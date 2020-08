LFF vadovas Danilevičius – apie neatsirandančius naujus talentus, 131-ą Lietuvos vietą reitinge ir Pukelio reputaciją

Tomas Danilevičius savaitgalį perrinktas Futbolo federacijos prezidentu be jokių netikėtumų. Iš 77 balsalapių nebuvo nė vieno sugadinto. 71 balsas teko T. Danilevičiui ir tik 6 – jo varžovui Vilniaus regiono futbolo sąjungos vadovui Pauliui Malžinskui. Šiuo metu Lietuva FIFA reitinge yra 131 vietoje, Estija – 104-a, Latvija – 137-a, jeigu tai gali būti paguoda.

Naujai perrinktas futbolo federacijos prezidentas T. Danilevičius – „Dienos temoje“.

– Pone prezidente, savaitgalį jūs kvietėte susitelkti dėl sprendimų, o ne rėkti lozungus. Be to, esate sakęs, kad jeigu dabartinė strategija veiks, tai pasaulio ar Europos čempionatų finaliniuose turnyruose Lietuvos rinktinė galėtų atsirasti po 6–8 metų. O jeigu neveiks? Kada jūs suvoksite, kad ta sistema neveikia arba kad veikia?

– Metas Lietuvos futbolui tikrai gana sudėtingas, FIFA reitinge esame 131 vietoje, manau, kad yra kur stengtis, kur tobulėti. Yra kelios strategijos. Viena – techninio vystymo strategija, susieta su futbolo strategija, futbolo vystymu, futbolo populiarinimu šalyje.

Kita strategija, kurią norėsime greitu metu pristatyti, – Lietuvos federacijos ar Lietuvos futbolo, galima sakyti, strategija artimiausiems ketveriems metams, į kurią įeina ne tik nacionalinės rinktinės, ir moterų, ir masinės, ir salės, ir paplūdimio futbolas, regionai, apskritys, infrastruktūra – daug aspektų, kurie labai svarbūs, nes Futbolo federacija nėra tiktai nacionalinė rinktinė.

– Be abejo. Bet mano klausimas – kada jūs suvoksite, kad ta sistema veikia ar neveikia? Nuo 2017 m. pabaigos buvote federacijos prezidentas. Ar per tuos metus pajutote, kad ta sistema veikia, ar dar nebuvo jokios sistemos per tuos metus, kiek dirbote?

– Įvyko pokyčių, tai buvo praeitos valdžios paruošta strategija, kurią mes toliau vykdėme, manau, kad kažką tikrai gero nuveikėme infrastruktūros, investicijų į jaunimą, naujų metodologijų, naujų metodikų srityse. Sistema pradėjo veikti, bet ją reikia tęsti, tęsti darbus.

Manau, kad po 6–8 metų, jeigu mes laikysimės visi kartu, konkrečių sistemų, metodologijų, investuosime į jaunimo ir vaikų futbolą, investuosime ne tik iš federacijos pusės, finansavimas bus vienodas valstybės lygmeniu į vaikus ir jaunimą, Lietuvos nacionalinė rinktinė gali sulaukti sėkmės.

Tomas Danilevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Sakote, finansavimas valstybės lygmeniu. Bet šiais metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kaip tik ir neskyrė federacijai pinigų, nors jūs tikėjotės bene 300 tūkstančių eurų. Jų negavote vien todėl, kad jūsų įstatuose nebuvo įrašyta, kiek generalinis sekretorius – tas pats asmuo – gali eiti kadencijų. Dabar įsirašėte šitoje konferencijoje?

– Tikrai taip.

– Kiek jums yra skausmingas tų pinigų netekimas?

– Tai yra aktualu, bet aš apie kitus pinigus kalbu. Vyriausybė per savivaldą galėtų investuoti į futbolo akademijas ir klubus, ne į federaciją, nes federacijai nereikia pinigų.

– Kokį ji biudžetą turi dabar?

– Federacija šiais metais turi apie 9 milijonų eurų biudžetą.

– Tai tie 300 tūkstančių?...

– Tai yra labai svarbūs pinigai ir labai jų pasigestume, bet svarbiausia – investuoti į jaunimą, vaikus, čia yra pagrindas, to namo, kaip sakant, pamatai.

