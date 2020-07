11-ojo turo anonsas: ar pamatysime sostinės derbyje Kaludžerovičių?

Ketvirtadienį bus sužaistos visos trejos Lietuvos futbolo A lygos 11-ojo turo rungtynės, kuriomis startuos trečiasis pirmenybių ratas, skelbiama pranešime spaudai.

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“. Liepos 23 dieną 18 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 2:0

Puikų antrą ratą sužaidęs „Kauno Žalgiris“ priims šiame sezone jau du sykius identiškais rezultatais įveiktą oponentą.

Kauniečiai čempionato pusiaukelėje užtikrintai įsitaisė pirmame trejete ir artimiausius oponentus lenkia net 10 pranašumu. Kitoje pusėje – vos tašku pirmaujantis Vilniaus „Žalgiris“ ir 6 taškais atitrūkusi Marijampolės „Sūduva“. Nieko gero varžovams nežadanti statistika: kauniečiai pralaimėjo tik abiem pirmenybių lyderiams, o akistatose su žemiau turnyro lentelėje esančiomis komandomis susirinko net 16 taškų iš 18. Šiame mače negalės rungtyniauti diskvalifikuotas Rudinilsonas Silva, be to, pastarąjį susitikimą praleido Gratas Sirgėdas.

A lyga: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ / BNS nuotr.

Naujojo stratego Joao Martinso kariauna akivaizdžiai pagerino savo žaidimą ir neblogas to įrodymas buvo akistata su „Žalgiriu“. Antrame kėlinyje panevėžiečiai įjungė aukštesnę pavarą, pridarė favoritams daug rūpesčių bei buvo arti lygiųjų. „Panevėžio“ gretose vis daugiau futbolininkų atidaro savo įvarčių sąskaitas, tačiau kol kas komandoje stinga lyderio – nė vienam žaidėjui nepavyko pasižymėti daugiau negu kartą arba sužaisti kelias stabiliai sėkmingas rungtynes. Jei Gargždų „Banga“ pralaimės Marijampolėje, o „Panevėžys“ nugalės – pastaroji komanda pakiltų į 4-ąją vietą.

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Liepos 23 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0

Praėjusią savaitę šios vienuolikės susidūrė Gargžduose ir tada dvikova, įmušus Skirmantui Rakauskui, galėjo pakrypti kita linkme.

„Sūduva“ 10-ajame ture iškovojo eilinę pergalę, tačiau ji, kaip jau tampa įprasta, nebuvo lengva. Iš rikiuotės iškritus Semirui Kerlai ir Algiui Jankauskui, vidurio gynėjo pozicijoje vėl rungtyniauja Povilas Leimonas, kuris Gargžduose atliko rezultatyvų perdavimą. Tiesa, komandinė čempionų gynyba nespindėjo – varžovai turėjo bent dvi šimtaprocentines progas pasižymėti. Geras ženklas „Sūduvai“ yra tas, kad vėl mušti įvarčius pradėjo Mihretas Topčagičius ir Josipas Tadičius. Realu, kad tai vėl bus klampokas mačas, kuriame daug ką gali lemti sūduviečių individualus meistriškumas.

A lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vos tašką per pastarąsias ketverias rungtynes iškovoję gargždiškiai viso trečio rato metu greičiausiai versis be vieno svarbiausių žaidėjų – puolėjo Juliaus Kasparavičiaus. Tiesa, pralaimėtuose antrojo rato mačuose „Banga“ turėjo savo progų ir galimybių pretenduoti į geresnį rezultatą. Pastaruoju metu pradėjo šlubuoti Gargždų ekipos gynyba – vis dažniau klysti pradėjo tiek gynėjai, tiek vartininkas Ignas Driomovas. Vis dėlto Vilniuje pasiektos lygiosios su „Žalgiriu“ yra išties iškalbingas rezultatas. „Banga“ yra pajėgi į sau palankų žaidimą įklampinti net čempionus, tačiau privalo vengti klaidų, kurias darė per pastaruosius du turus.

Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Liepos 23 dieną 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 7:0

Sėkmingai antrąjį ratą užbaigę žalgiriečiai šiam mačui jau galės registruoti į klubą po beveik ketverių metų pertraukos sugrįžusį Andriją Kaludžerovičių.

Pirmiausia, reiktų pradėti nuo to, kad šiame susitikime rungtyniauti negalės dėl keturių geltonų kortelių diskvalifikuotas Nemanja Ljubisavljevičius. Serbą starto sudėtyje greičiausiai pakeis Karolis Uzėla, kuris ne sykį šiame sezone jau yra žaidęs vidurio gynėjo pozicijoje. Savo ruožtu Klemeno Bolhos šansai žengti į aikštę nuo rungtynių pradžios yra gana minimalūs. A. Kaludžerovičius mačo paraiškoje pakeis kitą ne Europos Sąjungos pilietį N. Ljubisavljevičių, tačiau į starto sudėtį mestas turbūt nebus. Daug rūpesčių oponentams kelia Hugo Videmontas, kuris kol kas solidžiai atrodo atakos smaigalyje.

A lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai kurie „Riterių“ futbolininkai vis labiau atsistato po traumų, taip pat prie komandos oficialiai prisijungė naujokas – Angelis Lezama. Legionierius iš Venesuelos sostinės klube pluša nuo vasario mėnesio, tad turėtų būti pasiruošęs žaisti ir starto sudėtyje. Laikinasis komandos treneris Vaidas Sabaliauskas atlieka daug pokyčių tiek vidurio, tiek atakuojančioje grandyje, tačiau kol kas tokios rokiruotės taškų neatnešė. Vadovaujant šiam strategui, „Riteriai“ pralaimėjo visus tris sykius, tiesa, minimaliais rezultatais. Šiame mače galima tikėtis gerokai atkaklesnės kovos negu pastarajame derbyje, bet „Žalgiris“ yra gana ryškus susitikimo favoritas.