TOP–5: olimpiečiai, sužibėję didžiojo kino ekranuose

Garsius atletus dažnai galima išvysti ne tik gyvai stebint varžybas ar jų transliacijas, bet ir įvairiuose televizijos šou, reklamose, dokumentiniuose filmuose, skelbiama tinklalapyje LTOK.lt.

Daugybę sporto žvaigždžių, jų juodo darbo treniruotėse, pergalės džiaugsmo ir nesėkmės kartėlio akimirkų, nesuvaldytų emocijų kasmet kino teatrų ekranuose pamato ir nuo 2015 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kartu su partneriais rengiamo ir „Sporto kino festivalio“ žiūrovai.

Bet sporto žvaigždės žiba ne tik dokumentinio kino juostose. Daugybė olimpiečių yra ragavę aktoriaus duonos ir vaidybiniuose filmuose, į kino teatrus ar prie televizorių ekranų atviliojusiuose milijonus žiūrovų.

Kai kuriems olimpiečiams tenka tik epizodiniai šmėkštelėjimai filmuose. Kaip, pavyzdžiui, Jonui Valančiūnui. Tado Vidmanto komedijoje „Gautas iškvietimas“ krepšinio milžinui teko įkūnyti vagišių. O kai kurie garsūs sportininkai kūrė ir daug svarbesnius vaidmenis.

Iš Lietuvoje gimusių olimpiečių bene daugiausia kino pasaulyje pasiekė Władysławas Komaras. 1940 m. lenkų dvarininkų šeimoje Kaune gimęs sportininkas 1972 m. pasiekė sportinės karjeros viršūnę, Miunchene tapęs rutulio stūmimo olimpiniu čempionu.

Dar sportuodamas W.Komaras sukūrė porą vaidmenų kine, o pasitraukęs iš didžiojo sporto suvaidino daugiau nei 20-yje filmų. Sėkminga aktoriaus karjera nutrūko tragiškoje autoavarijoje 1998 m., kurioje žuvo ne tik jis, bet ir kita lenkų sporto superžvaigždė, 1976 m. Monrealio olimpinis čempionas ir 1980 m. Maskvos žaidynių vicečempionas šuolininkas su kartimi Tadeuszas Ślusarskis.

Olimpinėse žaidynėse jėgas yra bandžiusi Oskaro laimėtoja amerikietė Geena Davis. Holivudo žvaigždė 2000 m. Sidnėjuje užėmė 24 vietą šaudymo iš lanko varžybose.

Geena Davis / AP nuotr.

Net dvejose olimpinėse žaidynėse dalyvavo italų aktorius Budas Spenceris, kurio tikrasis vardas – Carlo Pedersoli. Jis 1952 m. Helsinkyje ir 1956 m. Melburne pasiekė olimpinių plaukimo varžybų 100 m rungties laisvuoju stiliumi pusfinalį.

Olimpinių žaidynių atidarymo iškilmėse kartu su kitais dalyviais yra žygiavęs ir Holivudo kovinių filmų legenda Dolphas Lundgrenas – 1996 m. Atlantoje jis buvo JAV šiuolaikinės penkiakovės komandos vadovas. Į šį postą švedų aktorių, kuris su amerikiečių penkiakovininkais treniravosi rengdamasis vaidinti filme „Penkiakovė“, pakvietė JAV olimpinis komitetas. Tiesa, pareigos buvo labiau simbolinės. Bet švedas nemažai prisidėjo prie kampanijos, padėjusios išlaikyti šiuolaikinę penkiakovę olimpinių žaidynių programoje.

Įvairius vaidmenis filmuose yra atlikę olimpiniai čempionai ir prizininkai tenisininkai amerikietė Serena Williams, indas Leanderis Paesas, JAV čiuožėja Tara Lipinski, krepšininkas amerikietis Shaquille‘as O‘Nealas, greitojo čiuožimo trumpuoju taku atstovas amerikietis Apolo Antonas Ohno, JAV imtynininkas Kurtas Angle‘as, šuolininkas į vandenį kanadietis Alexandre‘as Despatie ir kiti.

