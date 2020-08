Jaunieji žalgiriečiai pasiruošimą sezonui pradėjo nesėkme

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui besiruošianti Kauno „Žalgiris-2“ ekipa penktadienį sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes. Kauniečiai savo aikštelėje nusileido Ukrainos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančiai Kamensko „SC Prometey“ komandai 83:90.

Kaip rašo bczalgiris.lt, mačo pradžioje po Dominyko Stenionio ir Giedriaus Bergaudo rezultatyvių atakų jaunieji žalgiriečiai trumpai pirmavo, bet daug labiau patyrę varžovai netrukus persvėrė rezultatą ir po 10 minučių buvo priekyje 14:17.

Iki antrojo kėlinio vidurio „Žalgiris-2“ ukrainiečių nepaleido toli (27:31). Visgi prieš didžiąją pertrauką svečių tolimas metimas su sirena sukūrė jiems dviženklį pranašumą – 41:52.

Trečiajame kėlinyje „SC Prometey“ buvo atsiplėšę 50:66, bet Justino Ramanausko ir Manto Rubštavičiaus taiklūs metimai leido ketvirtį sužaisti lygiai – 62:73.

Ketvirtajame kėlinyje amerikiečių vedama Kamensko ekipa išlaikė saugų atstumą, kurį paskutinėmis minutėmis rankų nenuleidę „Žalgiris-2“ krepšininkai apkarpė iki vienženklio skirtumo – 83:90.

Įnirtingiau pakovoti dėl pergalės jauniesiems žalgiriečiams sutrukdė netaiklūs tritaškiai metimai (4 iš 21) ir pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių (34 prieš 44).

„Žalgiris-2“: D.Stenionis 19 (4 rez. perd., 2 per. kam.), J.Ramanauskas 15, G.Bergaudas 11 (5 atk. kam.), M.Rubštavičius 10 (2 per. kam.), T.Sargiūnas 9, M.Tamulevičius 6 (2 per. kam.), G.Nemeikša 6, K.Babušis 4 (2 per. kam.), M.Repšys 3, U.Jaruševičius 0 (5 atk. kam.), G.Mačionis 0, R.Kneižys 0.

„SC Prometey“: M.Reedas 22 (8 atk. kam.), A.Antipovas 15 (6 atk. kam.), I.Sidorovas 14 (4 rez. perd.), DJ.Stephens 10, D.Lukašovas 9 (2 per. kam.).