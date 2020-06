Nuo muzikos iki Holivudo žvaigždžių: žymiausi „Premier“ lygos ekipų sirgaliai

Anglijos „Premier“ lyga yra viena populiariausių pasaulyje ir domina ne tik paprastus futbolo sirgalius, bet ir žymiausias pasaulio popscenos žvaigždes – kiekviena lygos komanda gali pasigirti turinti plačiai pasaulyje žinomų sirgalių.

Puslapis „fourfourtwo.com“ kviečia sužinoti, kas tokie yra kiekvienos lygos komandos žymiausi sirgaliai.

„Arsenal“

„Arsenal“ palaikančių žmonių ratas gana platus – nuo britų politikų, tokių kaip Keiras Starmeris, Johnas Bercow ar Jeremy Corbynas, komikų Daros O’Briaino ar Matto Lucaso iki žymių Holivudo aktorių, tokių kaip Colinas Firthas.

Pastaruoju metu stadione yra apsilankę ir žymūs atlikėjai Jay-Z ar Chrisas Martinas iš „Coldplay“, tačiau jų pavadinti didžiausiais komandos sirgaliais turbūt negalima.

Dainininkė Rihanna yra pažįstama su komandos futbolininku Mesutu Ozilu, bet rungtynių, kai komandos puolėjas buvo Nicklasas Bendtneris, ji, ko gero, nematė, tad kažin ar galima ją vadinti tikra sirgale.

Žymiausias komandos sirgalius neabejotinai yra aktorius Idris Elba. Jis netgi dalyvavo komandos naujos aprangos pristatyme ir juokavo, jog „tikrai galėjo žaisti komandoje“.

Kas ten žino – galbūt Mikelis Arteta turės naują pasirinkimą puolėjo pozicijoje, jei komandą paliks Pierre`as-Emerickas Aubameyangas?

„Aston Villa“

Būdama pagrindinė vieno didžiausių Anglijos miestų komandų, „Aston Villa“ neabejotinai turi žymių sirgalių – didelė dalis grupės „Black Sabbath“ ir net buvęs ministras pirmininkas Davidas Cameronas seka Birmingamo komandos pasirodymus, nors kažkada yra susipainiojęs ir netyčia pasakęs, kad serga už panašias spalvas vilkinčią „West Ham United“ komandą.

Žymiausio sirgaliaus titulas neabejotinai atitenka Jungtinės Karalystės princui Williamui. Jis ne kartą yra teigęs, kad myli komandą, gyvai stebėjo pralaimėjimą 2015-ųjų FA taurės finale.

Be to, jis yra Anglijos futbolo asociacijos (FA) prezidentas, o tai daugiau, nei įrodo, kaip princas Williamas myli futbolą.

Verta paminėti ir aktorių Tomą Hanksą – jis komandą palaiko nuo 2001-ųjų.

„Bournemouth“

Tai nedidelio miesto klubas, aukščiausiame divizione dar neilgai žaidžia, ir jų kaimynai „Southampton“ įprastai sulaukia daugiau palaikymo.

„FourFourTwo“ juokauja, kad žymiausias komandos sirgalius gali būti šiame regione augęs buvęs futbolininkas Jamie Redknappas, kurio tėvas Harry kadaise šią komandą yra treniravęs, bet dabartinis futbolo apžvalgininkas šios informacijos kol kas nėra patvirtinęs.

Su šia komanda siejamas ir aktorius Sethas Rogenas, o britų grupės „Bloc Party“ muzikantas Mattas Tongas atvirai rodo meilę klubui ir aktyviai reiškiasi sirgalių forumuose.

„Brighton & Hove Albion“

Kalbant apie šią komandą, į galvą šauna vienas vardas – Normanas Cookas.

Šis žmogus muzikos gerbėjams geriau žinomas sceniniu slapyvardžiu „Fatboy Slim“. Jis, ko gero, yra vienas žymiausių miesto žmonių, net yra koncertavęs komandos stadione.

Normanas Cookas / AP nuotr.

Dar vienas gerai užsieniečiams žinomas komandos sirgalius – Simonas Cowellas. Jis pats pripažįsta, kad nėra pats aktyviausias žiūrovas, tačiau komandos naujienas seka.

„Burnley“

Jei planuojate artimiausiu metu, kad ir kitą sezoną, apsilankyti „Turf Moor“ stadione, nenustebkite, jei ten sutiksite tokius žmones, kaip Snoop Doggas ar princas Charlesas.

Komandą palaiko ir britų žurnalistas bei politikos veikėjas Alastairis Campbellas, jau ne vienerius metus jis turi komandos sezono bilietą.

„Chelsea“

Klubas įsikūręs viename gražiausių Londono rajonų, tad nenuostabu, kad tarp ekipą palaikančių vardų galima rasti ne vieną žymų žmogų.

Tarp tokių – charizmatiškasis laidų vedėjas Jeremy Clarksonas, atlikėja Ellie Goulding, modelis ir muzikantė Cara Delevingne ir vienas žinomiausių pasaulio šefų Gordonas Ramsay.

„Blur“ ir „Gorillaz“ lyderis Damonas Albarnas taip pat ne kartą turėjo komandos sezono abonementą, o aktorius Willas Ferrellas ne tik palaiko komandą, bet ir aktyviai dalyvauja futbole, yra vienas iš „Los Angeles FC“ komandos savininkų JAV.

Willas Ferrellas / AP nuotr.

„Crystal Palace“

Buvęs komandos savininkas Simonas Jordanas kartą sulaukė netikėto skambučio – dėl sezono abonementų į jį kreipėsi Holivudo žvaigždė Liamas Neesonas.

Komikas Eddie Izzardas kartą yra pasakęs: „Viskas, ko iš tiesų noriu, yra tiesiog tai, kad „Crystal Palace“ laimėtų visas rungtynes nuo dabar iki pasaulio pabaigos."

„Erelių“ gerbėjas yra ir kontroversiškai vertinamas JK politikas Nigelas Farage`as.

„Everton“

Legendinės „The Beattles“ grupės muzikantas Paulas McCartney augdamas palaikė mėlynuosius, bet vėliau pripažino palaikantis jų varžovus „Liverpool“.

Tai jis aiškino savo ryšiu su Liverpuliu ir kai kuriomis buvusiomis komandos žvaigždėmis.

Legendinis aktorius Sylvesteris Stallone irgi gali būti laikomas nemažu komandos sirgaliumi, nors 2007-aisiais ir atsisakė galimybės klubą įsigyti.

Vienas žinomiausių aktyvių komandos gerbėjų yra ir neseniai karjerą baigęs boksininkas Tony Bellew, aktyviai komandą palaiko ir aktorė Judi Dench – ji netgi remia oficialų komandos paramos fondą.

Tony Bellew komandos rungtynėse / AP nuotr.

„Leicester City“

Minint šią komandą, į galvą šauna vienas vardas – Gary Linekeris. Jis žymiausias ne tik komandos žaidėjas ir sirgalius, bet ir žymiausias miesto sūnus.

Miesto centre jo tėvas turėjo prekybvietę, o per atviras Lesterio universiteto dienas studentai, keliaudami į savo apgyvendinimo patalpas, gali išvysti ir namą, kuriame gyvena G. Linekerio šeima.

Dar vienas atvirai komandą palaikantis žmogus – žymios britų grupės „Kasabian“ gitaristas Sergio Pizzorno, pats taip pat mėgėjiškai žaidžiantis futbolą ir vienose labdaringose rungtynėse puikiu įvarčiu nuginklavęs buvusį Anglijos rinktinės vartininką Davidą Seamaną.

Pagrindinis grupės vokalistas Tomas Meighanas taip pat palaiko „lapes“.

2016-aisiais, kai „lapės“ sensacingai laimėjo „Premier“ lygą, grupė surengė didžiulį koncertą klubo „King Power“ stadione.

„Liverpool“

Kai per savo istoriją net šešis kartus esi tapęs Europos karaliumi, natūralu, kad turėsi nemažai žinomų sekėjų.

