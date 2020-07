Maskoliūnas – apie „kilerio“ mentaliteto trūkumą, Jokubaitį dvyliktuke ir teniso turnyrą

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingu akordu užbaigė draugišką trijų komandų turnyrą Taline, pavadintą simboliniu „Baltijos kelio“ vardu. Penktadienio vakarą po pratęsimo estams nusileidę Dariaus Maskoliūno auklėtiniai (85:92), šeštadienį nesunkiai susitvarkė su latviu pasipriešinimu (82:59).

Dvikovos su latviai pabaiga kartu reiškė ir daugiau nei dvi savaites trukusios Lietuvos rinktinės treniruočių stovyklos pabaigą. Dėl koronaviruso pandemijos pasikeitus FIBA turnyrų tvarkaraščiui, turnyras Estijoje tapo vienintele proga nepajėgiausios sudėties mūsų šalies rinktinei sužaisti kelias draugiškas rungtynes.

Rinktinės žaidėjai, grįžtantys į Lietuvą, išvyks į savo klubus, o D. Maskoliūnas jau rupgjūčio pradžioje prisijungs prie sezonui besiruošiančios „Barcelona“ komandos trenerių štabo.

Kitas rinktinės išbandymas, pagal preliminarų scenarijų, lauks jau 2020–2021 m. sezono metu, kai lapkričio mėnesį lietuviai žais dvejas Europos čempionato atrankos turnyro rungtynes – su danais namuose ir čekais išvykoje.

Po rungtynių su Latvija D. Maskoliūnas apibendrino dvi rinktinės savaitės ir kalbėjo apie ateities planus bei žaidėjų galimybes patekti į dvyliktuką vykstant pagrindiniams turnyrams.

„Momentais atrodėme neblogai. Svarbiausias dalykas, kad po ganėtinai prastų rungtynių kitą dieną vyrai rado motyvacijos ir energijos žaisti prieš varžovus. Smagu, kad visiems žaidėjams pavyko padalinti minutes, o vyrai išėjo su didesniu noru ir užsidegimu. Visada smagu laimėti, o ypač – paskutines rungtynes Vėl išsiskiriame nežinia kuriam laikui, todėl būsime geresnių nuotaikų“, – po dvikovos tvirtino D. Maskoliūnas.

– Kas lėmė prastą trečiojo kėlinio atkarpą, kurios metu varžovai buvo priartėję?

– Mes kaip visada turime tą pačią bėdą – neturime „kilerio“ mentaliteto. Išsiveržiame į priekį dvidešimt kažkeliais taškais, tada atsipalaiduojame, atsirandame bereikalingas laisvumas, o latviams to ir tereikėjo. Šiuolaikiniai krepšinyje greitai pataikai tris tritaškius ir iš tavo persvaros nieko nebelieka.

– Prieš turnyrą kalbėjote, kad norite išbandyti dalį žaidėjų. Ką naujo sužinojote apie juos?

– Labai norėjau pamatyti, kaip atrodys debiutantai tokiame tikrame vyriškame krepšinyje. Sakyčiau, kad nei vienas iš jų nenuvylė, visi stengiasi ir kažko davė. Faktas, kad šioje situacijoje dar daug ko trūksta. Žaidėjams sakiau, kad mums reikia dirbti sukandus dantis, mokytis, kentėti ir svarbiausia – tikėti.

Draugiškos rungtynės: Lietuva – Latvija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Patys žinote, mes norime laimėti kiekvienas rungtynes, bet mūsų tikslas nėra laimėti „Baltijos kelio“ turnyrą. Aišku, norime ir to, bet mūsų laukia du Europos čempionato atrankos turnyro langai.

Pažiūrėkite į dabartinę rinktinės sudėtį ir pasakykite, kiek iš jų bus galima pakviesti į rinktinę. Vėl procesas vyks iš naujo. Mūsų pagrindinis tikslas – atranka bei patekimas į olimpines žaidynes.

– Įžaidėjo pozicijoje išbandėte tris krepšininkus. Kuris iš jų atrodė geriausiai?

– Realiai išbandžiau du. Mantas Kalnietis daugiausiai žaidė atakuojančiu gynėju. Buvau patenkintas Luko Lekavičiaus ir Roko Jokubaičio žaidimu, bet gal iš Roko daugiau norėjau užtikrintumo. Jis žino sistemą ir gerai valdo komandą. Kartais jam trukdavo „šaltos“ gavo, o Lukas pasirodė kaip visada.

– Jeigu kalbėsime apie pagrindinius rinktinės turnyrus, kiek Rokas Jokubaitis yra arti pagrindinės komandos slenksčio?

– Labai arti. Situacija tiesiog tokia. Ką reiškia arti? Jis turi įrodyti, kad gali būti rinktinėje, net ir tokiose rungtynėse. Niekas jam nieko avansu nežada dalinti. Šiandien jis yra vienas geriausių Lietuvoje.

Draugiškos rungtynės: Lietuva – Latvija / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ko trūksta, kad Tadas Sederkerskis jau kitą vasarą būtų tarp pretendentų į rinktinę?

– Jau minėjau po pirmųjų rungtynių, kad jis manęs nenustebino savo noru ir užsidegimu. Jis dirba papildomai. Faktas, kad rezultatai ateis. Jam yra sunku, nes Tadas yra kaitaliojamas per pozicijas ir pats nežino, kurioje turėtų rungtyniauti. Klube jį nori matyti „trečiu“ numeriu, o treneris – „ketvirtu“.

Mes jį rinktinėje pastūmėme į „ketvirtą“ poziciją, čia buvo ir kitokios gynybos sistemos, o dar ir debiutas Lietuvos rinktinėje. Vis tiek yra jaudulio. Su juo viskas gerai. Jis turi neįtikėtiną kūną. Jam reikia stabilesnio metimo ir geriau gaudytis gynyboje. Su laiku viskas ateis, jis dar jaunas žaidėjas.

– Atrodo, kad Marius Grigonis jau visiškai pasveiko po traumos, patirtos praėjusio sezono metu?

– Taip, nepaminėjau po rungtynių su estais, kad turime nepamiršti, jog Marius Grigonis be krepšinio praleido net 10 mėnesių. Gal kartais per daug jis ėmėsi „ant savęs“. Kaip bebūtų, jis yra vienas geriausių mūsų atakuojančių žaidėjų ir vienas lyderių. Jis buvo be rimtų rungtynių dešimt mėnesių. Jam irgi nėra lengva, bet su juo viskas gerai. Jis visiškai pasveikęs ir trykšta „bajeriais“.

Draugiškos rungtynės: Lietuva – Latvija / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Treneri, kokie jūsų vasaros planai? Kada keliausi į Barseloną?

– Rugpjūčio 7-ąją, jeigu neatsitiks kokių pandeminių reikalų. Kol kas iš Lietuvos karantinuotis dar nereikia.

– Ką veiksite iki tol?

– Laukia „Nida Jazz“ teniso turnyras. Labai norėčiau, kad laimėtume, bet būtų gerai, kad šio interviu nepamtytų mano porininkas. Vėliau jis gali sakyti, kad esu nemotyvuotas. Sudėtinga mums būtų laimėti turnyrą, bus daug stiprių porų.