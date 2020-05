Olimpinio prizininko prieš Tokijo žaidynes laukia dvi dilemos, bet sprendimų Griškonis kol kas neturi

Visą karjerą vienas valtyje irklavęs ir dvejose olimpinėse žaidynėse kaip vienvietininkas dalyvavęs Mindaugas Griškonis per Rio žaidynes 2016-aisiais netikėtai turėjo sėsti į dvivietę valtį. Tai lėmė pirmąjį Lietuvos istorijoje irklavimo medalį vyrams, tačiau prieš kitų metų žaidynes Tokijuje patyrusio atleto ir vėl lauks dilema – kurioje valčių klasėje startuoti. Negana to, 34-erių sportininkas spręs ir tolimesnės karjeros klausimą.

Likus tik mėnesiui iki 2016 metų žaidynių ranką susilaužęs Rolandas Maščinskas negalėjo startuoti olimpinėje regatoje, tad vieną likusį Saulių Ritterį gelbėjo M. Griškonis. Ilgus metus vienas irklavęs ir taip skambiausius karjeros titulus rinkęs Mindaugas per itin trumpą laiką spėjo susiirkluoti su naujuoju porininku ir Rio jiems nusidažė sidabro spalva.

Po įspūdingo pasiekimo buvo įvairių eksperimentų, tačiau nei Europos, nei pasaulio čempionatuose šis duetas medalių nebelaimėjo. 2017 m. sidabrinė Rio įgula pasaulio čempionate užėmė ketvirtąją vietą, o 2018-aisiais M. Griškonis vėl irklavo vienas ir antrą kartą karjeroje nuskynė planetos čempionato bronzą.

Mindaugas Griškonis / D. Umbraso / LRT nuotr.

Nuo tada visose svarbiausiose varžybose M. Griškonis startavo vienas, bet kaip bus Tokijuje – nežinia.

„Prieš pačias olimpines žaidynes reikės spręsti ir žiūrėti, kas kaip greitai ir kurią rungtį gali irkluoti. Dabar kažką dėlioti ir kombinuoti dar yra kvaila. Per metus daug kas gali nutikti“, – LRT.lt sakė irkluotojas.

Jo sidabrinis porininkas S. Ritteris per pastaruosius porą metų buvo pasodintas ir į keturvietę, irklavo ir dvivietę su 8 metais jaunesniu Dovydu Nemeravičiumi. Aukštų kalnų svarbiausiose varžybose šis duetas nėra nuvertęs.

Šiuo metu į Trakus ant vandens po karantino grįžę irkluotojai sportuoja lyg sezono pradžioje. Keturvietė valtis ilsisi uždaryta elinge, o jos įgula irkluoja dvivietes arba vienvietes. S. Ritteris ir M. Griškonis irgi sportuoja daugiausia po vieną.

„Aš jau penktą savaitę esu ant vandens, buvome išgabenę valtis kitur ir treniruodavomės ežere. Kitiems, kurie tik dabar atvyko į stovyklą, šis laikotarpis yra lyg naujo sezono pradžia, lyg po žiemos“, – kalbėjo M. Griškonis.

Sezono pradžioje patyręs irklavimo vilkas buvo rimtai susirgęs ir be treniruočių praleido šešias savaites – tiek ilgai nėra tekę nesportuoti per visą karjerą. Po to smogė koronaviruso pandemija ir šalyje paskelbtas karantinas.

Mindaugas Griškonis / D. Umbraso / LRT nuotr.

Tačiau sugrįžus ant vandens M. Griškoniui rasti motyvacijos nėra sunku. Kol kas dar neatšauktas spalio mėnesį turintis Poznanėje vykti Europos čempionatas, bet jeigu jo ir nebus, irkluotojas toliau kantriai dirbs ir rengsis Tokijui.

„Jeigu ir įvyks tas Europos čempionatas, jis bus liūdnas, manau, nemažai šalių jame nedalyvautų, nes karantino sąlygos kitur buvo dar griežtesnės. Vieni treniravosi, kiti nesitreniravo, aš abejoju, ar jis tikrai įvyks.

Bet jeigu vyks ir būsiu pasirengęs rimtai – dalyvausiu. Man nėra didelio skirtumo, esu susitaikęs su tuo, kad po metų vyks olimpinės žaidynės, ir rengiuosi olimpinėms žaidynėms. Tam ir stengsiuosi pasiekti geriausią formą. Tiek metų save motyvuoju, tad ir dabar nėra sunku“, – teigė M. Griškonis.

Jau 34 metų sulaukusio sportininko laukia ir dar vienas sprendimas. Į Tokiją kelialapį jis jau turi, tad belieka pasiekti geriausią formą ir Japonijoje pamėginti nuskinti antrą karjeros medalį, kad ir kokioje valčių klasėje tai būtų.

Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai / D. Umbraso / LRT nuotr.

Vis dėlto po 2021 metų žaidynių kils naujas klausimas – tęsti karjerą ar pasukti kitu keliu.

Septynių Europos čempionatų medalių savininkas jau seniai turi ir krovinių pervežimo verslą, tačiau Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) prezidentas Dainius Pavilionis aktyviai vilioja M. Griškonį tęsti irkluotojo kelią, tik ne valtyje, o kabinete – pretenduoti tapti nauju federacijos prezidentu.

Nukėlus olimpines žaidynes D. Pavilionis norėtų nukelti ir paprastai po jų vykstančius rinkimus į kitus metus – taip būtų ne tik užtikrintas darbo tęstinumas ir sklandus pasirengimas žaidynėms, bet greičiausiai ir būtų lengviau įtikinti M. Griškonį.

Pats sportininkas, kalbėdamas su LRT.lt, teigė, kad svarsto tokią galimybę: „Aš dar nesu nusiteikęs, nenoriu apie tai kalbėti, bet galimybė yra apsvarstyta. Kol kas apie tai nenoriu kalbėti.“

Irkluotojas jau yra LIF valdžioje – yra Vykdomojo komiteto narys, atsakingas už sportininkus, tad karjera sporto valdininko kėdėje jau kaip ir pradėta.

Akivaizdu, kad, sėkmingai laimėjus rinkimus ir tapus federacijos prezidentu, M. Griškoniui tektų daug naujų ir nematytų iššūkių, dėl kurių profesionalo karjerą greičiausiai tektų baigti.

Tačiau ar Tokijuje iškovojus dar vieną medalį patyrusiam ir tiek metų sportui atidavusiam M. Griškoniui tikrai norėsis irklus padėti į šalį ir persėsti į minkštą federacijos prezidento kėdę – sudėtingas klausimas, kuris greičiausiai sukasi ir paties atleto galvoje.