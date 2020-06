Prie olimpinio normatyvo artėjanti Zarankaitė pagerino karjeros rekordą, Gudžius metė solidžiai

Vingio parko lengvosios atletikos stadione pirmadienio vakare vyko Vilniaus čempionatas, kuriame žiūrovai išvydo ir kelis puikiai pažįstamus veidus – Simą Bertašių, Ievą Zarankaitę, Andrių Gudžių ir Vaidą Žūsinaitę-Nekriošienę.

Puikų rezultatą disko metimo sektoriuje pasiekė 25-erių Ieva Zarankaitė, įrankį numetusi 60,60 metro ir taip pagerinusi savo asmeninį karjeros rekordą.

„Tikrai nesitikėjau tokio rezultato“, – po varžybų sakė disko metikė. – Džiugina tokie rezultatai ir toks greitas progresas.“

Ankstesnis jos rekordas, pasiektas vos prieš keturias dienas Birštone, buvo 58,66 metro. Tiesa, iki olimpinio normatyvo (63,50 m) sportininkei vis dar trūksta, tačiau iki gruodžio mėnesio parodyti rezultatai tarptautiniuose reitinguose prieš Tokijo žaidynes nesiskaičiuos.

„Šių metų tikslas buvo mesti virš 60 metrų. Tą pavyko padaryti jau iš antrų varžybų. Kitas tikslas, aišku, buvo aplenkti mamą (60,20 m – LRT). Taigi, laukiu kitų varžybų, nes noriu dar geresnio rezultato“, – pasidžiaugė I. Zarankaitė.

Ieva Zarankaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taigi ir normatyvui Ieva dar turi pakankamai laiko – juos bus galima vykdyti nuo gruodžio mėnesio.

Įdomu, kad prieš puikų pasirodymą disko metimo sektoriuje I. Zarankaitė laimėjo rutulio stūmimo rungtį. Čia Ieva įrankį nustūmė 16,60 m.

Vyrų disko metimo rungtyje Andrius Gudžius net tris sykius įrankį skraidino už olimpinio normatyvo (66 m) ribos, du jo bandymai skriejo virš 67 metrų – 67,05 ir 67,08 m.

A. Gudžiui šis rezultatas yra geriausias 2020 metais, o pasaulyje šiemet jis šeštas.

„Vertinu gerai, tikrai viską sudėjus yra neblogai, visada galiu pasakyti bent 10 dalykų, ką pataisyti reikėtų. Aišku, vidinės agresijos truputį trūksta, technika tikrai neblogai. Kūnas dar pabuksuoja, kur norėtųsi, kad sprogtų, kažkur sėdi, laukia.

Bet svarbiausias sezonas prasidės tik nuo rugpjūčio, kur kovosiu su geriausiais pasaulyje, iki to laiko tikiuosi, kad viskas susidėlios į savo vietas. Pagal planą taip ir turi būti, kaip dabar yra, bet visą laiką norisi geriau, stipriau, toliau – tokia ta sportininko kasdienybė“, – po laimėtų varžybų teigė A. Gudžius.

Rugpjūčio 11 d. A. Gudžius su kitais atletais varžysis Turku mieste Suomijoje, o po 8 dienų – Vengrijoje. Šiose varžybose, kaip sakė A. Gudžius, turėtų būti nemažai elitinių sportininkų.

Andrius Gudžius / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nežinau, kaip nuskambės, bet natūralu (kad rezultatai kyla – LRT). Per treniruotes netoli 70 mėtau, bet reikia visa tai perkelti į varžybų sektorių. Varžybose visada sudėtingiau, nes galvoji, kaip to kraštelio nepaliesti, kaip neperžengti sektoriaus. Be to treniruotėse turiu 50 metimų, o čia – tik šešis. Laikui bėgant, jeigu viskas bus gerai, neužpuls negandos, gal pavyks viską perkelti iš treniruočių į sektorių“, – teigė A. Gudžius.

Kaunietis žada pasirodyti tiek Lietuvos čempionate, tiek kitose varžybose savoje šalyje. Vingio parko stadione susirinkusius žiūrovus A. Gudžius prieš savo metimus stebino garsiais šūksniais – taip atletas bandė save užvesti.

„Nesu pats ryškiausias raumenine prasme žmogus (juokiasi), prie tokios temperatūros tas lašinukas tirpsta – tai reikia save truputį užvesti. Aišku, šie vyrai šiandien neblogai pasirodė, bet norėtųsi, kad kažkas ant pėdos užliptų. Tada lengviau būtų užsivesti“, – kalbėjo disko metikas.

Vilniuje 1500 metrų vyrų varžybose pirmas atbėgo S. Bertašius (3 min. 48:20 sek.), o analogiškoje moterų rungtyje nugalėjo V. Žūsinaitė-Nekriošienė (4:31,49 min.).