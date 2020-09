Messi, finansai, „Barcagate“: šešios didžiosios Bartomeu problemos „Barcelona“ klube

Geriausias planetos futbolininkas Lionelis Messi galiausiai liko „Barcelona“ klube, tačiau gaisras, kurį užkūrė argentinietis, „Camp Nou“ stadione dar liko neužgesintas.

„Barcelona“ klubo prezidentas Josepas Maria Bartomeu susiduria su iššūkiais, kokių nėra turėjęs per visus kadencijos metus. Be to, katalonui teks susitaikyti su vis labiau menkstančiu įvaizdžiu visuomenėje.

Artimiausi mėnesiai „Barcelona“ komandoje turėtų būti audringi, o už viską atsakinga klubo vadovybė bus stebima po padidinamuoju stiklu.

Ispanijos sostinėje leidžiamas dienraštis „Marca“ pateikia didžiausius iššūkius, su kuriais šiuo metu yra susidūręs J. Bartomeu.

Lionelis Messi

Santykiai tarp geriausio klubo žaidėjo ir prezidento yra neegzistuojantys. Visa tai įrodo L. Messi kalbos, pasirodžiusios po galutinio sprendimo likti komandoje.

L. Messi yra fanų numylėtinis ir didžiausia Barselonos miesto žvaigždė, todėl J. Bartomeu, nors ir išsaugojo argentinietį savo komandoje, ilgalaikėje kovoje prieš jį nelaimės.

Tarp L. Messi ir klubo prezidento J. Bartomeu tvyro įtampa / AP nuotr.

Kiti žaidėjai

L. Messi nėra vienintelė dabartinės vadovybės problema – nepasitikėjimą rodo ir kiti komandos žaidėjai, kurie nebetiki, kad J. Bartomeu dar gali sukurti sėkmingą projektą.

Žaidėjai dar sezono metu rodė nepasitenkinimą dabar jau buvusiu sporto direktoriumi Ericu Abidaliu, kuris viešai kritikavo žaidėjus dėl jų pasirodymų.

Be to, klube kilo ginčas dėl atlygimų mažinimų, kai pasaulį ir futbolą sukaustė koronaviruso pandemija.

Rinkimai

Jau dabar vyksta „Barcelona“ valdybos narių parašų rinkimų procesas, kuris parodys, ar J. Bartomeu dar turi galimybių išlikti prezidento poste.

Nepaisant to, viskas priklausys nuo pagrindinių prezidento rinkimų, kurie, kaip planuojama, vyks kitų metų kovo mėnesį.

Pasitikėjimo kreditas J. Bartomeu senka, o į prezidento postą yra nusitaikę kiti daug žadantys kandidatai – Victoras Fontas ir Joanas Laporta.

Buvęs „Barcelona“ prezidentas Joanas Laporta / AP nuotr.

Asamblėja

J. Bartomeu turi pasiruošti savo vadovybės gynybai prieš artėjančią visuotinę klubo generalinę asamblėją.

Šioje diskusijoje, kurioje netrūks ir J. Bartomeu šalininkų, gali paaiškėti, kad pastarasis nebeturi visuotinio pasitikėjimo.

Visgi, asamblėja ir jos dalyvių kritika J. Bartomeu planų gali ir nepakeisti, tačiau jo įvaizdžiui tai atsilieps ypač stipriai.

Finansai

Pasaulį sukausčiusi pandemija paveikė visus klubus, įskaitant ir „Barceloną“. Katalonijos pasididžiavimas 2019–20 metų sezone prarado apie 154 mln. eurų įplaukų į bendrą biudžetą. Akivaizdu, kad ne ką geresnė situacija laukia ir šiame sezone.

Atlyginimų susimažinimas visame klube, įskaitant ir žaidėjų, bus kertinis pamatas klubo finansinei padėčiai. Visuomenėje bus atidžiai stebima, kaip su šia problema seksis tvarkytis dabartinei valdžiai.

Josepas Maria Bartomeu / AP nuotr.

„Barcagate“

Tokiu pavadinimu yra pakrykšta dabartinė Katalonijos policijos byla prieš J. Bartomeu, kuris buvo apkaltintas korupcija bei neteisėtai praturtėjus klubo sąskaita. Byloje figūruoja dar keletas pavardžių, susijusių su dabartine vadovybe.

„Barcelona“ vadovybė yra kaltinama, kad naudojosi trečiųjų šalių paslaugomis, jog suterštų tokių „Barcelona“ futbolininkų kaip Lionelio Messi ar Gerrardo Pique reputaciją.

Minėtų asmenų apjuodinimo kompaniją socialiniuose tinkluose vykdė „I3 Ventures“ įmonė, kuriai, bylos teigimu, buvo sumokėta apie 200 tūkst. eurų.

