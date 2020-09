Kvietimo pasivaržyti su pasaulio elitu sulaukęs lietuvių maratonininkas nekantriai laukia naujos patirties

Dėl pandemijos vienas po kito buvo atšaukiami dideli pasaulio maratonai, tačiau Londono maratono organizatoriai priėmė iššūkį ir pasiryžo organizuoti varžybas pasaulio bėgikų elitui. Tarp jo pateko ir lietuvis Remigijus Kančys.

R. Kančys varžysis su pasaulio elitu

Remigijus Kančys yra vienintelis Lietuvos maratonininkas, gavęs šansą varžytis Londono maratone šį sekmadienį. Su tokiomis bėgimo žvaigždėmis, kaip Eliudas Kipchoge ar Kenenisa Bekele varžybų organizatoriai leido bėgti 40 kviestinių bėgikų. Maratonininkams tai bus ir šansas įvykdyti olimpinius normatyvus.

„Ilgą laiką neturėjau maratono varžybų, kurias per pandemiją labai sunku rasti. Todėl šis startas yra puikus motyvacijos šaltinis. Bus labai smagi patirtis, nes nesu dalyvavęs maratono varžybose, kai tenka bėgti ratais. Bus puiki patirtis ir, žinoma, bėgant su aukšto meistriškumo sportininkais, taip pat pasitikrinsiu save – kaip treniravausi, ar viskas gerai išėjo. Kalbant apie konkrečius tikslus, mintyse juos turiu du, jeigu bent vieną įgyvendinsiu, džiaugsiuosi. Bet apie skaičius, prognozes mintis pasiliksiu sau“, – LRT TELEVIZIJAI sakė R. Kančys.

Norint patekti tarp išrinktųjų Londono maratono dalyvių teko užpildyti daug dokumentų, ypatingi yra ir saugumo reikalavimai. Remigijus Kančys antradienį atliko COVID-19 testą, dar vienas jo lauks iškart atskridus į Londoną. Aptarnaujantis personalas į varžybas įleidžiamas nebus.

Gyvensiu ten vadinamajame burbule. Būsiu Londone, bet galimybės pamatyti miestą neturėsiu. Mankštinsimės tik viešbučio teritorijoje, turbūt nuveš mus pasitreniruoti ir į parką, kuriame vyks varžybos“, – pasakojo sportininkas.

Lietuvos lengvosios atletikos federacija buvo gavusi leidimą Londono maratone dalyvauti ir Monikai Butautienei, tačiau ji dalyvauti varžybose atsisakė. Londone turėtų varžytis 27 elito maratonininkės, o anksčiau maratone dalyvavusiems tūkstančiams bėgimo entuziastų siūloma varžytis virtualiai.

Remigijus Kančys / A. Pliadžio nuotr.

– Esate vienintelis lietuvis, dalyvausiantis prestižiniame Londono maratone. Ką Jums reiškia toks šansas?

– Labai didelė motyvacija, nes ilgą laiką neturėjau maratono varžybų, kurias per pandemiją labai sunku rasti. Todėl šis startas yra puikus motyvacijos šaltinis.

– Kaip sutikote žinią, kad Londono maratono organizatoriai sutiko leisti išrinktiesiems sportininkams bėgti šiame maratone ir pabandyti įvykdyti olimpinius normatyvus?

– Apsidžiaugiau, nes pagaliau atsirado tikslas, kam rengtis. Kai turime tikslą mums, sportininkams, lengviau treniruotis. Todėl tikrai apsidžiaugiau ir man buvo kur kas lengviau susikaupti treniruotėse.

– Kada paskutinį kartą bėgote maratoną?

– Praėjusių metų spalio pabaigoje, tai beveik prieš metus.

„LTeam apdovanojimai 2019“: Remigijus Kančys / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pajutote varžybų trūkumą šį sezoną?

– Tas trūkumas labiausiai pasijuto pavasarį, nes visą žiemą treniravausi stovyklose ir laukiau startų. Iki liepos mėnesio tai jautėsi, o vėliau jau kaip ir viskas gerai – turėjau puikų startą pusės maratono distancijoje.

– Kokius tikslus sau keliate Londone maratone?

– Bus labai smagi patirtis, nes nesu dalyvavęs maratono varžybose, kai tenka bėgti ratais. Bus puiki patirtis ir, žinoma, bėgant su aukšto meistriškumo sportininkais, taip pat pasitikrinsi save – kaip treniravausi, ar viskas gerai išėjo. Kalbant apie konkrečius tikslus, mintyse juos turiu du, jeigu bent vieną įgyvendinsiu, džiaugsiuosi. Bet apie skaičius, prognozes pasiliksiu sau.

– Ar bandėte ilgas treniruotes daryti bėgant ratais?

– Kol kas stengiuosi negalvoti ar neužsiprogramuoti, kad teks bėgti ratais. Tai bus tiesiog varžybos ir labiau koncentruosiuosi į varžovus, į vedlius, į savo greitį ir stengiuosi negalvoti, kiek man liko ratų. Kaip tik akis nuleisiu ties ratų lentele. Kaip ir kituose maratonuose bus ir vedliai, net pats Mo Farah tarp jų. Tikrai bus su kuo bėgti. Tikiuosi, kad tai bus ta diena, kai galėsiu su visais smagiai prasibėgti. Paskutiniais duomenimis bus 40 vyrų ir 27 moterys.

Remigijus Kančys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kokius reikalavimus dėl Covid-19 reikia atitikti?

– Kaip tik po mūsų pokalbio turėsiu atlikti Covid-19 testą, taip pat užpildyti dokumentus, kad išvykstu, kada grįžtu. Grįžus, žinoma, izoliacija. Nuvykus į Londoną, mane iškart paims medicinos personalas, vėl bus atliktas Covid-19 testas. Be to, kiekvieną dieną bus matuojama temperatūra, turėsiu rašyti dienoraštį, dar net nežinau, kokios formos. Jeigu nuvykus mano testas būtų teigiamas, teks pagyventi užsidarius kambaryje. Gyvensime ten vadinamajame burbule. Būsiu Londone, bet galimybės pamatyti miestą neturėsiu. Mankštinsimės tik viešbučio teritorijoje, turbūt nuveš mus pasitreniruoti ir į parką, kuriame vyks varžybos.

– Reikalavimai griežti, tačiau tai neprivertė Jūsų susimąstyti, ar dalyvauti Londono maratone?

– Svarstymų nebuvo. Kažkaip drąsiai priėmiau šį iššūkį ir net negalvoju, kad galiu užsikrėsti per kelionę ar nuvykęs į Londoną. Ramiai vykstu. Aišku, tai yra neįprastas maratonas su labai daug procedūrų ir dokumentų, bet tai tik nauja patirtis.

Remigijus Kančys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Dar kelerius metus esate tituluojamas pajėgiausia Lietuvos maratonininku, kaip pats atlaikėte pandemiją ir ką davė šie metai?

– Šiuos metus vertinčiau teigiamai. Su sužadėtine iškėlėme vestuves ir tai galėjome padaryti neskubėdami. Vietoje rudens pailsėjau pavasarį ir tada su naujomis jėgomis vėl kibau į treniruotes. Jau spėjau gerai prabėgti pusę maratono. Pozityviai žiūriu į šiuos metus, buvo toks laikotarpis, koks buvo, bet iš to pasisėmiau daug naudingos informacijos – kaip treniruotis, pailsėti ir vėl iš naujo susikaupti, grįžti į ritmą. Be to, vestuvės buvo ypatinga šventė.