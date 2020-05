„La Liga“ pirmenybėms artėjant prie starto linijos, „Real“ klubo stadionas virto statybų aikštele

Madrido „Real“ likusį 2019-20 m. sezoną užbaigs itin neįprastai. Be to, kad komandai teks žaisti be sirgalių, dar reikės priprasti ir prie naujos aikštės.

Po to, kai neribotam laikui buvo sustabdytas futbolo sezonas, „Santiago Bernabeu“ stadione užvirė statybų ir rekonstrukcijų darbai. Legendinis stadionas iki 2022-ųjų metų turėtų pavirsti viena moderniausių futbolo tvirtovių visame pasaulyje.

Daugiau nei 500 mln. eurų stadiono rekonstrukcijai numatęs „Real“ šiuo metu „Santiago Bernabeu“ aikštę užleido statybininkams, todėl žaidėjai sezoną turės užbaigti gerokai kuklesniame stadione.

Jau anksčiau buvo pranešta, kad „Real“ pasiekė susitarimą su „La Liga“ vadovybe likusias namų rungtynes žaisti „Alfredo di Stefano“ stadione, kuriame įprastai rungtyniauja antroji komanda.

Toks sprendimas buvo priimtas dėl to, jog iki pat rugsėjo mėnesio nereikėtų stabdyti stadiono rekonstrukcijos darbų.

„Marca“ teigia, kad tam tikros korekcijos įvyks ir „Alfredo di Stefano“ stadione – bus įrengti papildomi šviestuvai bei reklaminės užtvaros.

Savo ruožtu „Santiago Bernabeu“ stadione darbai yra įgavę nemažą pagreitį – iš lauko montuojamos naujos stadiono konstrukcijos, o viduje pašalinti pirmieji tribūnų aukštai bei aikštės danga, kuri po atnaujinimo bus pritaikyta ne tik futbolo rungtynėms, bet ir kitoms sporto šakoms bei koncertams.

Vienas iš esminių „Santiago Bernabeu“ stadiono pokyčių – uždaromas stogas. Sėdimų vietų skaičius turėtų išlikti nepakitęs – apie 81 tūkst.

„Santiago Bernabeu“ stadiono projektas: