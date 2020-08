Komandos žaidimu patenkintas „Žalgirio“ treneris dėkojo sirgaliams už palaikymą iš už tvoros

Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai antradienį tuščiame LFF stadione žengė pirmą sėkmingą žingsnį UEFA Europos lygos atrankos varžybose. Garsiai už stadiono tvoros įsikūrusių Pietų IV sirgalių palaikomi žalgiriečiai užtikrintai įveikė Estijos klubą „Paide“ – 2:0. Po mačo vilniečių treneris Aliaksejus Baga buvo patenkintas savo komandos žaidimu ir skyrė padėką sirgaliams.

Pietų IV sirgalių grupė prie stadiono esančioje stovėjimo aikštelėje įsirengė didžiulį lauko ekraną, per kurį stebėjo mačą. Pagal UEFA nuostatus, visos atrankos rungtynės kol kas vyksta be žiūrovų, yra žaidžiamos iš vieno mačo, tad rungtyniaujant be žiūrovų nesukuriamas pranašumas namų komandai.

Po mačo „Žalgirio“ kapitonas Saulius Mikoliūnas nubėgo šalia tvoros, skiriančios sirgalius nuo stadiono, o kiti žaidėjai netoli aikštės kampo kartu su sirgaliais skandavo žymiąją skanduotę „Jeigu myli Vilniaus „Žalgirį“, suplok“.

„Atskira ir ypatinga padėka sirgaliams, kurie prisijungė prie mūsų, prisitaikė prie situacijos. Tikrai girdėjome ausimis ir jautėme širdimi, tad tikrai dėkojame jiems“, – fanams dėkojo A. Baga.

UEFA Europos lygos atranka: Vilniaus „Žalgiris“ – „Paide“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos čempionai nuo pat rungtynių pradžios paėmė iniciatyvą į savo rankas ir viso mačo metu varžovus lenkė visa galva. Atliko net 21 smūgį link vartų, 10 jų skriejo į vartų plotą (varžovai atitinkamai 7 ir 3), dukart kamuolys atsitrenkė į virpstą.

Pergalę vilniečiams lėmė Andrija Kaludžerovičiaus (9 min.) ir Liviu Antalio (32 min.) įvarčiai, kuriems asistavo tie patys žaidėjai.

„Nebuvo lengva, varžovai buvo stiprūs, bet tai mums buvo gera diena. Manau, kad mes nusipelnėme pergalės ir didžiuojuosi savo komanda. Visi atidavėme 100 procentų, kaip jūs ir matėte aikštėje“, – kalbėjo antrąjį įvartį įmušęs L. Antalis.

„Ruošėmės labai atsakingai rungtynėms, žinojome, kad tai nėra lengvas priešininkas. Išanalizavome ir tvarkingai atlikome savo darbą, todėl švenčiame dvigubą pergalę – įmušėme daugiau įvarčių ir išlaikėme tuščius vartus.

UEFA Europos lygos atranka: Vilniaus „Žalgiris“ – „Paide“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Labai svarbu buvo įmušti pirmą įvartį, nes žaidžiama iš vienų rungtynių, tad negali atsižaisti. Iki pat rungtynių pabaigos vyko įnirtinga kova, tas įvartis labai mačo eigos nepakeitė, bet davė pozityvų nusiteikimą“, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ treneris A. Baga.

Baltarusis išskyrė puikų A. Kaludžerovičiaus bei Hugo Videmonto žaidimą. Prancūzas aikštę rungtynių pabaigoje keitimu paliko susiėmęs už vienos kojos, o prieš tai jau keletą minučių aikštėje sunkiai bėgiojo ir atrodė akivaizdžiai pervargęs.

„Hugo sužaidė tikrai labai geras rungtynes, bet jų meto pajuto kažkokį skausmą raumenyse. Turėjome keitimą, tad panaudojome. Tikiuosi, kad kitose rungtynėse jis vėl galės žaisti.

Kaludžerovičius nuo pat pradžių rodė gerą formą, su „Riteriais“ jis įmušė du įvarčius. Tikime, kad jis gali žaisti dar geriau, nes Serbijoje anksti baigėsi sezonas, paskui jis turėjo karantinuotis, kurį laiką negalėjo treniruotis, bet jau įgijo gerą formą. Vis dėlto tikime, kad jis gali žaisti dar geriau.“

Vilniečiai dabar galės atsipūsti, nes A lygoje šiuo metu yra paskelbta pertrauka, o kitas Europos lygos atrankos varžybų etapas vyks tik rugsėjo viduryje.

Tiesa, keli žaidėjai netrukus išvyks į Lietuvos rinktinę, kurios treneris Valdas Urbonas penktadienį pristatys sudėtį artimiausioms rungtynėms su Kazachstanu (rugs. 4) ir Albanija (rugs. 7).

„Visų pirma turėsime keletą laisvų dienų, po to keturi žaidėjai išvyksta į nacionalinę rinktinę, Karolis Uzėla išvyksta į jaunimo rinktinę. Pauzė išnaudosime traumų išsigydymui, kad visi žaidėjai būtų pasirengę žaisti toliau, nes kelias Europoje tęsiasi“, – teigė A. Baga.