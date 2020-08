A lygos 15-ojo turo anonsas: trečiasis ratas finišuoja grandų susidūrimu

Šį trečiadienį, penktadienį bei sekmadienį bus sužaistos trejos Lietuvos futbolo A lygos 15-ojo turo rungtynės, po kurių finišuos trečiasis pirmenybių ratas.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 12 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:4

Skaudų antausį Kaune gavę marijampoliečiai sieks apginti savo tvirtovę nuo galingai rungtyniaujančio varžovo.

Antrą triuškinamą pralaimėjimą šiame sezone patyrusi „Sūduva“ prarado vienvaldės lyderės pozicijas ir su „Žalgiriu“ po 14 turų turi po 32 taškus. Strategas Saulius Širmelis pripažino, kad jo treniruojamai komandai sunkiai sekasi žaisti „pirmuoju numeriu“ ir gintis nuo oponentų kontratakų. Gali būti, jog sūduviečiai leis varžovams ilgiau žaisti su kamuoliu bei bėgti į greitus išpuolius, tačiau pastarajame ekipų susidūrime tai nepateisino – šešėlyje atsidūrė ir tam pasitelktas Eligijus Jankauskas. Artimiausiam mačui „Sūduva“ neturės diskvalifikuotų žaidėjų, bet keletas futbolininkų pastaruoju metu yra kamuojami traumų.

Šešis susitikimus iš eilės laimėjęs sostinės klubas sugeba nugalėti net ir tada, kai dvikovos eiga nesiklosto pagal norimą scenarijų. Nenumatytas atvejis – pastarajame mače gauta Ivano Tatomirovičiaus raudona kortelė, dėl kurios serbas bus priverstas praleisti artėjantį mačą. Vietoje jo į kovą greičiausiai bus metamas Klemenas Bolha – slovėnas šiemet nerungtyniavo daug, tačiau, progoms pasitaikius, sėkmingai lopydavo susidariusias spragas. Taip pat dvikovai vėl bus registruotas Francis Kyeremeh, kuris užims I. Tatomirovičius vietą ir gali būti metamas į kovą starto sudėtyje.

Šiai dvikovai teisėjaus teisėjai iš Latvijos, o akistatos transliacija prasidės 18.40 val.

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 14 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 1:2

Sostinės klubas A lygoje nelaimi jau daugiau negu du mėnesius ir šią nemalonią atkarpą norės nutraukti su naujuoju vairininku Tommi Pikkarainenu.

50-metis specialistas iš Suomijos naujame poste debiutavo sėkmingai – „Hegelmann LFF taurės“ varžybų ketvirtfinalyje buvo įveikta Alytaus „Dainava“. „Riteriams“ tokios rungtynės, kai yra išlaikomi „sausi“ vartai ir įmušamas daugiau negu vienas įvartis, yra nebūdingos ir jas pavyksta sužaisti tik taurės varžybose. Lietuvos čempionate stringanti vienuolikė nutraukė ilgą pralaimėjimų ruožą, iškovodama dvejas lygiąsias, tačiau po itin grubių klaidų praleidžiami įvarčiai ir prarandama iniciatyva akistatų pabaigoje kelia daug klausimų T. Pikkarainenui. Šį susitikimą bus priverstas praleisti keturias geltonas korteles susirinkęs Michaelas Thuique'as.

Ne pačios pajėgiausios sudėties trečiame tarpusavio mače į kovą stos ir kauniečiai. Dėl surinktų keturių geltonų kortelių savo komandai negalės padėti Karolis Šilkaitis, o Rudinilsonas Silva turės praleisti dar dvejas rungtynes. Kita vertus, „Kauno Žalgiris“ iškovojo vieną iš skambiausių pergalių pastaraisiais metais ir po 15-ojo turo dvikovų gali dar labiau sumažinti deficitą nuo dviejų pirmaujančių varžovų. Šiuo metu žalgiriečiai tiek nuo „Žalgirio“, tiek nuo „Sūduvos“ atsilieka 7 taškais ir, nugalėję Vilniuje, paverstų ketvirtą ratą dar labiau intriguojančiu.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 16 dieną 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:2

Pralaimėjimų seriją nutraukęs „Panevėžys“ Gargžduose žais vieną iš svarbiausių sezono mačų.

Trejų nepralaimėtų „Bangos“ rungtynių serija finišavo Vilniuje, tačiau dvikovoje su puikią formą įgavusiais čempionato lyderiais gargždiškiai buvo gana arti lygiųjų. Artimiausiame mače Gargždų ekipa turės antrą labai svarią netektį – be Juliaus Kasparavičiaus, kuris dėl traumos greičiausiai komandai dar nepadės, žaisti negalės ir diskvalifikuotas Robertas Vėževičius. Vis dėlto „Banga“ puikiai supranta, kad iki ketvirtos vietos turnyro lentelėje trūksta labai nedaug – įvertinus, kaip oponentai klumpa, tam gali pakakti vienos arba dviejų pergalių.

„Panevėžys“ šią savaitę pradėjo sėkmingai: rezultatu 3:0 „Hegelmann LFF taurės“ varžybose buvo sutriuškintas vienas iš Pirmos lygos lyderių Kauno „Hegelmann Litauen“ klubas ir prasibrauta į pusfinalį. Rezultatyvią atkarpą ir toliau tęsia puolėjas Jorge Eliasas, be to, komanda praleidžia vis mažiau įvarčių. Tiesa, Gargžduose teks verstis be svarbaus gynybinio plano žaidėjo – Matheuso Bissi, kuris yra diskvalifikuotas. Komandas turnyro lentelėje šiai dienai skiria 6 taškų praraja, tad iškovojęs pergalę „Panevėžys“ deficitą gali nukirpti perpus.