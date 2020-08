Žaidimą išjudinusius keitimus išskyręs Širmelis prisiminė ir buvusio rinktinės trenerio filosofiją

Marijampolės „Sūduvos“ sirgaliai gali atsikvėpti ramiau – nors ir lengviau nei galbūt buvo prognozuota iš pradžių, bet marijampoliečiai išvykoje po baudinių serijos 4:2 (pagrindinis laikas ir pratęsimas – 1:1) nugalėjo Talino „Flora“ ekipą ir žengė į antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą.

Nepaisant to, kad praleido pirmieji, antroje antrojo kėlinio dalyje svečiai pradėjo rodyti vis geresnį žaidimą, o tai davė vaisių, kai uždirbtą 11 metrų baudinį sėkmingai realizavo Mihretas Topčagičius.

Kai jau atrodė, kad viskas tikrai spręsis pratęsime, marijampoliečiai po savo atakos nespėjo grįžti į gynybą, o tuo pasinaudoję šeimininkai tryse nurūko į greitą išpuolį prieš vieną „Sūduvos“ gynėją.

Visgi toje situacijoje ekipą išgelbėjo Ivanas Kardumas ir viskas kėlėsi į pratęsimą. Ten svečiai ir toliau atrodė aštriau, tačiau turėtų šansų įvarčiais nepavertė ir mačo laimėtojas sprendėsi baudinių serijoje.

Saulius Širmelis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Iš penkių marijampoliečių smūgių tikslūs buvo keturi – tiksliai mušė Andro Švrljuga, Domagojus Pušičius, Eligijus Jankauskas ir Mihretas Topčagičius, o vienintelis Josipas Tadičius pataikė į skersinį.

Tuo tarpu „Flora“ komandoje netiksliai šovė du futbolininkai, vienas jų – ekipos lyderis ir veteranas Konstantinas Vassiljevas ir to visiškai pakako, kad marijampoliečiai galėtų triumfuoti.

Kitame etape „Sūduva“ susikaus su Tel Avivo „Maccabi“ komanda, kuri savo rungtynėse 2:0 palaužė Rygos FC.

Sūduviečiai su Izraelio komanda kovėsi ir pernai, kai Europos lygos atrankos trečio etapo serijoje iškovojo dvi pergales 2:1.

Po dvikovos mintimis su žiniasklaida dalinęsis „Sūduvos“ treneris Saulius Širmelis teigė, kad baudinių serijoje jo komandai pavyko ištraukti laimingą bilietą, tačiau neslėpė – komanda tokiam scenarijui ruošėsi.

– Kas nulėmė tokį rezultatą, kur buvote geresni, nekalbant apie baudinių seriją?

– Turėjome daugiau šansų, paleidome kelias geras progas. Rungtynės buvo lygios, baudinių serija tai visiškai loterija. Gavome laimingą bilietą.

UEFA čempionų lygos atranka: Talino „Flora“ – Marijampolės „Sūduva“ / S. Čirbos nuotr.

Aišku, baudinius treniravomės, žinau, kad jie („Flora“ – LRT.lt) nesitreniravo, bet mes ruošėmės ir iš penkių žaidėjų keturi įmušė.

– Antrojo kėlinio pradžioje startuoti jums sekėsi sunkiai, tačiau vėliau pradėjote žaisti geriau. Kaip tada pavyko perlaužti rungtynes?

- Keitimai padarė savo įtaką, pozityviai pakeitė rungtynees, davė energijos, Eligijus Jankauskas, Domagojus Pušičius, Andro Švrljuga, visi keitimai dirbo labai sunkiai. Manau, kad tai buvo esminis dalykas.

– Kitame etape laukia žinomas varžovas Tel Avivo „Maccabi“ kokie komandos lūkesčiai prieš šias rungtynes?

– Neturime ko prarasti. Lietuvoje visi tikėjosi, kad rungtynes su „Flora“ tikrai laimėsime, čia buvo daugiau spaudimo nei bus kitose rungtynėse. Aišku, atsiminimai komandai iš tų rungtynių yra tikrai geri.

– Antro kėlinio pabaigos epizodas, kai trys varžovai išbėgo prieš vieną „Sūduvos“ gynėją. Kas nutiko toje situacijoje?

– Kartais yra per didelis noras laimėti, visada reikalaujame disciplinos, negali tokiose situacijose praleisti kontratakos. Ivanas Kardumas ten mus gelbėjo, bet tokie dalykai neturėtų nutikti. Kaip sakydavo buvęs rinktinės treneris Jose Couceiro, jei neįmuši per 85 minutes, tai per paskutines 5 geriau laikykis disciplinos.

Aišku, „Sūduva“ šiemet ne kartą tai paneigė, įmušdama paskutinėmis minutėmis, bet geriau prie tokių eksperimentų neprieiti.

– Pastaruoju metu Thomasas Salamonas iš krašto žaidėjo stumiasi į vidurio saugo poziciją. Kaip vertinate jo rungtyniavimą ten?

– Tai vyksta ne iš gero gyvenimo, bet jis susitvarko, daug dirba gynyboje, yra aktyvus priekyje. Tiesiog šiuo metu komandoje tokia situacija, kad neturime daugiau žmonių į poziciją. Taip pat pakankamai sėkmingai gynyboje žaidžia Vaidas Slavickas, kuris gynyboje yra gal net stipresnis už Th. Salamoną, kuris sėkmingiau rungtyniauja atakoje.

– Kas labiausiai nulėmė tą sėkmę baudinių serijoje?

– Reiktų palyginti mūsų ir varžovų amžių. Jų vyriausias žaidėjas (Konstantinas Vassiljevas, vienas komandos lyderių – LRT.lt) irgi neįmušė. Mūsų komandoje mušė visi patyrę futbolininkai ir turbūt jie susitvarkė su nervais.

UEFA čempionų lygos atranka: Talino „Flora“ – Marijampolės „Sūduva“ / S. Čirbos nuotr.

K. Vassiljevas turbūt norėjo apgauti vartininką, bet tikrai ne man komentuoti, ką ir kaip padaryti jis norėjo, nes meistriškumo iš jo neatimsi. Tai labiau psichologiniai dalykai.

– Baudinių serijų metu pats jaučiatės ramiai, ar yra papildoma įtampa?

– Kaip nekeista, bet gana ramiai. Čia jau nebegalima daryti daug įtakos. Aišku, ta rungtynių svarba savo daro, klubui ir Lietuvos futbolui tai svarbu, kad Lietuvos atstovai žengia toliau. Čia ne krepšinis, čia net ir rungtynių metu negali daryti daug įtakos, na, nebent tokiomis situacijomis, kai žaidžiame be sirgalių, o jei žiūrovų yra, tai tos įtakos būna labai mažai.

– Pratęsimo pabaigoje aikštėje pasirodęs Valerijs Šabala pirmu ir vieninteliu lietimu realizavo baudinį. Pasitikėjote žaidėju?

– Jis be jokių klaidų mušė treniruotėse, mušė užtikrintai, po dešimt iš dešimt. Yra įmušęs baudinį Latvijos rinktinėje, ne vieną sykį tai darė klubuose, tai žmogus, kuris susitvarko su nervais.