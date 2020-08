Įtampa Barselonoje auga: prezidentas pažadėjo pasitraukti iš pareigų, jeigu Messi apsispręs likti klube

Lionelis Messi paskelbė karą „Barcelona“ klubo vadovybei, kuri, panašu, yra nusiteikusi pralaimėti šią kovą, jeigu pastarasis pasirodys viešumoje ir patikins, kad lieka klube.

Apie tai skelbia visa Ispanijos žiniasklaida – „Marca“, „Cadena COPE“, „Onda Cero“ ir kiti.

Visą futbolo visuomenę intriguoja pastarųjų dienų naujienos apie galimą L. Messi išvykimą. Teigiama, kad žaidėjas galutinai yra apsisprendęs palikti „Barcelona“ klubą ir karjerą pratęsti pas Pepą Guardiolą Mančesteryje.

„Barcelona“ sirgaliai dėl šio L. Messi apsisprendimo kaltina tik vieną žmogų – dabartinį klubo prezidentą Josepą Maria Bartomeu, su kuriuo L. Messi niekada nepalaikė itin šiltų santykių.

Katalonų klubo gerbėjai reikalauja J. Bartomeu galvos. Pastarasis galbūt ir pasitrauktų iš savo pareigų, tačiau nori būti užtikrintas, kad tokiu atveju klube liks L. Messi.

Savo ruožtu katalonų radijas RAC1 skelbia, kad tokios J. Bartomeu sąlygos nebūtinai reiškia, kad L. Messi taptų situacijos nugalėtoju, nors iš pirmo žvilgsnio taip gali ir atrodyti – argentinietis lieka klube, o prie jo valdymo stoja naujas veidas.

Minėtas šaltinis rašo, kad J. Bartomeu tokią sąlygą L. Messi pateikė dėl to, nes žino, kad žaidėjas jau yra galutinai apsisprendęs išvykti, todėl jis nebus kaltinamas dėl to, jog nebandė jo išsaugoti. Be to, ir J. Bartomeu pasitraukimo atveju Argentinos futbolo žvaigždė galėtų pasirodyti kaip blogiukas, visas komandos problemas užkrovęs ant prezidento pečių.