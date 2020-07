A lygos turo apžvalga: „Žalgirio“ pareiškimas kovoje dėl aukso

Puikią pergalę prieš tiesioginį konkurentą 9-ajame Lietuvos futbolo A lygos ture iškovojęs Vilniaus „Žalgiris“ pakurstė didesnę intrigą kovoje dėl aukso, rašo alyga.lt.

Benefisas. „Kauno Žalgiris“ ir toliau šauniai rungtyniauja antrame rate – šį kartą 2:0 nugalėta turnyro lentelės kaimynė Gargždų „Banga“. Pagrindiniu kauniečių pergalės kalviu tapo vidurio saugas Karolis Šilkaitis, pelnęs abu susitikimo įvarčius.

Per savo karjerą A lygoje K. Šilkaitis atstovavo „Kauno Žalgiriui“ bei „Jonavai“ ir nuo 2015-ųjų yra pasižymėjęs 5 sykius.

Komplimentai. Abiejų „Kauno Žalgirio“ įvarčių autorius sulaukė pagyrų iš stratego Roko Garasto, kurio treniruojama komanda jau 7 taškais atitrūko nuo 4-oje vietoje įsitaisiusios „Bangos“.

„Jis su savo įbėgimais laiku nulėmė visas rungtynes. Bendrai yra noras Karoliu pasidžiaugti ir jam pats sakiau, kad jis keliauja į visiškai kitą lygį. Labai džiugina su savo progresu, procesu ir atsidavimu“, – apibendrino R. Garastas.

Atkarpa. Gargždų klubas pergalės skonio nepatyrė jau šešiuose mačuose iš eilės, be to, du artimiausi susitikimai įvyks su čempione Marijampolės „Sūduva“. Vis tik gargždiškiai dar išlaiko 4-ąją poziciją, abu žemiau esančius konkurentus lenkdami 2 bei 4 taškais.

Debiutas. „Panevėžio“ strategas Joao Martinsas pirmosios savo pergalės naujame klube sulaukė debiutiniame mače. Panevėžiečiai 2:1 palaužė Vilniaus „Riterius“ bei aplenkė pastaruosius turnyro lentelėje, priartėdami prie „Bangos“.

„Panevėžys“ po 4 iš eilės pralaimėtų mačų per penkerias pastarąsias rungtynes į savo sąskaitą įsirašė 7 taškus.

Iššovė. Gana epizodiškai šiame sezone rungtyniaujantis japonas Kotaro Amemiya akistatoje su „Riteriais“ surengė solidų pasirodymą. 25-erių „Panevėžio“ naujokas atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir pagal šį statistinį rodiklį savo komandoje išsiveržė į priekį.

Įvarčiai. Susitikime Panevėžyje du futbolininkai – Donatas Kazlauskas ir Ignas Kružikas – atidarė savo taiklių smūgių sąskaitas šio sezono A lygoje. Pastarajam tai buvo pirmasis karjeros įvartis Lietuvos čempionate, o D. Kazlauskas realizavo baudinį, tačiau iškovotais taškais jis džiaugtis neleido.

Pareiškimas. Vienu metu 8 taškais nuo lyderio atsilikęs „Žalgiris“ parodė tvirtą charakterį ir sutriuškino „Sūduvą“ net 4:0. Tai yra didžiausiu rezultatu iškovota vilniečių pergalė tarpusavio mačuose nuo 2014 metų kovo mėnesio – tada žalgiriečiai LFF stadione nugalėjo 8:1.

Ginklai. „Žalgirio“ gretose puikų mačą sužaidė abu krašto saugai – Richlordas Enninas bei Francis Kyeremeh. Abu šie futbolininkai pelnė po įvartį, be to, legionierius iš Kanados labai prisidėjo prie to, kad vilniečiai išsiveržtų į priekį.

R. Enninas dvikovos nebaigė dėl traumos, bet kiek vėliau savo „Instagram“ paskyroje pranešė, kad jam nieko rimto nenutiko. Kanadietis taip pat yra pelnęs 4 įvarčius ir pagal šį rodiklį pavijo iki tol šio sezono A lygoje pirmavusį Mihretą Topčagičių.

Gynyba. Sūduviečiai per pastarąsias rungtynes praleido daugiau įvarčių negu iš viso per iki tol žaistus aštuonis susitikimus. Anot „Sūduvos“ vyr. trenerio Sauliaus Širmelio, žaidėjai pernelyg pasitikėjo savimi, nors ankstesniuose mačuose tik prasta progų realizacija leido išlaikyti vartus „sausus“.

„Rezultatas visai netenkina, bet tų signalų, kad ne viskas gerai pas mus gynyboje, buvo jau anksčiau. Reikėjo tik tuos signalus atpažinti“, – teigė S. Širmelis.

Taurė. Antradienį bei trečiadienį likusius „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalio mačus sužais penkios A lygos komandos. Dvi iš jų – „Riteriai“ ir „Banga“ – susitiks tarpusavyje.