Po silpno mačo starto – „Riterių“ stratego kirtis auklėtiniams: buvau pasišlykštėjęs pirmuoju kėliniu

Vilniaus „Riterių“ sezonas Europoje šiemet truko du mačus – Europos lygos atrankoje įveikę vieną etapą, kitame sostinės futbolininkai namuose net 1:5 krito prieš Libereco „Slovan“ ir dabar kovą pratęs tik A lygos ir LFF taurės varžybose.

Mačas šeimininkams prasidėjo sunkiai – per pirmas 20 minučių praleisti įvarčiai pakeitė rungtynių eigą, „Riteriai“ niekaip negalėjo ilgiau palaikyti kamuolio ir strigo puolime.

Visgi situacija kiek pasikeitė po pertraukos – daug gyviau atrodė vilniečiai pradėjo vis dažniau užsibūti oponentų baudos aikštelėje ir net grasinti jų vartams.

Sužaidus apie 15 minučių tai davė vaisių – ekipos lyderis Angelis Lezama galingu smūgiu iš toli deficitą sumažino iki 1:2.

Šeimininkai stengėsi įgautą pagreitį išlaikyti ir toliau, tačiau priekyje palaipsniui ėmė stigti tikslumo ir progos įvarčiais nevirto.

Tuo tarpu antrajame kėlinyje kiek blankiau nei pirmame atrodę svečiai savo progomis, nors ir neblizgėjo, bet pasinaudojo – per paskutines 10 mačo minučių įmušė dar tris įvarčius ir taip įtvirtino pelnytą savo pergalę.

Po dvikovos „Riterių“ strategas iš Suomijos Tommi Pikkarainenas buvo atviras ir teigė, kad pirmasis kėlinys komandai susiklostė tragiškai, o tai nemaža dalimi nulėmė ir galutinį rezultatą.

„Visų pirma turime pasveikinti varžovus, jie nusipelnė pergalės ir apie tai negali būti jokių kalbų. Esu tikrai pasišlyštėjęs dėl to, kaip mums susiklostė pirmas kėlinys, kaip išėjome iš rūbinės. Tai buvo turbūt blogiausios 45 minutės per tą laiką, kol aš esu čia. Praleidome du įvarčius ir jie buvo arčiau to, kad įmuštų savo trečią, negu kad mes savo pirmąjį.

Tommi Pikkarainenas / BNS nuotr.

Bet pozityvi pusė – antroje pusėje išėjome atrodydami taip, kaip norėjau, kad būtume išėję nuo pat pradžių. Įmušėme, turėjome progų ir išlyginti rezultatą, o pabaigoje praleisti įvarčiai man nerūpi, komanda parodė charakterį, kovotojų dvasią, kad gali žaisti su tokio kalibro komandomis. Tai turime pratęsti likusiame sezone lygoje ir taurėje. Turime padaryti viską, kad toks dėmesio ir susikaupimo trūkumas nenutiktų niekada daugiau.

Nenoriu išsilieti ant vieno žaidėjo, mums reikėjo lyderystės, jos negavau. Antru kėliniu esu patenkintas“, – sakė strategas.

Minėdamas žaidėją, treneris turėjo omenyje „Riterių“ legionierių Lajo Traore – šis buvo pakeistas dar pirmajame kėlinyje, o vietoje jo į aikštę žengė Matas Ramanauskas.

„Jei žaidėjo pasirodymu esi patenkintas, įprastai jo pirmajame kėlinyje iš žaidimo neišimi. Tuo metu nebuvau juo patenkintas, bet tai galėjo būti bet kas kitas. Turėjome imtis veiksmų, pabandyti pažadinti komandą.

Kaip ir sakiau, antrame kėlinyje viskas veikė geriau“, – apie neįprastą keitimą pasakojo suomis.

Nuo dabar „Riteriai“ kovą tęs tik A lygoje ir LFF taurėje, kur jau pasiekė pusfinalio etapą ir ten susikaus su „Panevėžiu“.

Tommi Pikkarainenas / BNS nuotr.

Kovoti dėl ketvirtos vietos čempionate, kuri „Riteriams“ dar garantuotų kelialapį į Europos lygą kitam sezonui, lengva nebus, tad treneris taurės turnyrą, kurio laimėtojas taip pat gauna galimybę startuoti Europoje, vertina kaip vieną realių variantų.

Aišku, tai yra kelias kaip ten patekti ir darysime viską, kad ten būtume. Jau nebežaidžiame dėl medalių, tai taurė yra pagrindinis mūsų tikslas", – pasakojo ekipos vyriausiasis treneris.