Kaip čempionų laikai grįžo į Madridą: plieninė gynyba ir ryškiausiomis spalvomis žibantis puolimo lyderis

Madrido „Real“ futbolininkai ketvirtadienio vakarą 2:1 nugalėjo „Villarreal“ ekipą ir po dviejų sezonų pertraukos vėl tapo Ispanijos čempionais. Tai jiems garantavo dešimt iš eilės pergalių, pasiektų atnaujinus pirmenybes.

BBC kviečia pažvelgti, kokie kertiniai pokyčiai lėmė titulo sugrįžimą į sostinę.

Zinedine`o Zidane`o komandai tai buvo įspūdingas pokytis – dar praėjusį sezoną jie lenktynes dėl titulo pralaimėjo net 19 taškų, nors turėjo praktiškai tą pačią sudėtį.

Šis triumfas tarsi signalizuoja apie naują „Los blancos“ pradžią. Pradžią komandos, kuri praėjusį kovą prie komandos vairo grįžus legendiniam Zizou, žymiai pasikeitė į gera.

Z. Zidane`as visada buvo itin vertinama ir didelį autoritetą turinti figūra, garsėjanti gebėjimu dirbti su pavieniais žaidėjais ir pelnyti jų pagarbą.

Vis dėlto praeityje būta teiginių, kad buvęs futbolininkas silpnas taktikas, o jo strategija apsiriboja geriausių žaidėjų išsiuntimu į aikštę ir tikėjimu, kad jie patys ras sprendimus sunkiose situacijose.

Madrido „Real“ triumfas Ispanijos pirmenybėse / AP nuotr.

Tai lėmė komandos nestabilumą. Sudėtis buvo pakankamai gera, kad blykstelėtų ir iškovotų tris iš eilės Čempionų lygos titulus, tačiau to nepakako Ispanijos čempionate, kur solidžiai žaisti reikia kiekvienose rungtynėse.

Po to, kai pastaruosius du sezonus „Real“ beviltiškai pralaimėjo varžovams iš Katalonijos, Z. Zidane`as aiškiai įvardijo komandos silpnybes ir ėmėsi veiksmų.

Komanda tapo daug labiau susitelkusi, paliekanti varžovams mažiau laisvos erdvės ir atidžiau sauganti savo vartus. Ankstesniais sezonais „Real“ klubas buvo pažeidžiamas, bet šiuo metu pasiekė puikią pusiausvyrą ir nugalėti jį tapo itin sunku.

Tai nulėmė ir geriausią gynybinį rodiklį lygoje – per 37 rungtynes buvo praleisti vos 23 įvarčiai; tai praktiškai perpus mažesnis įvarčių skaičius, palyginti su ankstesniais sezonais (praeitą sezoną buvo praleisti 46, dar anksčiau – 44 įvarčiai).

Iš dalies tai lėmė puikūs individualūs pasirodymai: Ferlandas Mendy pridėjo daug kokybės kairiajame krašte, Raphaelis Varane`as žaidžia geriausią karjeros sezoną, į geriausią savo formą vartuose grįžo Thibaut Courtois, Sergio Ramosas ir toliau išlieka kovingas savo komandos lyderis ir niekas geriau nepasaugo savo gynėjų, nei tai Madride daro Casemiro.

Madrido „Real“ triumfas Ispanijos pirmenybėse / AP nuotr.

Tačiau daug svarbiau už pavienius aspektus yra tinkami komandiniai sprendimai ir taktiniai dalykai, kuriuos puikiai įskiepijo Z. Zidane`as. Nereikia abejoti – šis titulas iškilo ant gynybos pamatų.

Komandinę etiką taip pat atspindi įvarčius mušusių žaidėjų skaičius – čempionate bent kartą pasižymėjo net 21 žaidėjas. Tai pirmas toks atvejis lygos istorijoje.

Atsarginis vidurio gynėjas Ederis Militao ir jaunas krašto puolėjas Brahimas Diazas – vieninteliai du aikštės žaidėjai, kurie lygos varžybose nepasižymėjo įvarčiais.

