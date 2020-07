Tauragės gatves drebino motociklų „Supermoto“ čempionato etapas: lietuvių klaidoms naudojosi svečiai iš užsienio

Lietuvos „Supermoto“ čempionato etapas Tauragėjo turėjo būti penktasis, tačiau, karantinui pakoregavus kalendorių, 56 „super motociklininkai“ šeštadienį jėgas išbandė tik antrą kartą šiais metais. Pirmą kartą istorijoje „Supermoto“ etapas vyko Tauragės gatvėmis, šalia Vytauto stadiono. Varžybose dalyvavo ir motociklininkai iš užsienio – Baltijos šalių bei Lenkijos, Ukrainos.

„Supermoto“ yra ypatinga motosporto rungtis, ji jungia kelių skirtingų disciplinų elementus. Atletai važiuoja krosiniais motociklais, apautais plentinėmis padangomis. Todėl dauguma dalyvių - motokroso ir žiedinių lenktynių dalyviai.

Sudėtingiausia trasos dalis

„Supermoto“ yra labai rimtas jėgų išbandymas ir reikalauja iš sportininkų daugybės kompleksinių įgūdžių. Didžioji trasos dalis driekiasi asfaltu, joje suformuota daugybė staigių posūkių bei greičio mažinimo zonų, tačiau pajėgiausių klasių sportininkai turi įveikti dar ir papildomą vingiuotą bekelės žvyro sektorių su tramplinais.

Pasak varžybų vyr. teisėjos Justinos Šeniauskienės, ši trasos dalis techniškai sudėtinga. Nes, po vakarykščio lietaus tapo klampi. Išvažiavę iš slidžios bekelės, sportininkai įsibėgėja ilga tiesąja, kurios pabaigoje staigus posūkis į kairę. Todėl svarbu teisingai pasirinkti optimalų stabdymo tašką.

Ši trasos dalis traukė ir žiūrovų dėmesį, nes iki staigaus posūkio sportininkai važiavo maksimaliu greičiu, o vėliau ekstremaliai stabdė čiuoždami šonu. Teisėjos teigimu, Tauragės trasa ypatinga ir tuo, kad yra labai greita.

Todėl, pasak Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidento Roberto Benediktavičiaus, didžiausi „Supermoto“ varžybų dalyvių iššūkiai – besikeičianti danga ir sukibimas, tramplinai, didelis greitis trumpoje trasoje. Tad žaibiškai reikia priimti sprendimus, keisti važiavimo stilių, o, išvažiavus iš žvyro sektoriaus, išsivalyti padangas, kad jos kuo greičiau gerai sukibtų su asfaltu. Be to, pasak R.Benediktavičiaus, didelė intriga ir tai, kad varžybos pirmą kartą vyko Tauragėje, taigi visiems dalyviams trasa buvo nauja. Be to, dėl permainingų orų šį kartą sportininkams iškilo dar vienas iššūkis – kokias padangas rinktis: skirtas sausam asfaltui ar šlapiai dangai.

Gamtos išdaigos

Beje, panašiai kaip ir pirmajame etape Elektrėnuose liepos pradžioje, asfalto danga po naktinės liūties buvo slidi, tad kai kurie dalyviai pirmajame posūkyje griuvo jau treniruočių metu.

O kvalifikacinių važiavimų metu tiesiogine šio žodžio prasme atsivėrė dangus ir sukūrė papildomą intrigą važiuojant pajėgiausios S1 motociklų klasės sportininkams. Todėl geriausias startines pozicijas išsikovojo tie motociklininkai, kurie buvo greitesni pirmoje kvalifikacijos dalyje, kol trasos paviršius buvo sausas.

Dėl šios priežasties 2019 m. S1 klasės čempionas Dominykas Diraitis kvalifikavosi trečioje pozicijoje, jį aplenkė Vladas Gončarovas, o geriausią kvalifikacinį rezultatą pademonstravo svečias iš Lenkijos Jedrzej Žuralski. Tai žadėjo didelę intrigą finalinių važiavimų metu. Juo labiau, kad kvalifikacijoje likęs trečias varžybų favoritas Dominykas Diraitis intrigavo, žadėjo įskaitinių važiavimų metu būti greitesnis. Primename, kad Dominykas Diraitis liepos pradžioje pirmajame etape Elektrėnuose buvo gavęs traumą ir mažai treniravosi prieš startą Tauragėje.

