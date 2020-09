„Pieno žvaigždžių“ treneris – apie komandos komplektaciją, lengvesnį darbą pasiruošime ir sezono tikslus

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ tęsia pasiruošimą 2020-2021 metų LKL sezonui ir jau spėjo sužaisti dvejas draugiškas rungtynes, kuriose įveikė Kauno „Žalgirio“ dublerių bei Klaipėdos „Neptūno“ ekipas, rašoma klubo svetainėje.

Vis dėlto pasiruošimo planus sumaišė pasaulyje siaučianti pandemija, privertusi atštaukti du draugiškus mačus su Uogrės „Ogre“ bei vieną su Rygos VEF. Tiesa, pasvaliečiai rado išeitį ir šiuos susitikimus pakeis rungtynės su Vilniaus „Rytu“ ir Prienų „CBet“.

„Pasirengimas vyksta pagal planą, viskas gerai, – tinklalapiui „bcpienozvaigzdes.lt“ sakė vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. – Žinoma, gal kažkiek planą pakoregavo atšauktos rungtynės su Latvijos klubais ir teko greitai ieškoti kitų varžovų. Džiugu, kad Vilniaus „Rytas“ ir Prienų „CBet“ sutiko sužaisti ir rungtynių stygiaus nejausime.

Vėlgi manau, kad pagrindinis uždavinys yra darbas treniruotėse, taip pat su fizinio rengimo treneriu Mantu Valčiukaičiu ir dėl to stipriai pasiruošime nenukentėjome.“

Anksčiau laiko praėjusį sezoną nutraukęs koronavirusas tiesiogiai palietė ir „Pieno žvaigždes“, kurios buvo priverstos susiveržti diržus komplektuojant sudėtį.

Tiesa, pasvaliečiai sudėtyje sugebėjo išsaugoti 6 krepšininkus iš praėjusio sezono – Danielį Amigo, Edgarą Lasenbergą, Lauryną Balkūną, Arvydą Šikšnių, Paulių Petrilevičių ir Redą Venclovą. Palyginimui, 2019-ųjų tarpsezoniu ekipoje liko vos du krepšininkai.

„Sunku komplektaciją vertinti prieš sezoną, kai dar nesi sužaidęs rungtynių. Manau, kad sezono pradžia viską parodys, bet, kalbant apie situaciją po COVID-19, turėjome susiveržti diržus, biudžetas sumažėjo ir žaidėjai, kurie pasiliko komandoje, sutiko žaisti už mažesnius pinigus“, – pasakojo G. Petrauskas.

„Džiaugiamės, kad su jaunais žaidėjais liko 6 krepšininkai komandoje ir tai mums yra geras skaičius, – tęsė specialistas. – Manau, kad šiemet mums yra lengviau įvesti į komandą naujus žmones ir pagal tai, ką galėjome, galvoju, jog surinkome optimaliausią sudėtį.“

Paskutinis pakeitimas sudėtyje įvyko jau prasidėjus treniruočių stovyklai, kuomet traumos padarinius jaučiantį Karolį Guščiką pakeitė Tomas Lekūnas.

27-erių biržietis, jau atsigavęs po praėjusį sezoną patirtos sunkios peties traumos, į Pasvalį sugrįžta po metų pertraukos, kuomet gynė „Pieno žvaigždžių“ garbę 2017-2019 metų laikotarpiu.

„Labai gaila Karolio (Guščiko). Su juo dirbau ne vienerius metus – tiek Šiauliuose, tiek Utenoje ir jį puikiai pažįstu bei žinau, ką jis gali duoti komandai. Tikėjomės, kad jis galės žaisti, bet žinojome, kad gali būti problemų su ta koja ir tai įvyko. Džiaugiamės, kad Tomas (Lekūnas) dar buvo nepasirašęs kontrakto ir galbūt kitos komandos prisibijojo jo sunkios traumos“, – dėstė „Pieno žvaigždžių“ vairininkas.

„Šioje situacijoje turėjome kozirį ir mūsų fizinio rengimo treneris visą vasarą su Tomu dirbo Šiauliuose individualiai ir žinojome visą situaciją. Rizikos mums dėl jo buvusios traumos nėra, tik gal rizika dėl to nežaidimo, bet jau pirmosiose draugiškose rungtynėse Tomas parodė, kad pojūčio žaidimui nėra praradęs ir čia mes tikimės iš jo tokio žaidimo, kokį jis rodė prieš išeidamas į „Lietkabelį“, – apie T. Lekūną mintį pratęsė G. Petrauskas.

Artėjantį sezoną Aukštaitijos ekipoje išvysime ir dar vieną pažįstamą veidą Jahennsą Manigat, rungtyniavusį klube 2017-2018 metų sezone, o didelis jau anksčiau treniruotų žaidėjų skaičius džiugina Gediminą Petrauską.

„Būrys žaidėjų jau žaidusių klube ryškiai palengvina trenerių darbą, – atskleidė G. Petrauskas. – Žinoma, negalima lyginti to, ką žaidėme su Manigat ar Lekūnu prieš kelis metus, nes tendencijos krepšinyje keičiasi, bet normalu, kad mano charakteris, blogosios ir gerosios savybės žaidėjams yra žinomi ir jiems prie to lengviau priprasti.

Kitas dalykas, aišku, Pasvalys. Atvažiavus legionieriams tai yra tam tikras kultūrinis šokas, reikia priprasti. Nėra čia viskas taip blogai, kaip visi sako. Profesionaliam sportininkui reikia, kad būtų laisva salė, vieta pavalgyti bei jie galėtų išsimiegoti. Visa tai jie gauna, dabar turime legionierius, kurie čia buvę ir tai sumažina žaidėjų integracijos laiką į komandą.“

Nors komanda dar spėjo sužaisti tik dvejas draugiškas rungtynes, treneriai jau diegia žaidimo filosofiją, kuri turėtų skirtis nuo praėjusio „Pieno žvaigždžių“ sezono.

„Mes iš principo keisime savo žaidimą, – tinklalapiui „bcpienozvaigzdes.lt“ atskleidė G. Petrauskas. – Kažko neišrasime, bet mes nenorime žaisti to pernelyg greito žaidimo, kurį demonstravome pernai ar užpernai. Yra paprasta statistika: kiek komanda praleidžia taškų, pasako apie jos gynybą. Yra kita statistika, kuri parodo, kiek taškų praleidi per vieną ataką, ir ja reikėtų dažniau naudotis, nes su mūsų tempu varžovai turėdavo 5-6 atakomis daugiau per mačą. Aišku, nebūsime mes gynybine ir klampi komanda, bet ilginsime atakas.“