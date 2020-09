Andrija Kaludžerovičius – apie keliones po Aziją bei Okeaniją ir įsimintiniausius įvarčius

Vilniaus „Žalgirio“ legionierius iš Serbijos Andrija Kaludžerovičius paklaustas apie klubų skaičių, kuriems atstovauja, pamena tik apytiksliai. Tai nenuostabu – 15 šalių per savo karjerą iki šiol apkeliavęs 33 metų futbolininkas atstovavo net 22 klubams.

Tik dviems iš jų serbas atstovavo po du kartus – tai gimtojo miesto „Rad“ ir „Žalgiris“.

Palikęs „Žalgirį“ A. Kaludžerovičius 2017 metais iškeliavo į Tailandą, kur trumpai žaidė „Port“ ekipoje. Nors patirtis Azijoje nebuvo prasta, futbolininkas pripažino, jog netrukus norėjo grįžti į Vilnių.

„Tai man buvo nauja patirtis, Buvo klaida, kad išvykau iš „Žalgirio“. Turėjome gerą komandą, kitą sezoną „Žalgiris“ žaidė Čempionų lygoje prieš „Ludogorets“. Manau, kad tose rungtynės jiems trūko manęs. Norėjau grįžti iš karto vasarą, bet nebebuvo įmanoma, tada klubas buvo įsigijęs kitą puolėją. Tai nebuvo tinkamas laikas sugrįžti, – bendraudamas su fkzalgiris.lt prisiminė žaidėjas. – Tačiau Tailande buvo gera patirtis dėl gyvenimo, futbolo. Jie taip pat siūlė geras finansines sąlygas. Man ten būti taip pat patiko. Liko geri atsiminimai iš gyvenimo, žmonių. Negaliu pasakyti kažko blogo. Tik tiek kada buvo labai karšta treniruotis. 38-40 laipsnių karštis, didelė drėgmė. Su tuo buvo sunku susitaikyti. Bet prieš tai žaidžiau Katare, buvo panaši situacija. Todėl man nėra problemų.“

Toliau A. Kaludžerovičiaus laukė ilga kelionė į kitą pasaulio kraštą – jis pasirašė sutartį su Naujosios Zelandijos klubu Velingtono „Phoenix“, kuris žaidžia Australijos lygoje. Šis etapas serbui patiko tiek aikštėje, tiek už jos ribų.

UEFA Europos lygos atranka: Vilniaus „Žalgiris“ – „Paide“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Ten buvo labai gerai. Mušiau įvarčius, buvau rezultatyviausias komandoje. Buvo gera gyventi, viskas buvo gerai. Geriausi atsiminimai iš ten. Tai nuostabi šalis. Turėjau namą 15 metrų nuo jūros. Šeimai ten labai patiko, vaikams eiti į mokyklą. Mano žmonai taip pat patiko. Ten taip pat buvo kitas buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Matija Ljujičius. Kartu mėgavomės žaidimu ir gyvenimu ten“, – pasakojo futbolininkas.

Grįžęs į Europą A. Kaludžerovičius sudarė sutartį su Liublianos „Olimpija“, bet netgi nesužaidė oficialių rungtynių. Slovėnijoje buvo galima registruoti tik 3 ne Europos sąjungos žaidėjus, o į klubą atėjęs treneris pasikvietė kitų legionierių , ir serbui vietos nebeliko.

Gavęs pasiūlymą jis nutarė keliauti toliau – į Indiją, „Delhi Dynamos“ ekipą. Sąlygomis čia jis liko patenkintas. „Tai nauja futbolo šalis, tačiau daug gyventojų, į stadionus ateina daug žmonių. Jie daug skiria pinigų futbolui. Iš ten taip pat liko geri atsiminimai. Gyvenome 5 žvaigždučių viešbutyje, treniravomės gerose aikštėse, žaidėme geruose stadionuose. Žmonės rūpinosi žaidėjais kaip savo šeima. Buvo gerai“, – tikino žaidėjas.

