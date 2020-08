Lietuvos plaukimo federacijos vadovas: po šio laikotarpio gali būti siurprizų

Vilniuje, Fabijoniškų baseine baigėsi dvi dienas vykusios Lietuvos plaukimo federacijos sprinto taurės varžybos. Dėl 28 medalių komplektų varžėsi 260 sportininkų. Visi geriausi šalies plaukikai, išskyrus saviizoliacijoje dabar esantį Simoną Bilį.

„Jis Amerikoje jau baigė mokslus, o dabar treniravosi Turkijoje. Vakar sugrįžo į Lietuvą ir dabar yra saviizoliacijoje. Žinau, kad yra tam tikras nutarimas, galintis palengvinanti tą izoliaciją, bet reikia atlikti COVID testą. Žinau, kad jis jau užsirašęs ir, nežinau šiandien ar rytoj, bet artimiausiu metu pasidarys testą. Jeigu jis bus neigiamas, tai saviizoliacijos laikotarpis bus sumažintas“, – sako Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Emilis Vaitkaitis.

Net 5-kis aukso medalius sprinto taurės varžybose iškovojo 18-metė Kotryna Teterevkova, lygių neturėjusi plaukimo krūtine ir kompleksiniu būdu rungtyse. Po tris aukso ir vieną sidabro medalį pelnė Andrius Šidlauskas ir Arijus Pavlidi. Abu plaukimus laimėjo ir dusyk į baseiną šokęs Danas Rapšys.

Varžybų nugalėtojams buvo išdalytas 3 600 eurų prizų fondas.

Pasak Lietuvos plaukimo federacijos prezidento Emilio Vaitkaičio, sportininkų rezultatus labai sunku komentuoti, nes sportininkai per karantiną turėjo skirtingas treniruočių sąlygas.

– Kaip vertinate varžybų rezultatus?

– Rezultatus nelabai norėčiau vertinti, nėra su kuo palyginti. Kitas dalykas, vasarą mes paprastai plaukiame ilguose baseinuose, tai vertinti pagal rezultatus trumpame baseine labai sunku. Vertinimus paliksiu treneriams. O rezultatų įvairių yra. Yra kas ir pasigerino savo asmeninius rezultatus, netgi buvo amžiaus grupių rekordų. Manau, kad šios varžybos labai gerai atspindi tai, ką kiekvienas darė per karantiną, per tą sunkų laikotarpį. Net miestų situacijos buvo skirtingos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skirtingos strategijos buvo.

LPF plaukimo taurė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vienus treneris per karantiną išleido atostogų, kiti per karantiną dirbo nuotoliniu būdu, tai pasekmės ir yra. Mes matome, kad situacija buvo skiringa ir rezultatai yra skirtingi. Šitomis varžybomis kaip ir įprasminome pasirengimą per paskutinius 2–3 mėnesius. Nekalbu vien tik apie elito rinktinę, bet ir apie jaunesnius sportininkus, nes jų kalendorius buvo tikrai tuščias. Pagrindinė rinktinė kaip ir oficialiai stovyklauja. Jie paprastai būna Klaipėdoje, bet po šių varžybų galės pailsėti namuose, o nuo 17-tos dienos vėl rinksis Palangoje. Rinktinės stovyklas esam daugiau individualizavę, tai apie kiekvieno sportininko grafiką reikėtų šnekėti atskirai.

– Kokios varžybos Lietuvoje numatomos artimiausiu metu?

– Prognozuoti pakankamai sudėtinga. Esame pakeitę savo kalendorių, netgi numatę Lietuvos čempionatą gruodžio mėnesį rengti ilgame vandenyje. Tos varžybos turėtų būti atrankinės į Tokijo olimpines žaidynes, bet kaip viskas susiklostys labai sunku pasakyti. Esame taip pat užsakę stovyklas aukštikalnėse rugsėjo mėnesį Ispanijoje, bet prognozuoti ar jos vyks, ar ne, labai sunku.

– Ar tai vienintelės varžybos, kurias planuojate Lietuvoje šiemet? Ar sportininkai turės daugiau galimybių išmėginti jėgas?

– Nuo rugsėjo mėnesio turėtų prasidėti miestų varžybos, bet viskas priklausys nuo situacijos šalyje. Kiekvieną dieną stebime pakeitimus ir korekcijų tikrai darysim. Spalio mėnesį yra numatyta federacijos taurė, dar dvejos varžybos lapkritį. Tada jau gruodžio mėnesį planuojame čempionatą, kuris turėjo būti pagrindinės sezono varžybos.

LPF plaukimo taurė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tarptautinių varžybų kalendorius visai ištuštėjo – Europos čempionatas 50 metrų baseine vyks tik gegužę?

– Vienos iš tų didžiųjų varžybų – ISL tarptautinė plaukimo lyga – numatytos rudenį. Jie planavo spalio–lapkričio mėnesį padaryti tokį kaip burbulą, kaip NBA padarė. Tai Australijoje, bet žinau, kad dabar planai sunkios padėties Australijoje pasikeitę ir dabar planuojama tai daryti tiktai Budapešte. Mes turim tris sportininkus, komandos yra pasirašiusios kontraktus su jais. Tai yra Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas ir Simonas Bilis. Jie turėtų dalyvauti šiose varžybose, jeigu jos bus.

– O kokia motyvacija treniruotis, jeigu nėra varžybų?

– Treniruotis nežinant rezultato, tai lygiai tas pats kaip žaisti krepšinį, kai tu nežinai pirmauji ar pralaimi. Labai sunku įvesti korekcijų į treniruočių procesą, tačiau situacijoje yra daug sportininkų. Tų tarptautinių varžybų kažkiek yra, tarkim šiuo metu vyksta varžybos Italijoje, tai irgi stebime rezultatus, lyginamės. Bet visų situacija buvo skirtinga – vieni turėjo sąlygas treniruotis per karantiną, kiti neturėjo. Manau, kad gali būti tam tikrų siurprizų po šito laikotarpio. Manau, kad ir ta pati dopingo kontrolė šiuo metu mažesnė buvo, tai netikėtumų manau, kad gali būti. Ypatingai iš tų didžiųjų šalių.