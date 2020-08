Į Kauną kaip į namus sugrįžęs Walkupas: esu pasiruošęs būti vienu iš lyderių

Kauno „Žalgirio“ užsieniečius krepšininkus, kurie per visą klubo istoriją komandoje praleido daugiau nei du sezonus, ištikimiausi sirgaliai suskaičiuotų ant dviejų rankų pirštų. Į šią garbingą grupę žaidėjų netrukus pateks dar vienam sezonui su ekipa besiruošiantis gynėjas Thomas Walkupas.

2018–2019 m. sezono išvakarėse prie „Žalgirio“ prisijungęs fiziškai ypač stiprus amerikietis savo patikimu darbu gynyboje greitai užsitarnavo tuometinio vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus palankumą.

Antroje debiutinio sezono Kaune pusėje T. Walkupas užsirekomendavo ir patikimu žaidimu puolime, o 2019–2020 m. sezono Eurolygos kampanijoje jau buvo pagrindinis klubo atakų organizatorius.

Amerikiečio svarba neturėtų keistis ir prie Kauno ekipos vairo stojus Martinui Schilleriui. Austras jau turėjo pokalbį su T. Walkupui ir paaiškino, kad iš žaidėjo tikisi to paties, ko norėjo ir Šaras – tvirtos kaip uola gynybos bei rankose patikimai laikomų puolimo vadžių.

Apie tai T. Walkupas su portalu LRT.lt kalbėjo per pirmadienį surengtą pirmąją oficialią atvirą „Žalgirio“ treniruotę žiniasklaidai.

– Komandoje pradedate jau trečiąją sezoną, ar čia jau jaučiatės lyg būtumėte veteranas?

– Žinoma, kad jaučiuosi labai komfortabiliai. Po ilgos kelionės į Lietuvą grįžau į tą patį butą, kuriame gyvenau pastaruosius dvejus metus ir sau pasakiau: „Velnias, kaip smagu grįžti namo“. Jaučiuosi labai gerai sugrįžęs.

– Po kelionės į Lietuvą privalomo karantino laikotarpį praleidote viešbutyje su kitais amerikiečiais, tarp kurių buvo naujokų. Ar teko juos supažindinti su Lietuva ir gyvenimo čia subtilybėmis?

– Iš dalies taip, tokį vaidmenį atlikome kartu su Martinu Gebenu, kuris puikiai susitvarkė su šia užduotimi. Jis lyg tarpinis vyrukas tarp lietuvių ir amerikiečių. Abu kartu padėjome naujokams pasijausti labiau integruotiems į komandą.

Kauno „Žalgirio“ treniruotė su M. Schilleriu / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Aišku, kad turėjote asmeninių pokalbių su naujuoju treneriu. Kokį vaidmenį jis yra numatęs jums artėjančiame sezone?

– Jis mato mane įžaidėjo pozicijoje. Jis nori, kad vadovaučiau komandos puolimui, būčiau svarbus žaidėjas puolime. Tai yra visi tie dalykai, kuriuos mačiau darant save. Iš manęs neprašoma nieko, ko nesugebėčiau padaryti aikštėje. Manau, kad mūsų požiūriai sutampa visais aspektais.

– Koks yra jūsų pirmasis įspūdis apie M. Schillerio žaidimo filosofiją ir asmenybę?

– Jis nori, kad žaistume su aukštu intensyvumu. Man tai labai patinka. Iškart gali pasakyti, kad jis kiekvieną dieną bus pasiruošęs savo darbui. Tai yra šaunu. Į treniruotes einame aiškiai žinodami, ko iš mūsų reikalaujama.

Taktiškai esame ruošiami tam, ką gali ši komanda. Bandysime žaisti išnaudodami mūsų stipriąsias puses. Tą galiu pasakyti po vienos treniruotės su treneriu.

– Treneris savo žaidimo filosofiją grindžia europietišku ir amerikietišku krepšiniu. Ar jau spėjote pastebėti tą amerikietiškojo krepšinio pusę?

– Taip, žinoma. Pastebėjau abi tokias žaidimo puses. Kaip žmogus, kuris dirbo su abejomis filosofijomis, treneris tikrai žinos, kuriuos dalykus reikia pasirinkti ir įdiegti į mūsų žaidimą. Nekantrauju pamatyti, kas iš to išeis.

Kauno „Žalgirio“ treniruotė su M. Schilleriu / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ar jau galite palyginti kai kuriuos M. Schillerio filosofijos aspektus su Šarūno Jasikevičiaus?

– Manau, šiuo metu tą daryti būtų neteisinga. Prie Šaro žaidžiau dvejus metus, o su treneriu Martinu – dvi dienas. Į šį klausimą galėsiu geriau atsakyti po dviejų mėnesių. Tada manęs ir paklauskite.

– Kas kelia didžiausią jaudulį prieš artėjantį sezoną?

– Galbūt sakyčiau, kad ta nežinomybė. Ji sudaro nemažą dalį to jaudulio. Žinoma, kitas dalykas – buvimas komandos lyderiu. Labai to laukiu. Noriu su kitais keliais vyrukais vesti komandą į priekį. Manau, kad geros komandos neturi vieno išreikšto lyderio. Ją turi vesti keli žaidėjai, o aš pasiruošęs būti vienu lyderiu.

– Minėjote nežinomybės aspektą. Kiek apie koronaviruso situaciją ir jos keliamą grėsmę sezonui kalbatės su komandos draugais?

– Mes apie tai nekalbame. Viską, ką galime daryti – ruoštis sezonui taip, lyg jis įvyktų. Aš to tikiuosi. Manau, kad to tikisi visų mūsų klube. Vienokiu ar kitokiu būdu krepšinį mes žaisime ir aš to labai laukiu.