– Dabar sukurta nauja Vaikų ir jaunimo futbolo asociacija. Tos asociacijos nariu gali tapti tiktai tie klubai, tos akademijos, kurios dirba pagal Anderlechto programą. Jeigu ne – negali tapti. Kodėl yra tokia tarsi diskriminacija? Juk tie vaikai nekalti, kad nepasirinko Anderlechto?

– Prieš pusantrų metų senoji asociacija fiziškai nebefunkcionavo, kai kurios funkcijos buvo perimtos į federacijos veiklą. Ir atsiradus poreikiui, nes tas poreikis yra, nes buvusi Lietuvos vaikų ir jaunimo asociacija, galima sakyti, gerai nevykdė savo funkcijos, įsikūrė nauja asociacija.

Šiandien ji jungia septyniolika, jeigu neklystu, galbūt aštuoniolika akademijų, kurios susijusios su Anderlechto metodika. Bet mes kalbame apie 70–80 procentų viso visų laikų Lietuvos futbolo, nes tos akademijos jungia tikriausiai didžiausią dalį. Kalbant apie elitinį futbolą, manau, kad 100 procentų.

– Ir vis dėlto kodėl nepriimami?

– Nuo šios konferencijos ji yra oficiali Lietuvos futbolo federacijos narė. Pirmi žingsniai, manau, kad tai ne pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas – kad visos akademijos, kurios yra Lietuvoje, galėtų žaisti ir dalyvauti organizuotame futbole. Viena iš pagrindinių funkcijų ir bus tos naujosios asociacijos, kuri organizuos organizuotą futbolą, tai yra visos jaunimo lygos, ne tiktai elitinės lygos, bet žemesnės lygos, ir „Wellkidai“, ir t. t. Manau, kad čia yra svarbiau, kad visi galėtų dalyvauti.

– Bet kodėl kažkada Lietuvoje buvo Danisevičius, Narbekovas, Ivanauskas, Jankauskas, Šemberas, Danilevičius, o dabar jų nebėra ir vis mažiau turime ryškių futbolininkų? O juk nuo jų ir prasideda žvaigždės?

– Mes galime ilgai kalbėti, kokia sistema buvo ugdomi danilevičiai, jankauskai, danisevičiai, narbekovai ir t. t. Futbolas labai stipriai į priekį nuėjo, o sistema neevoliucionavo. Manau, kad tos metodikos kūrėjai, kuriomis auginti danilevičiai, jankauskai ir visos kitos Lietuvos žvaigždės, šiandien nebefunkcionuoja, nes pasaulis truputį kitoks ir jaunimas yra kitoks, reikia naujų sprendimų.

– Ir čia yra ta strategija, kuri arba veiks, arba ne, kaip jūs sakote?

– Manau, po metų darysime strategijos monitoringą, žiūrėsime, kokie pasiekti tikslai, ir galėsime aiškiai pasakyti, ar einame teisingu keliu.

Tomas Danilevičius ir Paulius Malžinskas / J. Stacevičiaus/LRT ir S. Čirbos nuotr.

– Vis dėlto noriu pakalbėti apie rinkimus, kuriuose buvote perrinktas prezidentu. Ar jūs esate dėkingas P. Malžinskui, nes jeigu ne jis, jūs iš viso būtumėte neturėjęs jokio konkurento ir tada būtumėte tarsi koks sovietinis partsekretorius – vieną išsikeliat, vieną išrenka. Jis bent sujudino vandenį?

– Tikrai taip, nes prieš tai rinkimuose buvo vienintelis kandidatas ir buvau išrinktas šiuose rinkimuose. Turėjau opoziciją ir labai norėčiau padėkoti Pauliui, nes jis iškėlė kai kurias problemas. Ir aiškiai deklaravo, kad yra opozicija, ir tikriausiai mums visiems yra teigiamas dalykas, nes opozicija visą laiką yra varomoji jėga – įpareigoja stengtis, daryti geresnius, teisingesnius sprendimus.

– Bet jo galimybės pasirodė labai ribotos, tą rodo balsų skaičius. Kitas kandidatas – Deividas Šemberas – iš viso nepanoro dalyvauti ir tada Utenos apskrities federacija iš viso atsisakė dalyvauti konferencijoje. Nepanoro turbūt todėl, kad suprato, jog šiuo metu nelaimės ir nenori gadinti laiko ir reputacijos. Jūsų požiūriu, tai būtų solidesnis varžovas jums?

