Čepas apie pirmą gautą kortelę: ne paskutinis kartas

Kai po pergalės prieš Vilniaus „Žalgirį“ „Riterių“ rūbinėje futbolininkai plėšė „Grigas on fire“, ekipos vyriausiasis treneris Mindaugas Čepas mintyse jau dėliojo būsimų rungtynių su Gargždų „Banga“ scenarijų. Kaip pats sako, nesinorėtų, kad pergalė prieš „Žalgirį“ nueitų šuniui ant uodegos.

„Sekmadienį susirinkome į treniruotę ir jau dėliojome akcentus, kaip turėsime atrodyti rungtynėse su „Banga“. Galbūt kažkam atrodo, kad „Banga“ bus patrankų mėsa, tai aš jiems galiu pasakyti, kad jūs labai klystate. Rimta komanda, todėl ir ruoštis reikia rimtai. Esu dirbęs toje organizacijoje, todėl žinau jų charakterį, stiprumą ir visas teigiamas savybes.

Žaidėjams sakiau, kad jų laukia svarbiausios rungtynės gyvenime. Kaip ir bet kurios kitos, kurios lauks mūsų po „Bangos“. Kol dar yra laiko iki rungtynių, tai mūsų gyvenimas taip ir bėga – nuo treniruotės iki treniruotės. Aš nežinau, ar tos būsimos rungtynės skirsis nuo praėjusio savaitgalio, bet žinau, kad tikrai bus sunku“, – su fkriteriai.lt kalbėjo M. Čepas, dvikovoje su „Žalgiriu“ užsidirbęs pirmą geltoną kortelę trenerio karjeroje.

„Futbolas yra emocija, todėl per daug tos kortelės nesureikšminu. Galvoju, kad ne paskutinis kartas. Tik žaidėjams šito nesakykit“, – šypsojosi „Riterių“ strategas.

Priminsime, kad sekmadienį „Riterių“ pergalę lėmė Donato Kazlausko perimtas kamuolys varžovų aikštės pusėje, Aleksandro Levšino nuostabus perdavimas tolimojo virpsto link ir Justino Marazo įvartis. Tokių situacijų per šiųmetines „Riterių“ treniruotes buvo ne vienas šimtas.

Mindaugas Čepas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mes visą praėjusią savaitę atidirbinėjome situacijas praradus kamuolį varžovų aikštės pusėje, todėl mums pati situacija nebuvo neįprasta. Donatas sėkmingai susitvarkė su užduotimi. Tuomet turėjo būti atiduotas kamuolys arba Aleksandrui, arba Valdemarui. Pirmasis į tuščią erdvę pasijungė Aleksandras, todėl ataka ir buvo vystoma per jį. Jei atkreipėte dėmesį, baudos aikštelėje kamuolio jau laukė trys žaidėjai. Yra bendri susitarimai, kurie toje situacijoje buvo išpildyti maksimaliai“, – įvarčio epizodą prisiminė M. Čepas.

A. Levšinas dar praėjusiais metais retai kada pasijungdavo į komandos atakas, tad akivaizdu, kad šiemet šis žaidimo elementas bus pakeistas iš esmės. O pats perdavimas, kaip sako futbolininkas, pavyko idealiai.

„Komentatoriai sakė, kad įvartis iš niekur, bet iš tikro tai buvo komandinio darbo rezultatas. Kai atlikau perdavimą, iškart supratau, kad kažkas gali gautis (šypsosi). Jei rimtai, norėtųsi tokių perdavimų daugiau. Jei tai pavyktų, mūsų komanda taptų dar pavojingesnė.

Ar gali kažkas panašaus pavykti su „Banga“? Sunku pasakyti. Su jais pasiruošimo metu iškovojome pergalę, tačiau nuo tada ši komanda pasikeitė į gerą. Jie sužaidė labai geras rungtynes prieš „Panevėžį“. Iš vienos pusės gal ir gerai, nes negalime nei kiek atsipalaiduoti. Manau, kad laukia įdomios ir sunkios rungtynės“, – kalbėjo A. Levšinas.

Aleksandras Levšinas / E. Genio / LRT nuotr.

A. Levšino perdavimą „uždaręs“ J. Marazas per visą karjerą galva yra įmušęs vos kelis įvarčius. Šįsyk jam pavyko aplenkti vieną gudriausių „Žalgirio“ gynėjų Donovaną Slijngardą. Tai buvo pirmasis J. Marazo įvartis A lygoje po pusantrų metų pertraukos.

„Labiausiai šis įvartis man išskirtinis dėl to, kad jis buvo pergalingas. Nors galva mušu tikrai nedažnai, bet šiuo atveju privalėjau įmušti. Per daug geras perdavimas, kad juo nepasinaudotumėm (šypsosi). Be to, mes per treniruotes labai daug dirbome ties tokiu užbaigimu, todėl pati situacija man nebuvo nežinoma.

Justinas Marazas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aišku, laikas tai pamiršti, nes artėja kitos nemažiau svarbios rungtynės. Su komandos draugais sutarėme, kad nusiteikimas joms negali nei vienu procentu būti prastesnis nei buvo prieš rungtynes su „Žalgiriu“. Mūsų tikslas nebekartoti tų klaidų, kurias darėme praėjusį šeštadienį. Tikiu, kad žaidimas iš mūsų pusės bus dar gražesnis, dar įdomesnis ir, aišku, pergalingas“, – sakė pirmojo „Riterių“ įvarčio 2020-ųjų sezone autorius.