Į rekordą nusitaikiusi Serena užbaigė netikėtai iššovusios bulgarės kelionę „US Open“ turnyre

Serena Williams (WTA-8) atsidūrė tik per du žingsnius nuo to, kad pakartotų tai, ką per visą istoriją padarė tik viena moteris. 38-erių metų tenisininkė „US Open“ turnyro ketvirtfinalyje 4:6, 6:3, 6:2 įveikė nereitinguotą bulgarę Cvetaną Pironkovą.

Trijų setų pareikalavusi kova baigėsi per 2 valandas 14 minučių.

S. Williams pasirodymą pradėjo gana neužtikrintai ir pirmajame sete taip ir neatliko nė vieno „break pointo“. Tuo pasinaudojusi bulgarė laimėjo pirmąjį setą.

Visgi S. Williams susikaupė ir nuo antrojo seto perėmė iniciatyvą. Amerikietė užtikrintai atliko savo padavimus ir laimėjusi du setus iš eilės žengė į turnyro pusfinalį.

S. Williams pusfinalyje susikaus su Viktorijos Azarenkos (WTA-27) ir belgės Elise Mertens (WTA-18) poros nugalėtoja.

Jeigu amerikietei pavyks triumfuoti šiame turnyre, jai tai bus jau 24-as „Didžiojo kirčio“ vienetų titulas. Šis rekordas iki šiol priklauso australei Margaret Kort.

Savo ruožtu bulgarė C. Pironkova per savo karjerą yra pakilusi iki 31-os pasaulio reitingo vietos, tačiau pastaraisiais metais ji beveik nedalyvavo jokiose varžybose – iš pradžių ją stabdė trauma, o vėliau susilaukė vaiko.