Iš vienos pusės, tai nesako nieko gero apie komandos puolėjus – neskaitant Karimo Benzema, nė vienas iš jų neįmušė daugiau nei trijų įvarčių. Antras komandoje pagal rezultatyvumą yra kapitonas S. Ramosas, pelnęs 10 įvarčių (6 iš jų – baudiniais), dar po 4 įmušė saugai Toni Kroosas ir Casemiro.

Tačiau tai nėra svarbu, mat lygiai taip pat kaip gynyboje Z. Zidane`as ragina puolime prisidėti kiekvieną futbolininką.

Tai liudija, kad Z. Zidane`as pasitiki visais žaidėjais. Kiekvienas žaidėjas – net ir komandoje nebepageidaujami Garethas Bale`as ir Jamesas Rodriguezas – atnaujinus čempionatą žaidė bent vieneriose lygos rungtynėse, o trenerio gebėjimas priversti žaidėjus jaustis pageidaujamiems komandoje iki dabar išlieka neprilygstamas.

Madrido „Real“ triumfas Ispanijos pirmenybėse / AP nuotr.

Puolėjas K. Benzema yra išlaikęs stulbinamą formą – pelnęs 21 įvartį ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus.

Tačiau svarbiau už šiuos skaičius yra prancūzo gebėjimas į žaidimą įtraukti ir kitus. Jis ne tik rungtyniauja pačiame priekyje, bet ir geba nusileisti žemiau ar išeiti į kraštą, o ten į žaidimą įtraukti komandos draugus. Šie itin vertina jo įgūdžius surasti erdvės ir išlaikyti kamuolio kontrolę.

K. Benzema neabejotinai į naudą išėjo Cristiano Ronaldo perėjimas į Turino „Juventus“, nes dabar jis komandos puolime gali būti centrinė figūra, o ne pagalbinis žaidėjas.

Nuo tada, kai C. Ronaldo išvyko į Italiją, K. Benzema daugiau nei padvigubino savo pelnomų įvarčių sąskaitą – per pastaruosius du sezonus (jau be portugalo) pelnė 42 įvarčius, o per du dar ankstesnius sezonus iš viso įmušė vos 16.

Puolėjas daro geresnius ir savo komandos draugus, o vis augantis tarpusavio supratimas su Edenu Hazardu yra itin malonus akiai. Po jo sparnu puikiai žydi ir jaunieji brazilų puolimo talentai Vinicius ir Rodrygo.

K. Benzema nesusidūrė su traumomis ir galėjo žaisti daugiau minučių, nei bet kuris kitas aikštės žaidėjas. Kartu su Casemiro jie yra vieninteliai žaidėjai, neturintys natūralios pamainos.

Komandos sirgaliams dar džiugiau dėl to, kaip šviesiai atrodo „Real“ ateitis. Nors komandos veidai S. Ramosas (34 m.), Luka Modričius (34 m.) ir K. Benzema (32 m.) jau pasiekė vėlyvąją karjeros stadiją, likęs komandos branduolys yra ganėtinai jaunas ir tokie žaidėjai kaip Vinicius, Rodrygo, F. Mendy ar Federico Valverde tik tobulės.

Karimas Benzema / AP nuotr.

Klubas turi ir jaunųjų talentų, kurie šį sezoną buvo išnuomoti kitoms komandoms. Tai puikų sezoną sužaidęs Martinas Odegaardas, talentingas japonas Takefusa Kubo, aktyvus krašto gynėjas Sergio Reguillonas.

Jei kas nors sutiktų sumokėti G. Bale`o ir J. Rodriguezo algas, sutaupyti pinigai leistų pridėti šviežumo aikštės viduryje ir rasti ilgalaikę pamainą prancūzui K. Benzema. Jo pamaina vis dar laikomas jo tautietis iš PSG Kylianas Mbappe.

Artimiausia užduotis – panaikinti deficitą Čempionų lygos aštuntfinalyje prieš „Manchester City“ ir žengti tarp aštuonių stipriausių komandų. Tai padaryti be suspenduoto kapitono S. Ramoso gali būti sunku, tačiau progresas, kurį šį sezoną pasiekė Z. Zidane`o komanda, rodo, jog „Barcelona“ dominavimo dienos Ispanijoje galimai baigėsi.