Deja, 2019 m. čempionui pirmojo iš dviejų įskaitinio važiavimo metu nepasisekė. Dėl falšstarto jis gavo 5 sek. Start&Stop baudą, kurią atliko nuvažiavęs vieną ratą ir nusmuko į rikiuotės galą. Nors Dominykas važiavo vieną greitesnį ratą po kito ir lenkė varžovus, aukščiau ketvirtos vietos nepakilo. Be to, Dominykui Diraičiui greitėti trukdė ir gendantis motociklas. Pirmąjį S1 klasės važiavimą kaip ir kvalifikaciją laimėjo svečias iš Lenkijos Jedrzej Žuralski. Jam ant kulnų lipo mūsų šalies atstovas Vladas Gončarovas, tačiau svečio pirmajame įskaitiniame važiavime aplenkti nepavyko. Lietuvis nuo lenko atsiliko mažiau nei 0,2 sek. Trečias liko Povilas Leckas.

Dominykas ir antrajame važiavime turėjo techninių problemų, startavo ne savo motociklu, tad finišavo paskutinis. Tad esminė kova, pirmaujant svečiui iš Lenkijos. vyko dėl antros vietos - tarp Povilo Lecko ir Vlado Gončarovo. Tačiau Vladas padarė klaidą, į trečia poziciją antrajame važiavime išsiveržė svečias iš Ukrainos Maximus Kovalyov.

Panaši situacija susiklostė ir daug dėmesio sulaukusiose keturračių „SuperQuad“ klasės važiavimuose. Ir kvalifikacijos, ir įskaitinių važiavimų metu keturračių pilotams teko rinktis lietaus padangas, nes Tauragės gatvėse susiformavo nemažos balos, o bekelės sektorius darėsi vis slidesnis.

Ir kvalifikacijoje, ir įskaitiniuose važiavimuose dominavo svečias iš Latvijos Rinalds Dišlers-Kirilko. Antras abiejuose įskaitiniuose važiavimuose finišavo nedaug atsilikęs Donatas Ališauskas, trečias Gediminas Volkavičius.

Rezultatai

Po abiejų įskaitinių važiavimų galutiniai rezultatai klasėse atrodė taip:

Motociklų S1 klasė:

1. Jedrzej Žuralski. 2. Povilas Leckas. 3. Vladas Gončarovas.

S2 klasė:

1. Edgars Ivuskans. 2. Tomasz Žuralski. 3. Vidmantas Vaidinauskas.

S4 klasė:

1. Sven Simulask. 2. Justas Bučnys. 3. Justas Kantaravičius.

S5 klasė:

1. Mantas Medveckas. 2. Šarūnas Suchomlinas. 3. Domas Aidietis.

SM Junior:

1. Matas Strasevičius. 2. Travis Siilak. 3. Kristians Baltus.

SM Street:

1. Gediminas Vilkas. 2. Deividas Gečys. 3. Gediminas Didika.

SM 50:

1. Kenneth Simulask. 2. Jonas Veliulis. 3. Antonina Irzyk.

Keturračių SuperQuad klasė:

1. Rinalds Dišlers-Kirilko. 2. Donatas Ališauskas. 3. Gediminas Volkavičius.

„Supermoto istorija“

„Supermoto“ sumanytoju laikomas Gavinas Trippe'as. 1979 m. jis pasiūlė naują varžybų formatą, kaip TV laidos „Wide World of Sports“ programos dalį, pavadinimu „Superbikers“. Tai lyg „All-Star“ varžybos, kuriose geriausi atskirų disciplinų motociklininkai varžėsi dėl visų laikų geriausio lenktynininkų titulo.

Sportinės klasės

Motociklai ir keturračiai varžosi skirtingose klasėse. SM Street klasės dalyviai važiuoja gatviniais motociklais, apautais gatvinėmis padangomis. S5 – Pradedantieji, kurių motociklai galingesni, patobulinti. Vaikai (SM50) važiuoja trasą be bekelės. S4 čempionatinė klasė, važiuojanti tik asfaltu, S2 – bekelė ir asfaltas bei pati aukščiausia S1, kurie varžosi profesionaliausi atletai, važiuojantys ir bekele, ir asfaltu. SMJunior bando jėgas bekelėje ir asfalte. O SuperQuad klasės keturračiai turi įveikti bekelę ir asfalto trasą.