, pati nueisiu pasidairyti į maniežą, pašnekėti su maniežo direktoriumi apie esamą situaciją“, – pridūrė ji.

Pasak sportininkės, aukščiausio lygio atletai, besiruošiantys Tokijo žaidynėms, priversti arba šalti Vingio stadione, arba po daugiau nei valandą sugaišti kelionėms į treniruotes kituose Lietuvos miestuose.

„To niekaip negalima pavadinti normaliu pasiruošimu. Jei ir šiais metais situacija kartosis, tai tegul po to žmonės nesistebi, kodėl mūsų olimpinė rinktinė drastiškai mažėja“, – teigė A. Palšytė.

Ji taip pat pabrėžė, kad klausimą dėl sportininkų sąlygų reikia tiesiogiai kelti Seimo nariams, tačiau, anot šuolininkės, tai teks daryti jau su naujais parlamentarais, nes kol kas tai „kaip pūtimas prieš vėją“.

Viceministrė žada imtis priemonių

Už sportą atsakinga švietimo viceministrė Kornelija Tiesnesytė teigė, kad už remonto metu netinkamai atliktus darbus turės atsakyti rangovas.

Kornelija Tiesnesytė / BNS nuotr.

„Bus sudaromas defektų aktas ir rangovai turės ištaisyti juos“, – BNS atsiųstame komentare sakė K. Tiesnesytė.

Lietuvos olimpinis sporto centras (dabar – Lietuvos sporto centras) pernai balandį sudarė 3 mln. eurų vertės maniežo kapitalinio remonto sutartį su Trakuose registruota bendrove „Altitudė ranga“.

Ši sutartis galioja iki 2021 metų rugsėjo pabaigos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, maniežo remontui 2019 ir 2020 metais skirta kiek daugiau nei 2,8 mln. eurų.

Beveik pusė šios sumos – bemaž 1,365 mln. eurų – skirta šių metų gegužės pabaigoje, šių metų kovą – 200 tūkst., sausį – 506 tūkst. eurų.

Likusieji 786 tūkst. eurų skirti dar praėjusių metų kovą.

Rangovas žada lapkritį į maniežą įleisti dalį sportininkų

Bendrovės „Altitudė ranga“ direktorės pavaduotojas gamybai Eugenijus Liachovičius informavo BNS, kad lapkričio pradžioje į maniežo patalpas ketinama įleisti dalį sportininkų.

„Per dvi savaites turėtų atvažiuot visa įranga – persirengimo spintelės ir taip toliau, tai bandysim iki lapkričio 3 dienos šitą dalyką atlikt ir dalį maniežo atiduot sportininkams, kad galėtų sportuot“, – sakė bendrovės atstovas.

Vilniaus lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jo teigimu, manieže linijas braižė subrangovas – įmonė „Fortera“

„Tas mūsų subrangovas suklydo ir nupaišė vieną papildomą liniją, kuri pagal darbo projektą nėra reikalinga. Ji ir man kaip rangovui kliūna, ji bus nuo pirmadienio pašalinta“, – teigė E. Liachovičius.

„Sunku paaiškint, kaip tokią liniją buvo galima nupiešt“, – pridūrė jis.

„Altitudė ranga“ atstovas taip pat teigė, kad bendrovė stengsis visą maniežą užbaigti kaip galima anksčiau, tačiau tikslaus termino neįvardino.

„Stengsimės kuo greičiau jį priduot, mes nelinkę vėluoti, pasistengsime anksčiau priduoti, bet konkrečios datos sakyti nedrįsčiau“, – tvirtino bendrovės atstovas.

Lietuvos sporto centro vadovas Linas Tubelis šių metų gegužę LRT televizijai teigė, kad maniežo rekonstrukcija užtruko dėl lėšų stygiaus, nes atsirado papildomų darbų – rekonstrukcija virto kapitaliniu remontu.

Tuo metu įstaigos vadovas tvirtino, kad pagrindinis tikslas iki spalio 1-osios pabaigti vidaus darbus.