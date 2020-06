A lygos 3-ojo turo anonsas: „Kauno Žalgiris“ sieks nutraukti nemalonų pralaimėjimų šleifą

Šeštadienį ir sekmadienį įvyks visos trejos Lietuvos futbolo A lygos 3-iojo turo rungtynės, skelbiama pranešime spaudai.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 6 dieną 13 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas.

Abi komandos praėjusiame ture vienodais rezultatais patyrė nesėkmes ir šiuo metu savo sąskaitoje turi po 3 taškus.

„Kauno Žalgiris“ iš Marijampolės grįžo nieko nepešęs ir nesukūręs kažko apčiuopiamo puolime. Strategas Rokas Garastas minėjo, jog komanda po priverstinės pertraukos buvo kiek išsimušusi iš vėžių, tačiau žaidimas gynyboje buvo gana neblogas – „Sūduva“ pergalingą įvartį pelnė tik standartinės padėties metu ir daug progų nesukūrė. Akivaizdu, kad kauniečių gynybinius įtvirtinimus pralaužti bus labai sunku, bet neretai mačai su „Žalgiriu“ klostosi itin prastai – patirti pralaimėjimai pastaruosiuose aštuoniuose A lygos mačuose. Artimiausiai dvikovai turėtų būti pasiruošęs Stevenas Thicot, tad R. Garastas gali atlikti rokiruotę pakeisdamas vieną iš trijų vidurio gynėjų.

Priešingai nei kauniečiai, „Žalgiris“ 2-ojo turo dvikovoje turėjo kur kas daugiau galimybių pasižymėti. Nepaisant nepelnyto įvarčio, vilniečiai atkarpomis būdavo labai aštrūs puolime, tačiau vyr. treneriui Aliaksejui Bagai reikės atlikti tam tikrus pokyčius. Panašu, kad starto vienuolikėje teks pakeisti Davidą Ngogą, taip pat, jei tik bus pasiruošęs, susitikimą turėtų pradėti Liviu Antalis. Modestas Vorobjovas irgi grįžo į rikiuotę bei savo atkarpą mače su „Riteriais“ sužaidė išties sėkmingai. Akivaizdu, kad, palyginus su praėjusiomis rungtynėmis, „Žalgirio“ gretose nuo akistatos pradžios galime pamatyti du arba tris kitus futbolininkus.

Atkreipiame sirgalių dėmesį, jog šio mačo transliacijos pradžia – 12.40 val.

A lyga: Marijampolės „Sūduva“ ir „Kauno Žalgiris“ / BNS nuotr.

„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 6 dieną 17 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas.

Dabartiniai pirmenybių autsaideriai pirmą kartą šiame sezone žais namuose, tačiau palepinti sirgalius teigiamu rezultatu bus sudėtinga.

Tarpsezoniu gerokai pasikeitęs „Panevėžys“ kol kas nuvilia, tačiau praėjusiais metais Aleksandro Kurtijano kariaunai taip pat reikėjo laiko įsivažiuoti. Labai grubios klaidos savo aikštės pusėje ir nykus žaidimas puolime panevėžiečių šansus pateikti staigmeną akistatoje su čempionais verčia vertinti labai atsargiai. Galima pasidžiaugti tuo, jog aikštėje pasirodė sau įprastą fizinę formą dar tik atgaunantis puolėjas Jorge Eliasas, be to, rungtyniauti po diskvalifikacijos galės ir Justinas Januševskis. Per penkerias tarpusavio rungtynes A lygoje „Panevėžys“ iš marijampoliečių nė sykio neatėmė taškų, tad šį nemalonų puslapį bus norima užversti jau šį šeštadienį.

„Sūduva“ sugebėjo išlaviruoti pakankamai sudėtingoje situacijoje ir dvikovoje su įkąsti galinčiu oponentu išplėšė pergalę. Vis dėlto emocijų nesuvaldęs ir raudoną kortelę užsidirbęs jau pakeistas Mihretas Topčagičius praleis artimiausią mačą. Vietoje šio puolėjo rungtynes greičiausiai pradės Eligijus Jankauskas arba latvis Valerijus Šabala. Be to, anot čempionų vairininko Sauliaus Širmelio, aikštėje greičiausiai nepamatysime susižeidusio Glebo Kluškino, tačiau patyręs treneris galės verstis dviem svarbiais žaidėjais – Danieliu Offenbacheriu ir Thomasu Salamonu. Abu austrai šios savaitės pradžioje grįžo į Lietuvą ir dar labiau praplės „Sūduvos“ žaidėjų pasirinkimą.

A lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – „Riteriai“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Birželio 7 dieną 17 val. Vilnius, LFF stadionas.

Prieš sezono startą vykusiame kontroliniame mače „Riteriai“ iškovojo triuškinamą pergalę net 5:1, tiesa, sekmadienį tikėtis panašaus rezultato nėra prasmės.

Vilniečiai sugebėjo atsitiesti po sunkaus starto 1-ajame ture ir prie to prisidėjo Mindaugo Čepo atlikti pokyčiai starto sudėtyje. Į vidurio gynėjo poziciją buvo patrauktas Valentinas Jeriomenka, Aleksandras Levšinas, Dovydas Virkšas bei Justinas Marazas pradėjo susitikimą nuo pirmųjų minučių, o Donatas Kazlauskas žaidė atakos smaigalyje. Realu, kad panašų išsidėstymą, kuris Vilniaus derbyje atnešė pergalę, pamatysime ir sekmadienį. Vis dėlto „Riterių“ gynyba, nepaisant „sausų“ rungtynių, kaip reikiant braškėjo baudos aikštelėje, o dvikovoje su „Banga“ pirmiausia reiks sutelkti dėmesį į gargždiškių kontratakas.

Į čempionatą sugrįžęs Gargždų klubas įrodo, kad su jam klijuojama autsaiderio etikete taikstytis neketina. „Bangos“ atakuojanti linija dvikovoje su „Panevėžiu“ susikūrė labai daug gerų progų ir dviem įvarčiais tikrai galėjo neapsiriboti. Daug bėdų oponentams kelia Julius Kasparavičius, Robertas Vėževičius bei Shogo Yoshikawa, tačiau „Riteriai“ negali pamiršti ir Renato Matoso, kuriam kol kas pristinga sėkmingesnės realizacijos. Gali būti, kad „Riteriai“ dažniau atakuos per kairįjį kraštą, kadangi „Bangos“ gynybos dešinėje rungtyniaujantis 19-metis Valdas Antužis turi mažiau A lygos patirties. Visgi per tuos du mačus gynėjas nenuvylė ir nė sykio nebuvo pakeistas.