Vienas iš tokių buvo Nelsonas Mandela. Komandą palaiko ir Angelina Jolie, Samuelis L. Jacksonas, o LeBronas Jamesas net turi įsigijęs dalį komandos akcijų.

LeBronas Jamesas 2011-aisiais su komandos šaliku / AP nuotr.

JAV dainininkė Lana del Rey yra sakiusi, kad jai patinka stebėti Luiso Suarezo žaidimą, bet dar didesni laurai turi būti skirti Danieliui Craigui – Džeimso Bondo filmų žvaigždė kartą net buvo susitikęs su komandos lyderiais Mohamedu Salah ir Sadio Mane ir neslėpė džiaugsmo.

„Manchester City“

Nors meilę komandai vienu ar kitu metu yra deklaravę Alanas Rickmanas ar Davidas Hasselhoffas, klausimų, kas yra žinomiausi ir populiariausi komandos sirgaliai, nekyla – neabejotinai tai broliai Liamas ir Noelis Gallagheriai.

Labiau galima išskirti Noelį – jis dalyvauja įvairiose Anglijos futbolo laidose, ėmė interviu iš seniau komandoje žaidusio Mario Balotelli ir kartu su komanda netgi šventė iškovotus titulus.

Beje, su futbolu jį sieja ir dar viena istorija, tiesa, su Italijos rinktine. 2006-ųjų pasaulio čempionate dainininką pastebėjo italas Alessandro Del Piero ir pakvietė į finalo rungtynes atvykti apsirengus tais pačiais rūbais, nes buvo tikima, kad tai neša sėkmę.

„Nėra jokių abejonių, kas laimėjo pasaulio čempionatą. Noelly G.“, – po finalo rungtynių kalbėjo muzikantas.

„Manchester United“

„Manchester United“ yra viena populiariausių komandų pasaulyje, todėl tai, kad tarp komandos sirgalių minimi Floydas Mayweatheris, Megan Fox, Justinas Timberlake`as ar Thomas Yorke'as, nelabai ką stebina. Bet vis dėlto kas yra populiariausi?

Tarp tokių – greičiausias pasaulio žmogus Usainas Boltas, jis ne kartą buvo užfiksuotas komandos rungtynėse, lankėsi ekipos treniruočių bazėje, bet nereikia pamiršti ir vieno populiariausių šių laikų reperio „Stormzy“.

Jis netgi dalyvavo specialaus vaizdo klipo pristatyme, kuriame buvo įamžintas Paulio Pogba persikėlimas į komandą 2016-aisiais.

Usainas Boltas 2012-aisiais su specialiai jam pagamintais marškinėliais / AP nuotr.

„Newcastle United“

Vis juokaujama, kad dabartinis komandos savininkas Mike`as Ashley.tikrai nėra didžiausias komandos sirgalius.

Tarp komandą palaikančių žmonių galima išvysti ne vieną ir ne dvi žinomas pavardes, tokias kaip Stingas, Cheryl Cole, režisierius Jamesas Bay ir net britų politikas Tony Blairas, jis netgi turi 9-uoju numeriu pažymėtus legendinio komandos puolėjo Alano Shearerio marškinėlius su jo paties parašu.

Iš Niukaslo yra kilęs žymus anglų komikų duetas Anthony McPartlinas ir Declanas Donelly, jų vardai neretai minimi tarp kandidatų perimti vairą, kai komanda atsisveikins su kuriuo nors iš savo strategų.

„Norwich City“

Bent kelios šalies televizijos turi reporterių, kurie teigia esantys komandos gerbėjai, bet žymiausias iš jų vis tiek turi būti Hugh'as Jackmanas.

Komandos stadione jis per daug dažnai nesilanko, nes yra australas ir Europoje retai būna.

Visgi kartą jis vos neinvestavo į komandą. Be to, jo mama yra iš to paties Norfolko regiono, kaip ir komanda.

Jis turi 1985–86-ųjų sezono komandos namų marškinėlius, tad jį būtų galima vadinti komandos sirgaliumi.

„Sheffield United“

Dabartinis treneris Chrisas Wilderis ir anksčiau kurį laiką jai dirigavęs Neilas Warnockas komandą vadina savo vaikystės klubu, bet yra ir daugiau žinomų komandą palaikančių vardų.

