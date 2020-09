Dublį pelnęs Ronaldo neišgelbėjo – „Juventus“ prarado taškus Romoje

Pirmuosius taškus kaip vyriausiasis Turino „Juventus“ treneris prarado Andrea Pirlo – jo vadovaujami Italijos čempionai antrajame „Serie A“ ture išvykoje 2:2 išsiskyrė su „Roma“ vienuolike.

Pirmieji į priekį išsiveržė šeimininkai, kai 11 metrų baudinį realizavo Jordanas Veretoutas, tačiau netrukus tokio paties sprendimo sulaukė ir „Juventus“, o kamuolį nuo žymos į tinklą pasiuntė Cristiano Ronaldo.

Kai jau atrodė, kad komandos ilsėtis rezultatui esant lygiam, tas pats J. Veretoutas prieš pat pertrauką pelnė antrą savo įvartį ir taip suteikė sostinės komandai minimalią persvarą.

Antram kėliniui įsibėgėjant Romos ekipa sulaukė ir dar daugiau gerų naujienų – už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo išvytas svečių centro saugas Adrianas Rabiot.

Tačiau net ir tai nepadėjo – C. Ronaldo netrukus po to pelnė antrą savo įvartį. Lemiamo smūgio per likusį laiką suduoti nepavyko nė vienai komandai, tad ekipos pasidalino po tašką.

Kiti čempionato favoritai sekmadienį taip pat iškovojo nesunkias pergales.

„AC Milan“ klubas išvykoje 2:0 susitvarkė su „Crotone“ komanda, o „Napoli“ vienuolikė savame stadione be jokio gailesčio net 6:0 pervažiavo „Genoa“ ekipą.