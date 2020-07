A lygos turo rinktinėje – dviejų klubų atstovų dominavimas

Lietuvos futbolo A lygos 8-ojo turo rinktinėje vietas išsikovojo penkių komandų atstovai.

Ivanas Kardumas (Marijampolės „Sūduva“): Legionieriui iš Kroatijos akistatoje su Vilniaus „Riteriais“ daug darbo neteko, tačiau dvikovos pabaigoje I. Kardumas išgelbėjo savo komandą nuo išlyginamojo įvarčio. Taip pat kroatas tolimu išmušimu atliko rezultatyvų perdavimą, kuris buvo pirmasis A lygoje. Maža to, sūduvietis išsiskyrė 100 proc. perdavimų (26/26) tikslumu ir antru geriausiu 8-ojo turo „InStat“ naudingumo balu – 303.

Andro Švrljuga (Marijampolės „Sūduva“): Solidžiai dešiniajame krašte rungtyniavo ir kitas „Sūduvos“ atstovas iš Kroatijos. A. Švrljuga atliko daugiausiai praėjusiame ture – keturis – „raktinius“ perdavimus ir tą darė 100 proc. taiklumu. Be to, ilgametis A lygos žaidėjas buvo nepralenkiamas pagal tikslius skersus perdavimus į baudos aikštelę, kurių išpildė net šešis.

Semiras Kerla (Marijampolės „Sūduva“): 8-ajame ture puolėjai nespindėjo, tad iš jų estafetę perėmė „Sūduvos“ bosnis. S. Kerla ne tik pelnė fantastišką įvartį, vidurio gynėjas atliko daugiausiai smūgių į vartų plotą (4) tarp visų futbolininkų. Marijampolės klubo gynybos ramstis surinko net 331 „InStat“ naudingumo balą ir tai yra geriausias rezultatas pastarajame ture.

Karolis Uzėla (Vilniaus „Žalgiris“): Sau ne itin įprastoje vidurio gynėjo pozicijoje žaidęs jaunasis žalgirietis tikrai nenuvylė. K. Uzėla laimėjo 67 proc. dvikovų (16/24) ir dvikovoje su Gargždų „Banga“ atakavo bene aštriausiai – būtent po šio futbolininko smūgio iš arti vartininkas Ignas Driomovas buvo priverstas gelbėti savo komandą. K. Uzėla surinko 253 „InStat“ naudingumo balus.

Martynas Dapkus („Kauno Žalgiris“): Stabiliai jau ne pirmą sezoną rungtyniaujantis M. Dapkus Panevėžyje sužaidė dar vienerias geras rungtynes. „Kauno Žalgiris“ nepraleido įvarčio, o žalgirietis pagal „InStat“ statistiką tarp vidurio gynėjų atsiliko tik nuo dominavusio S. Kerlos. Kauno ekipos atstovas skirstė perdavimus geru 91 proc. taiklumu (94/103) bei laimėjo 67 proc. dvikovų (8/12).

Jurijus Bušmanas („Kauno Žalgiris“): Prie ketvirtosios „Kauno Žalgirio“ pergalės svariai prisidėjo ir šis legionierius iš Ukrainos. Standartinių padėčių specialistas pakėlė kampinį, kurio metu buvo pelnytas pirmasis įvartis, taip pat J. Bušmanas atliko 3 „raktinius“ perdavimus bei susitikimą Panevėžyje baigė su 285 „InStat“ naudingumo balais.

Robertas Vėževičius (Gargždų „Banga“): Krašto saugai 8-ajame ture atakuodami buvo gana nepastebimi, tačiau tokio puikaus darbo gynyboje kaip R. Vėževičius neatliko nė vienas. „Bangos“ atstovas dvikovoje su ryškiu favoritu „Žalgiriu“ atkarpomis ne tik sėkmingai „kabinosi“ už kamuolių, bet ir padėjo gintis jaunajam Valdui Antužiui. Ukmergiškis dažniausiai iš visų žaidėjų dalyvavo dvikovose (33), iš kurių laimėjo 16. Maža to, R. Vėževičius laimėjo 71 proc. akistatų antrame aukšte.

Linas Pilibaitis („Kauno Žalgiris“): Pastarąjį mėnesį tai yra vienas iš geriausių visos lygos žaidėjų. Kretingiškis susitikime su „Panevėžiu“ pelnė labai svarbų įvartį galva – šis taiklus smūgis buvo net trečiasis per pastarąsias ketverias rungtynes. L. Pilibaitis surinko 274 „InStat“ naudingumo balus ir perdavimus atliko 88 proc. taiklumu (38/43).

Lajo Traore (Vilniaus „Riteriai“): Nepaisant to, kad sostinės klubas patyrė nesėkmę Marijampolėje, oponentai su šiuo saugu turėjo labai daug problemų. L. Traore neretai sėkmingai imdavosi iniciatyvos bei išprovokavo net 6 pražangas, o tai yra geriausias rezultatas 8-ajame ture. Be to, futbolininkas iš Dramblio Kaulo Kranto ne pačiose lengviausiose situacijoje laimėjo 12 dvikovų iš 26.

Simonas Urbys („Kauno Žalgiris“): Mače Panevėžyje stratego Roko Garasto neturėjo nuvilti ir S. Urbys. Iš Gargždų kilęs futbolininkas žaidė labai aštriai ir 3 kartus pavojingai grasino Rafaelio Broetto ginamiems vartams. S. Urbys surinko 276 „InStat“ naudingumo balus ir tai yra penktas rezultatas 8-ajame ture.

Emmanuelis Davidas („Kauno Žalgiris“): Ketvirtasis rezultatas – 283 „InStat“ naudingumo balai – priklausė jaunajam legionieriui iš Nigerijos. Tiesa, tą liepos 7-ąją 19-ąjį gimtadienį švenčiantis futbolininkas įprasmino vos per 29 minutes. Per šį laiką E. Davidas iš viso atliko 5 smūgius, iš kurių vienas įtvirtino svarbią „Kauno Žalgirio“ pergalę.