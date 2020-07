„Nevėžio“ gretas papildė iš NKL atvykstantis Domantas Vilys

Kėdainių „Nevėžio“ klubas toliau komplektuoja komandos sudėtį ateinančiam sezonui. Prie komandos prisijungė 20-metis Domantas Vilys, su juo pasirašyta dviejų metų sutartis.

Kaip informuoja Kėdainių komandos svetainė, praėjusį sezoną 188 cm ūgio gynėjas rungtyniavo Šakių „Vyčio“ komandoje ir Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) turnyre per kiek daugiau nei 21 minutę žaidimo laiko rinkdavo po 8,9 taško bei atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

„Domantas savo žaidimu įrodė, kad neabejotinai yra nusipelnęs šanso išbandyti save aukštesniame lygyje ir mes norime jam tą šansą suteikti. Tai yra darbštus, talentingas jaunuolis ir mes tikime juo“, – sakė komandos sporto direktorius Virginijus Bulotas.

Šoklusis, efektingais dėjimais žiūrovus džiuginantis, krepšininkas augo Vilniaus „Ryto“ sistemoje ir 3 sezonus gynė sostinės dublerių komandos garbę. Praeitą sezoną jis buvo paskolintas Šakių „Vyčio“ komandai.

2018-2019 metų sezone kupiškietis buvo pripažintas efektingiausiu NKL krepšininku. Be to, to paties sezono metu per rungtynes jis rinkdavo po 14,5 taško ir buvo vienas Vilniaus „Perlo“ komandos lyderių.

„Labai malonu sulaukti kvietimo žaisti „Nevėžio“ ekipoje. Man tai yra didelis įvertinimas ir žingsnis į priekį. Esu motyvuotas ir pasirengęs iššūkiams LKL kovose“, – pirmaisiais įspūdžiais pasidalino komandos naujokas Domantas Vilys.