Į UFC oktagoną grįžta savo karjeras pakeisti siekiantys buvę čempionai

Į UFC organizacijos oktagoną šį sekmadienį grįžta kovų vakaras, kurį vainikuos po dviejų su puse metų derybų ir atidėliojimų pagaliau įvyksiantis pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų Colby Covingtono ir Tyrono Woodley susitikimas.

Kovos vyks „UFC Apex“ patalpose Las Vegase. Iš viso vakaro metu įvyks keturiolika susitikimų, iš kurių šeši yra pagrindiniame kovų sąraše. Pagrindinės vakaro kovos prasidės 3 valandą Lietuvos laiku, T. Woodley ir C. Covingtonas į oktagoną lips apie 5:30 val.

Šis „UFC Fight Night“ renginys suteiks žiūrovams progą išvysti ir keletą kitų intriguojančių kovų: 14–tąją vietą UFC pusviduntinio svorio reitinge užimtantis Donaldas Cerrone grumsis su Niko Price‘u, o kylanti vidutinės svorio kategorijos žvaigždė Khamzatu Chimaevas kovos su Geraldu Meerschaertu. Taip pat tarp pagrindinių vakaro kovų įvyks ir minimalaus svorio kategorijos moterų akistata – Dern Mackenzie susikaus su Randa Rarkos.

Colby Covingtono ir Tyrono Woodley istorijos atomazga

Colby Covingtonas (15–2–0), kuris pagal UFC reitingą lenkia Tyroną Woodley (19–5–1), – 2–a ir 5–ta vietos atitinkamai – šioje kovoje daugelio ekspertų yra matomas kaip favoritas. Pagrindinė to priežastis nėra kovotojų stiliai ar koviniai pajėgumai, o paskutiniųjų kovų palikti įspūdžiai. C. Covingtonas yra laimėjęs 7 iš pastarųjų 8 kovų bei šiuo metu demonstruoja vis geresnę kovinę formą, tuo tarpu T. Woodley pralaimėjo jau dvi kovas iš eilės ir jose atrodė itin prastai – kovose nesiėmė inciatyvos, vengė smūgiuoti ir daugiau laiko praleido judėdamas oktagono išorinėse ribose bei stengėsi išvengti kontakto.

Ši kova turi itin didelę svarbą tolimesnei T. Woodley karjerai. Buvęs UFC čempionas T. Woodley po dviejų pralaimėjimų iš eilės susilaukia vis daugiau kritikos, kad yra išsisėmęs, senas ir vienpusiškas kovotojas, kurio karjera UFC jau eina į pabaigą. Taigi, pergalė šioje kovoje gali atgaivinti jo karjerą, o pralaimėjimas paverstų jį į tą kovotoją, su kuriuo norėtų susitikti nauji ir kylantys UFC sportininkai tam, kad įsirašytų pergalę prieš užgesusią UFC žvaigždę. Tuo tarpu C. Covingtonui pergalė šioje kovoje atneštų antrąjį šansą bandyti užkariauti UFC pusvidutinės svorio kategorijos diržą.

Colby Covingtonas / AP nuotr.

Vieni iš šviežiausių pralaimėjimų abiejų kovotojų karjerose įvyko prieš Kamaru Usmaną. Nepaisant to, kad C. Covingtonas pralaimėjo techniniu nokautu penktajame raunde, o T. Woodley – vienbalsiu teisėjų sprendimu, C. Covingtonas iki techninio nokauto atrodė kaip lygiavertis K. Usmano varžovas, o T. Woodley pralaimėjimas buvo absoliutus – jis taip nė karto ir nesugebėjo perimti kovos kontrolės ar pademonstruoti savo gabumų.

Taip pat abu kovotojai yra turbūt mažiausiai fanų palaikomi UFC sportininkai. Colby Covingtonas nevengia kontraversiškų pasisakymų tiek apie kovinį sportą, tiek apie politiką, taip pat itin garsiai reiškia savo neigiamus jausmus T. Woodley. Nors abu kovotojai yra buvę treniruočių salės draugai, šiuo metu varžovai neslepia savo antipatijos vienas kitam, o tai prasidėjo dar 2017 metais, kuomet C. Covingtonas metė iššūkį T. Woodley. Nuo to laiko amerikiečiai keičiasi įžeidimais, kritika ir iššūkiais, kurie didina šios kovos populiarumą.

Taigi, ši kova turėtų tapti itin patraukliu reginiu kovinio sporto mėgėjams dėl aplinkybių, kurios supa ją ir kovotojus, o dauguma ekspertų mano, kad Colby Covingtonas pasieks pergalę teisėjų sprendimu.

Tyronas Woodley / AP nuotr.

Vakaras, kuriame bus daug intriguojančių kovų

Po keturių pralaimėjimų iš eilės į UFC narvą grįžta pergalių ištroškęs Donaldas Cerrone (36–15–0), kuris sekmadienį susirems su Niko Price‘u (14–4–0). Vienas iš daugiausiai kovų UFC organizacijoje turintis D. Cerrone yra visapusiškas kovotojas, gebantis efektyviai atrodyti tiek stovėsenoje, tiek parteryje. N. Price’as mėgsta keistis smūgiais ir pats inicijuoti kontaktą. Paskutinėse kovose jis neatrodė kaip itin stabilus kovotojas, tad D. Cerrone patirtis ir universalumas gali tapti lemiančiu faktoriumi šioje akistatoje.

Po dviejų šią vasarą anksčiau numatyto laiko laimėtų kovų – nokautu ir smaugimo veiksmu – Khamzatas Chimaevas (8–0–0) tapo viena iš greičiausiai augančių UFC žvaigždžių. Jo populiarumo traukinį šį kartą bandys sustabdyti Geraldas Meerschaertas (31–13–0). Itin didelę spartą ir spaudimą narve taikantis K. Chimaevas yra laikomas šios kovos favoritu, tačiau didelę patirtį sukaupęs ir parteryje patogiai besijaučiantis G. Meerschaertas bus sunkiai įkandamas oponentas švedui.