Tolimoje valstybėje jam ypač įsiminė turtinė nelygybė: „Viską gali matyti gatvėse. Žmonės, kurie neturi ko valgyti, neturi kur miegoti, neturi namų. Tai matyti buvo labai liūdna. Tada dėkoji Dievui, kad turi bent šiuos dalykus. Jei turi daugiau, turi triskart daugiau dėkoti Dievui. Ten žmonėms gyvenimas tikrai sunkus. Bet taip pat jie turi miesto dalis, kur viskas kaip Europoje. Ten taip pat gali rasti malonių vietų.“

2019 metais A. Kaludžerovičius po pusę sezono žaidė Kroatijoje ir Latvijoje. Šis karjeros etapas serbui nebuvo sėkmingas

„Kroatijoje žaidžiau tik 6 rungtynes, išvykau į Rygą, RFS klubą, kur dirbo buvęs „Žalgirio“ treneris Valdas Dambrauskas. Latviai taip pat turėjo legionierių limitą, o komandoje jau buvo rezultatyviausias lygos žaidėjas. Treneris bandė mus statyti kartu aikštėje, bet rezultatai nebuvo geri. Be to, atvykau be pasiruošimo sezonui. Galų gale RFS žaidė vienu puolėju, man neliko vietos. Per visus metus įmušiau tik pora įvarčių. Tada man suėjo 32 metai. Žmonės galvojo, kad man baigta. Galvojo, kad esu senas, nebegaliu žaisti“ , – apie kritiką kalbėjo puolėjas.

Atsitiesti jis nusprendė namuose – Belgrado „Rad“ komandoje. „Sužaidžiau tikrai gerai. Žaidžiau 9 rungtynes iki koronaviruso. Įmušiau 7 įvarčius už klubą, kuris kovoja dėl išlikimo. Tie įvarčiai parodė, kad aš dar nebaigiau futbole. Taip ir jaučiuosi. Jaučiuosi gerai ir tikiuosi tai parodysiu čia, Vilniuje. Žaidžiu gerai tada, kai matau, kad žmonės mane vertina, mane myli. Tada galiu sužaisti geriausiai. Kai tai jaučiu, visada gerai pasirodau tą sezoną“, – teigė A. Kaludžerovičius.

Daugiau nei 150 įvarčių karjeroje pelniusiam puolėjui patys įsimintiniausi buvo trys. Du iš jų pelnyti per taurės turnyrą Lietuvoje. „Vienas toks buvo taurės pusfinalyje prieš „Atlantą“ Klaipėdoje, kai įmušiau įvartį ir netrukus buvo sušvilpta rungtynių pabaiga. Varžovai neturėjo laiko grąžinti kamuolį į vidurį. Taip pat įmušiau vieną iš pergalingų įvarčių taurės finale prieš „Sūduvą“, – prisiminė žaidėjas.

Pasak jo, nepamirštama patirtis buvo įmušti įvartį Belgrado derbyje: „Įmušiau pergalingą įvartį už „Crvena Zvezda“ derbyje su „Partizan“, laimėjome 1:0. Šios rungtynės – didžiausios buvusios Jugoslavijos futbole. Manau, tai viena aršiausių dvikovų pasaulyje atsižvelgiant į aistruolius. Visi kas pradeda karjerą futbole, svajoja žaisti tokias rungtynes. Man pasisekė 5 kartus žaisti tokiose rungtynėse. Nuostabu turėti galimybę ten sužaisti, įmušti įvartį 60 tūkst. žiūrovų akivaizdoje.“

Žvelgdamas į savo prabėgusią karjerą 33 metų žaidėjas teigia, jog gali likti nusivylimų, jog nepavyko žaisti geriausiose pasaulio lygose, tačiau kuo pasidžiaugti tikrai yra

„Žmonės sako, kad su mano meistriškumu galėjau žaisti geresnėse lygose, daugiau rungtynių už rinktinę – sužaidžiau tik 3. Dalyvavau olimpinėse žaidynėse. Galbūt po karjeros liūdesiu, nes nežaidžiau TOP klube, tačiau galiu būti laimingas, nes kai buvau jaunas treniravausi su daug gerų žaidėjų, o jie nepasiekė nieko. O jei kažką uždirbai iš futbolo, gali iš to gyventi ir toliau. Žaidžiau geruose stadionuose, rungtynių, daug įvarčių, daug šalių, pamačiau daug kultūrų. Reikia būti laimingu ir tokiu esu. Kai baigiu su kažkokiu klubu, esu laimingas, kad galiu rinktis, kur noriu keliauti. Man sekėsi gyventi gerose šalyse, gražiuose miestuose, mėgautis gyvenimu kartu su šeima. Futbolas man sugrąžino tai ką jam atidaviau“ , – kalbėjo futbolininkas.

A. Kaludžerovičiaus ir „Žalgirio“ artimiausias tikslas – „Hegelmann LFF taurės“ turnyro ketvirtfinalis. Namuose Vilniaus klubas rugsėjo 12 d. priims „Kauno Žalgirį“. Po kelių dienų vilniečiai keliaus į Norvegiją žaisti UEFA Europos lygos antrojo atrankos etapo rungtynių su „Bodo Glimt“.