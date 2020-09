Ūgis toliau lemia pergales – po krepšiu dominavę „Lakers“ nustūmė „Rockets“ ant prarajos krašto

Los Andželo „Lakers“ krepšininkai dominavo didžiąją rungtynių dalį ir pratęsė savo žygį NBA atkrintamosiose dar viena pergale 110:100 (26:22, 31:19, 29:29, 24:30) prieš Hjustono „Rockets“ ekipą. Serijoje „Lakers“ pirmauja jau 3-1.

Iki ketvirtojo kėlinuko vidurio „Lakers“ pranašumas nekėlė abejonių, kai „Rockets“ puolimas užsikūrė, o varžovai vietoj taškų ėmė rinkti klaidas. Hjustono ekipa iniciavo spurtą 18:2 bei priartėjo iki 103:96. Per šį laiką „Lakers“ prarado net keturis kamuolius.

Tačiau tada puolime kamuolys buvo įmestas Anthony Davisui, kurį dengti bandė kur kas mažesnis Ericas Gordonas ir „Lakers“ aukštaūgis pelnė labai svarbius taškus. Kitoje atakoje Alexas Caruso likus žaisti 34,6 sekundės smeigė tritaškį ir viskas buvo aišku – 108:100.

Pirmoje mačo pusėje „Lakers“ varžovams leido įmesti vos 41 tašką, kai prieš tai buvusiose rungtynėse per paskutinius du ketvirčius „Rockets“ įmetė tik 38 taškus. Tai reiškė, kad komandoms išėjus į didžiąją pertrauką, Hjustono ekipa per paskutines 48 žaidimo minutes skaičiuojant dvejas rungtynes buvo įmetusi tik 79 taškus. ESPN teigimu, net 5 kartus šį sezoną „Rockets“ po 79 taškus savo varžovams metė per pusę mačo.

„Lakers“ ypač galingai dominavo po krepšiu. Kova dėl kamuolių laimėta net 52:26 (puolime – 12:1), baudos aikštelėje „Lakers“ surinko net 62 taškus, kai „Rockets“ – vos 24. Taškai greitose atakose – 19:2 irgi „Lakers“ naudai.

Šioje statistikos kategorijoje „Rockets“ gali sunkiai pagerėti, kai aukščiausias komandos starto penketo žaidėjas, Robertas Covingtonas, yra 201 cm ūgio. Nuo suolo kylantis Jeffas Greenas – 203 cm. Daugiau 2 metrų ūgio ar aukštesnių žaidėjų komandoje tiesiog nėra.

Be to šiose rungtynėse „Rockets“ lyderis Jamesas Hardenas iš žaidimo pelnė vos 5 taškus (2/11 metimų), o likusius 16 surinko baudų metimais.

Ant bedugnės krašto atsidūrusios „Rockets“ ekipos nepaguos ir istorija. LeBronas Jamesas per savo karjerą nėra pralaimėjęs serijos, kurioje su komanda pirmavo 3-1. Taip buvo 13 kartų.

Tiesa, „Rockets“ 2015 m. atkrintamųjų varžybų antrajame etape atsiliko 1-3 nuo Los Andželo „Clippers“, bet sugebėjo atsigauti ir laimėti seriją.

„Rockets“: R. Westbrookas (3/8 trit.) 25, J. Hardenas (1/5 dvit., 1/6 trit., 16/20 baud., 10 rez. prd.) 21, E. Gordonas (4/8 trit.) 19, A. Riversas 14.

„Lakers“: A. Davisas (10/16 dvit., 9/9 baud., 12 atk. kam.) 29, L. Jamesas (0/5 trit., 15 atk. kam., 9 rez. perd.) ir A. Caruso po 16, R. Rondo (10 atk. kam., 8 rez. perd.) 11, D. Greenas ir K. Caldwellas-Pope`as po 10.