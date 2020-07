A lygos turo rinktinėje dominuoja įspūdingą pergalę pasiekę žalgiriečiai

Fantastišką pergalę iškovoję Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai neturėjo sau lygių Lietuvos futbolo A lygos 7-ojo turo rinktinėje, kurią pristato alyga.lt.

Martinas Berkovecas (Vilniaus „Žalgiris“): Nepaisant to, jog žalgiriečiai iškovojo įspūdingą pergalę, čekui pirmame kėlinyje teko porą sykių rodyti meistriškumą. M. Berkovecas tuose epizoduose gelbėjo savo komandą, antrą kartą šiame sezone išsaugojo „sausus“ vartus bei su 276 „InStat“ naudingumo balais buvo geriausias tarp vartininkų 7-ajame ture.

Saulius Mikoliūnas (Vilniaus „Žalgiris“): Patyręs futbolininkas buvo vienas iš „Žalgirio“ dominavimo visose pozicijose pavyzdžių. S. Mikoliūnas tolimu smūgiu pelnė pirmą savo šio sezono įvartį ir laimėjo net 85 proc. dvikovų (17/20). 320 „InStat“ naudingumo balų yra antras rezultatas pastarajame ture.

Ivanas Tatomirovičius (Vilniaus „Žalgiris“): Akistatoje su Marijampolės „Sūduva“ skaudų smūgį į veidą gavęs serbas rungtyniauja su apsaugine kauke, tačiau tai jam netrukdo žaisti užtikrintai. I. Tatomirovičius standartinių padėčių metu įmušė net 2 įvarčius, 343 „InStat“ naudingumo balai – geriausias rodiklis 7-ajame ture.

Rudinilsonas Silva („Kauno Žalgiris“): Nors kauniečiai pralaimėjo čempionams, tačiau pastarieji sukūrė išties nedaug pavojingų progų ir prie to labai prisidėjo solidus Bisau Gvinėjos rinktinės atstovo žaidimas. Drausmingai žaidęs R. Silva prieš pajėgius „Sūduvos“ atakuojančius žaidėjus laimėjo net 73 proc. dvikovų (19/26).

Hugo Figueredo („Panevėžys“): Beveik nekeičiamas kairiojo krašto gynėjas dvikovoje su Gargždų „Banga“ sužaidė vos kėlinį, bet tą padarė tiesiog puikiai. Brazilas laimėjo visas 10 dvikovų, 90 proc. taiklumu atliko perdavimus (27/30), iš kurių 2 buvo „raktiniai“. 296 „InStat“ naudingumo balai – akivaizdžiai geriausias rezultatas tarp visų šios pozicijos žaidėjų.

Richlordas Enninas (Vilniaus „Žalgiris“): Po kelių turų įvarčio skonį vėl prisiminė šis kanadietis, kuris varžovams atseikėjo du rezultatyvius smūgius. R. Enninas dominavo dešiniajame krašte – akivaizdu, kad šioje pozicijoje jis jaučiasi geriau negu puolėjo. Legionierius iš Kanados iš viso šiame sezone yra įmušęs 3 įvarčius.

Mantas Kuklys (Vilniaus „Žalgiris“): Žalgiriečiai sostinės derbyje įvedė savo taisykles aikštės viduryje ir prie to svariai prisidėjo ilgametis „Žalgirio“ žaidėjas. M. Kuklys kampinio metu atliko rezultatyvų perdavimą, be to, atliko net 5 „raktinius“ perdavimus. Saugo sąskaitoje – 317 „InStat“ naudingumo balų.

Paulius Janušauskas („Panevėžys“): Aukštaitijos komanda pagaliau džiaugėsi pirmąja pergale ir čia svarbų vaidmenį suvaidino patyręs panevėžietis. 31-erių saugas mače su „Banga“ realizavo baudinį, atliko net 6 smūgius ir 3 „raktinius“ perdavimus.

Francis Kyeremeh (Vilniaus „Žalgiris“): Legionierius iš Ganos debiutavo starto sudėtyje ir tą padarė nepriekaištingai. F. Kyeremeh jau pirmame kėlinyje atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o antrame – puikiu smūgiu vienu lietimu įtvirtino nuostabų savo pasirodymą. „InStat“ duomenimis, žalgirietis surinko 312 naudingumo balų.

Ignas Kružikas („Panevėžys“): Puolėjas kol kas dar neįmušė savo pirmojo įvarčio A lygoje, vis dėlto, jo tobulėjimas yra akivaizdus. I. Kružikas uždirbo baudinį, atliko net 5 smūgius, iš kurių net 4 skriejo į vartų plotą ir žaidė labai aktyviai – iš net 33 dvikovų laimėtos 18.

Valerijus Šabala (Marijampolės „Sūduva“): Čempionai antrame kėlinyje kaip reikiant strigo Kaune – pergalę nulėmė individualus latvio meistriškumas. Po keitimo į kovą mestas V. Šabala puikiai baudos aikštelėje sustabdė sudėtingą kamuolį bei nukreipė jį į vartus. Jau atrodė, kad „Žalgiriui“ turnyro lentelėje pavyks priartėti, bet „Sūduva“ legionieriaus dėka išsaugojo 6 taškų pranašumą.