Tarp A lygos turo geriausiųjų ryškiausi buvo sūduviečiai

Lietuvos futbolo A lygos 17-ajame ture netrūko įspūdingų asmeninių futbolininkų pasirodymų, o alyga.lt pristato geriausių turo žaidėjų vienuolikę.

Deividas Mikelionis („Kauno Žalgiris“): Pastarajame ture vartininkai stebuklų nesukūrė ir nė vienam iš jų nepavyko išlaikyti savo vartų „sausų“. Mažiausiai iki to trūko D. Mikelioniui – vidurio gynėjai sykį suklydo taip, kad komandos išgelbėti nebuvo galimybių. „Kauno Žalgiriui“ pirmaujant 1:0, vartų sargas atrėmė pavojingą smūgį antrame kėlinyje, kuris neleido Gargždų „Bangai“ atstatyti pusiausvyros.

Jevgenas Jefremovas (Marijampolės „Sūduva“): Vasarą Marijampolės klubą papildęs ukrainietis surengė įspūdingą pasirodymą – atliko net 4 rezultatyvius perdavimus. Po dar vieno perdavimo ir rikošeto buvo įmuštas dar vienas įvartis, be to, poroje situacijų šansais nepasinaudojo komandos draugai. J. Jefremovo sąskaitoje – net 392 „InStat“ naudingumo balai ir tai yra akivaizdžiai geriausias rezultatas 17-ajame ture.

Ivanas Tatomirovičius (Vilniaus „Žalgiris“): Žalgirietis vėl sužaidė sėkmingas rungtynes ir praleistų įvarčių metu savo komandai pernelyg pagelbėti neturėjo galimybių. I. Tatomirovičus laimėjo net 77 proc. dvikovų (10/13) ir mačą baigė su 280 „InStat“ naudingumo balų, turo rinktinėje atsidurdamas penktą kartą.

Ivanas Tatomirovičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aleksandras Živanovičius (Marijampolės „Sūduva“): Šį kartą vidurio gynėjų pora buvo sudaryta iš dviejų patyrusių serbų. A. Živanovičius taip pat džiaugėsi pergale, komandos draugams skirstė perdavimus 91 proc. taiklumu (50/55), išvengė labai grubių klaidų bei surinko 284 „InStat“ naudingumo balus – tai geriausias rezultatas tarp vidurio gynėjų.

Saulius Mikoliūnas (Vilniaus „Žalgiris“): Kairiajame krašte pastarosiose rungtynėse žaidęs žalgirietis sėkmingai ten pavadavo diskvalifikuotą Donovaną Slijngardą. Efektingiausias S. Mikoliūno rungtynių epizodas – gražus reidas ir rezultatyvus perdavimas Andrijai Kaludžerovičiui, kurį serbas pavertė efektingu įvarčiu.

Liviu Antalis (Vilniaus „Žalgiris“): Sekmadienį savo įvarčių sąskaitą rumunas papildė dar vienu smūgiu, kuris vienareikšmiškai yra vienas iš efektingiausių L. Antalio sukurtų epizodų Lietuvoje. Dešiniuoju krašto saugu žaidęs žalgirietis iš viso A lygoje yra pelnęs net 47 įvarčius.

Nicolas Gorobsovas (Marijampolės „Sūduva“): Čempionų ekipos atstovas naujoje komandoje A lygos varžybose debiutavo įspūdingai ir jau 2-ąją minutę pelnė įstabaus grožio įvartį. Maža to, N. Gorobsovas pergalingame susitikime su Vilniaus „Riteriais“ perdavimus atliko 100 proc. taiklumu (49/49).

Nicolas Gorobsovas / S. Čirbos nuotr.

Karolis Šilkaitis („Kauno Žalgiris“): Kauno komandos saugas Gargžduose sužaidė sėkmingą mačą. K. Šilkaitis dalyvavo antru įvarčiu pasibaigusioje atakoje, atliko 2 „raktinius“ perdavimus, laimėjo 64 proc. dvikovų (9/14) bei surinko 268 „InStat“ naudingumo balus. Tai – didžiausias skaičius tarp vidurio saugų.

Hugo Videmontas (Vilniaus „Žalgiris“): Po dviejų nerezultatyvių mačų A lygoje prancūzas vėl pajautė įvarčio skonį – realizavo baudinį. Aštriai dešiniajame atakos krašte žaidęs H. Videmontas iš viso atliko 4 smūgius bei laimėjo 60 proc. dvikovų (12/20). Iš viso „Žalgirio“ legionierius šiame sezone yra pasižymėjęs 10 sykių.

Josipas Tadičius (Marijampolės „Sūduva“): Po ne pačio ryškiausio rugpjūčio mėnesio Lietuvos čempionate kroatas kaip reikiant driokstelėjo. J. Tadičius surengė įspūdingą benefisą ir „Riteriams“ atseikėjo net keturis įvarčius bei surinko 342 „InStat“ naudingumo balus. Šiuo metu su H. Videmontu „Sūduvos“ atstovas dalinasi pirmą poziciją rezultatyviausių A lygos žaidėjų rikiuotėje.

Saulius Mikoliūnas ir Josipas Tadičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Valerijus Šabala (Marijampolės „Sūduva“): Antroji sezono pusė puolėjui iš Latvijos klostosi kur kas sėkmingiau negu pirmoji. V. Šabala įvairiuose frontuose muša įvarčius, o tą po beveik trijų mėnesių pertraukos padarė ir A lygoje. Be to, latvis uždirbo baudinį ir per kėlinį surinko net 307 „InStat“ naudingumo balus.