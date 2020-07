Geriausioje 9-ojo turo rinktinėje – žalgiriečių iš Vilniaus ir Kauno desantas

Lietuvos futbolo A lygos 9-ojo turo simbolinėje rinktinėje daugiausiai pozicijų išsikovojo Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai, rašo oficiali lygos svetainė.

Rafaelis Broetto („Panevėžys“): Aukštaitijos sostinės komanda džiaugėsi antrąja pergale, o prie jos prisidėjo ir šis vartininkas iš Brazilijos. R. Broetto atrėmė tris Vilniaus „Riterių“ futbolininkų smūgius, vos neapsigynė nuo baudinio bei surinko 256 „InStat“ naudingumo balus, o tai yra geriausias pasirodymas tarp vartų sargų.

Kotaro Amemiya („Panevėžys“): Gana retai A lygos mačuose pasirodantis japonas šeštadienį buvo svarbus pergalės faktorius. Dešiniuoju kraštu puikiai į kontratakas skuodęs K. Amemiya atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei mačą baigė su 311 „InStat“ naudingumo balų. Tai – antras rezultatas 9-ajame ture.

Ivanas Tatomirovičius (Vilniaus „Žalgiris“): Žalgiriečiai dominavo kiekviename aikštės metre – tą užtikrintai darė ir abu vidurio gynėjai iš Serbijos. I. Tatomirovičius laimėjo net 85 proc. dvikovų (11/13), 83 proc. akistatų antrame aukšte (5/6) ir buvo statistiškai geriausias vidurio gynėjas – 268 „InStat“ naudingumo balai.

Nemanja Ljubisavljevičius (Vilniaus „Žalgiris“): Labai kovingai rungtyniavęs I. Tatomirovičiaus tautietis buvo nepramušama siena. Užtikrintas žaidimas antrame aukšte (10/12, 83 proc.) ir dvikovose (15/21, 71 proc.) labai svariai prisidėjo prie to, kad „Žalgirio“ gynyba buvo neįveikiama. Be to, sykį N. Ljubisavljevičius blokavo Mihreto Topčagičiaus spirtą kamuolį, kuris būtų įskriejęs į tuščius vartus.

Saulius Mikoliūnas (Vilniaus „Žalgiris“): Užtikrintai kairiajame gynybos krašte atidirbo ir „Žalgirio“ kapitonas. S. Mikoliūnas buvo pajėgus dvikovose (20/26, 77 proc.), iš viso perėmė 11 kamuolių ir aktyviai jungėsi į atakas. Žalgirietis turo rinktinėje – jau trečią kartą šiame sezone.

Richlordas Enninas (Vilniaus „Žalgiris“): Nepaisant to, kad kanadietis dvikovos nebaigė dėl traumos, tai buvo bene pats ryškiausias žaidėjas lyderių susidūrime. Puikų reidą atlikęs R. Enninas labai prisidėjo prie to, kad kamuolį į savo vartus nukreiptų Giedrius Matulevičius, o antrame kėlinyje pats pasižymėjo padvigubindamas rezultatą.

Karolis Šilkaitis („Kauno Žalgiris“): Vieną iš geriausių savo karjeros mačų A lygoje sužaidė Kauno ekipos vidurio saugas. Akistatoje su Gargždų „Banga“, kuri baigė žalgiriečių pergale rezultatu 2:0, K. Šilkaitis pelnė abu įvarčius. Saugas pastarajame ture surinko 318 „InStat“ naudingumo balų ir tai yra geriausias rezultatas.

Francis Kyeremeh (Vilniaus „Žalgiris“): Legionierius iš Ganos taip pat buvo svarbus faktorius, prisidėjęs prie itin reikalingos pergalės. F. Kyeremeh žaidė aktyviai, kėlė daug rūpesčių oponentams ir pasižymėjo puikiu įvarčiu į tolimąjį vartų kampą, kuris pradėjo Marijampolės „Sūduvos“ triuškinimą. Jo sąskaitoje – 270 „InStat“ naudingumo balų.

Tautvydas Eliošius („Panevėžys“): Geriausią šio sezono mačą 9-ajame ture sužaidė šis „Panevėžio“ saugas – T. Eliošius pelnė pirmą savo įvartį 2020-ųjų A lygoje. Iš Ukmergės kilęs futbolininkas skirstė perdavimus 82 proc. taiklumu (28/34) bei surinko 301 „InStat“ naudingumo balą. Tai – trečias rezultatas 9-ajame ture.

Ignas Kružikas („Panevėžys“): Pagaliau Lietuvos čempionate driokstelėjo šis širvintiškis. Vėl mačą starto sudėtyje pradėjęs ir kiek labiau į kraštą vienu metu pastumtas puolėjas pelnė savo pirmą karjeros įvartį A lygoje. Komandai pradėjus žaisti dešimtiese, I. Kružikas sėkmingai rungtyniavo gynyboje ir slopino oponentų išpuolius savo baudos aikštelėje.

Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“): Kaip šiame sezone tampa įprasta, gerą mačą sužaidė ir G. Sirgėdas. 25-erių futbolininkas trečią kartą šiemet rezultatyviai asistavo komandos draugui bei atliko 3 „raktinius“ perdavimus. „Kauno Žalgirio“ atstovo kraityje – 6 sėkmingai driblingai su kamuoliu, o tai yra geriausias rezultatas 9-ajame ture.