– Aš gal kitaip pasakysiu. Kiekvienas federacijos narys turi teisę iškelti kandidatą. Jų yra devyniolika. Lietuvos futbolo federacijos kiekvienas narys turi teisę ir pareigą, galėjo iškelti kandidatus į Futbolo federacijos prezidento postą. Šembero biografija ir Malžinsko biografija – tai du skirtingi žmonės. Ir negalėčiau pasakyti, nes tai tikriausiai būtų nelabai etiška, kuris galėjo būti stipresnis kandidatas.

– Aš pasižiūrėjau tą konferenciją, kurioje vyko rinkimai. Žiūrint iš šalies man, kaip žmogui, kuris nieko bendra neturi su futbolu, atrodė, kad futbolui ten mažiausiai vietos buvo, nes tiesiog vyrai sustojo ir toks asmeniškumų vakarėlis – vieni išsakė, ką mano apie kitus, tarsi Lietuvoje futbole nėra nieko svarbesnio kaip tie pagiežingi vyrai. Kaip jūs pats vertinate tą konferenciją ir tą diskusiją dėl prezidento?

– Labai gaila, kad taip įvyko, nes futbole yra ne tik asmeniškumai, yra didesnių problemų, vaikų, jaunimo futbolas, infrastruktūros klausimų. Yra A lyga, pirmoji lyga, klubai, akademijos – tikrai tų klausimų yra ir skaudžių temų tikrai yra.

Manau, jas reikėtų kelti į viešumą, kelti į paviršių ir apie tai diskutuoti, o ne veltis į asmeniškumus. Jeigu visi kartu kelsime šitas problemas į paviršių ir bandysime jas spręsti, ieškosime konkrečių sprendimo būdų, manau, tai galėtų būti viena iš kelrodžių žvaigždžių, kaip Lietuvos futbolas galėtų atsistoti bent jau į buvusias pozicijas, tiksliau, užimti buvusias pozicijas, kurių nusipelnėme.

– O ar jums atrodo, kad jūs kontroliuojate situaciją, nes dabar jums prikišama, kad ją kontroliuoja jūsų prezidentas Arūnas Pukelis? Ir, kaip suprantu, jis kelia didžiausias aistras ir federacijoje, ir už jos ribų?

– Arūnas Pukelis yra antrasis viceprezidentas, yra vienas iš Vykdomojo komiteto narių. Vykdomasis komitetas yra kolegialus organas, kuris sprendžia, galima sakyti, vos ne esminius klausimus Lietuvos futbole. Vienasmeniškai iš 20 narių nė vienas nesprendžia kažkokių klausimų.

Didžiausias ir svarbiausias organas yra Lietuvos futbolo federacijos konferencija, kurioje priimami svarbiausi sprendimai, įstatų pakeitimai, vyksta prezidentų rinkimai ir t. t.

– Bet ar jums neatrodo, kad jeigu jis, būdamas turtingas ir įtakingas, neužimtų jokių pareigų federacijoje – kalbu apie viceprezidentą – ir tiesiog dirbtų Lietuvos futbolui, tai ir tų kalbų būtų mažiau, jums pačiam būtų geriau – nei federacija, nei kažkas už nugaros nekalbėtų, kad esate marionetė?

– Aš gal kitaip pasakysiu. Visi Vykdomojo komiteto nariai yra renkami savo apskrityse ir visi jie išrinkti pagal mūsų įstatus ir pagal savo asociacijų įstatus. Manau, kad visi yra teisėti. Jie turi turėti teisę atstovauti savo apskričiai Vykdomajame komitete.

– Ir tai negadina jūsų paties reputacijos? Nemanote, kad futbolui kenkia tokios pavardės kaip Arūnas Pukelis, Žydrūnas Buzas?

– Apie savo reputaciją tikriausiai aš galėčiau pasakyti, bet visa mano karjera yra mano biografija, ji kalba apie mano reputaciją. Apie kitus man sunku spręsti. Tai sprendžia nevienasmeniškai prezidentas.