Grupės „Red Hot Chilli Peppers“ bosinės gitaros meistras Flea taip pat yra komandos sirgalius, o iš šio miesto kilę „Arctic Monkeys“ labiau palaiko kitą miesto ekipą – „Sheffield Wednesday“.

Labiau su komanda siejamas žymus žmogus yra aktorius Seanas Blade`as, jis net turi tatuiruotę su užrašu „100 proc. Blade”, rodančią ištikimybę komandai, be to, jis net yra į ją investavęs.

„Southampton“

Vienas iš šios komandos „šventųjų“ sirgalių – grupės „Coldplay“ būgnininkas Willas Championas, turintis ekipos sezono bilietą.

Bet žymiausias komandą palaikantis žmogus – britų dainininkas Craigas Davidas, ne kartą pasakojęs, kad komandą palaiko nuo pat mažens.

„Tottenham Hotspur“

Louisas van Gaalas yra legenda tokiuose klubuose kaip „Barcelona“, Amsterdamo „Ajax“ ar Miuncheno „Bayern“, bet įdomu tai, kad augdamas jis buvo didelis „Tottenham“ ekipos gerbėjas.

Bet jis ne vienintelis kiek stebinantis klubo sirgalius.

Tarp tokių – ir žymi rašytoja JK Rowling, ir imtynių žvaigždė bei aktorius Dave`as Bautista.

Dave`as Bautista / Stop kadras

Tačiau žymiausia klubo sirgalė – atlikėja Adele, ji ne kartą buvo užfiksuota komandos stadione.

„Watford“

Pastaruoju metu aukščiausioje lygoje įsitvirtinęs klubas auga ir žinomų sirgalių turi vis daugiau.

Pagrindinis žmogus, dažniausiai asocijuojamas su klubu, yra legendinis muzikantas Eltonas Johnas, jis dažnai pastebimas emocingai palaikantis savo komandą stadione.

Visgi didžiausio komandos sirgaliaus titulas turėtų atitekti bokso žvaigždei Anthony Joshua. Jis, beje, itin gerai sutaria su komandos kapitonu Troy`umi Deeney.

Sakoma, kad pasaulio čempionas yra didelis Cristiano Ronaldo gerbėjas, tad gal pasinaudos savo galimybėmis ir pakvies portugalų lyderį į „Watford“?

„West Ham United“

Šio klubo istorija ilga ir įdomi, tad ir jis turi žymių palaikančių vardų.

Labiausiai iš jų išsiskiria žymūs aktoriai Ray Winstone`as, Keira Knightley, Johnas Cleese'as bei buvęs profesionalus imtynininkas Paulas Lavesque, viešoje erdvėje geriau žinomas kaip „Triple H“.

Aktorius, muzikantas ir komikas Russellas Brandas taip pat yra didelis komandos sirgalius, o kartą net sutrukdė tuometinio ekipos trenerio Samo Allardyce`o spaudos konferenciją.

Dar vienas žymus vardas – JAV dirbantis britas, laidų vedėjas, Jamesas Cordenas. Savo pramoginėse laidose jis ne kartą viešai deklaravo meilę Londono klubui, ne kartą su komandos futbolininkais rengė įvairiausius pramoginius epizodus.

„Wolverhampton“

Ši komanda ryškiausiu ir žinomiausiu savo sirgaliumi galėtų vadinti legendinės grupės „Led Zeppelin“ lyderį ir vokalistą Robertą Plantą.

Šiuo metu jis vienas iš komandos viceprezidentų, prisimena, kad pirmą kartą stadione lankėsi vos penkerių.

Tarp žinomesnių vardų galima paminėti ir, pranešimų teigimu, komandos reikalais besidomintį Mike`ą Tysoną ar tenisininką Andy Murray, kuris kartą treniruotėje pasirodė vilkėdamas „Wolves“ marškinėlius.

Vėliau paaiškino, kad taip pasielgė dėl to, kad komandą labiau palaiko ne jis, o jo treneris.