„Sporto kino festivalis“ ir LTOK.lt supažindina su penkiais spalvingiausiais olimpinių žaidynių medalininkais, sukūrusiais įsimintinus vaidmenis kine.

Johnny Weissmuleris

JAV plaukimo legenda vadinamas geriausiu visų laikų Tarzano vaidmens atlikėju. 1904 m. dabartinės Rumunijos teritorijoje gimęs J. Weissmulleris ekranuose karaliavo nuo 1932 iki 1948 m., per tą laiką suvaidino 12-oje filmų apie džiunglių karalių Tarzaną.

Dar ryškesnė žvaigždė amerikietis buvo sporto pasaulyje, ne vienerius metus neturėjęs lygių plaukimo takeliuose. Jis tapo pirmuoju atletu, 100 m distanciją laisvuoju stiliumi įveikusiu greičiau nei per minutę. 52 kartus JAV čempionu tituluotas J.Weissmulleris daugiau nei 50 kartų gerino pasaulio rekordus.

Amerikietis net penkis kartus kopė ant olimpinės garbės pakylos aukščiausio laiptelio. 1924 m. Paryžiuje jis iškovojo olimpinį auksą 100 m ir 400 m laisvuoju stiliumi rungtyse ir estafetėje 4×200 m, o taip pat su JAV rinktine iškovojo bronzą vandensvydžio varžybose. Dar du olimpinio čempiono titulus – 100 m laisvuoju stiliumi ir šio stiliaus estafetėje 4×200 m – būsimasis Tarzanas laimėjo 1928 m. Amsterdame.

1929 m. J.Weissmulleris pasirašė sutartį su drabužių gamintojais ir keliavo po JAV kaip modelis, pasirodydavo plaukimo šou, dalino reklaminius bukletus, dalyvaudavo pokalbių laidose, paragavo ir aktoriaus duonos atlikęs Adonio vaidmenį filme, kuriame jo vienintelė apranga buvo figos lapas.

Tikrą aktoriaus karjerą plaukikas pradėjo 1932 m. pasirašęs septynerių metų sutartį su kino industrijus milžinu Metro-Goldwyn-Mayer. Tada ir prasidėjo J.Weissmullerio Tarzano era. Sportininko vaidyba žavėjosi ir knygų apie Tarzaną autorius Edgaras Rice‘as Burroughsas.

Iš viso J.Weissmulleris vaidino 40-yje filmų. Olimpinis čempionas ir aktorius mirė 1984 m., būdamas 79-erių.

Tarzaną yra vaidinę dar du olimpinių žaidynių medalininkai.

Tai Amsterdamo žaidynių vicečempionas JAV rutulio stūmikas Hermanas Brixas, vėliau savo vardą pakeitęs į Bruce‘o Bennetto ir tapęs garsiu aktoriumi. Taip pat – plaukikas Busteris Crabbe, Amsterdame iškovojęs bronzą (1500 m laisvuoju stiliumi), o 1932 m. Los Andžele – auksą (400 m laisvuoju stiliumi).

Legendinis J.Weissmullerio suvaidinto Tarzano šūksnis:

Michaelas Jordanas

Geriausiu visų laikų krepšininku vadinamas amerikietis olimpiniu čempionu tapo du kartus. Pirmą – dar 1984 m. Los Andžele, kai JAV dar atstovavo studentai. O antrą sykį – 1992 m. Barselonoje su žvaigždžių perpildyta „Svajonių komanda“.

Kino ekranuose M.Jordanas sužibėjo nusifilmavęs juostoje „Kosminis krepšinis“ („Space Jam“). Tiesa, aktoriumi krepšininką pavadinti gal kiek netikslu, nes jis fantastinėje komedijoje, kurioje daugumą vaidmenų atliko animaciniai personažai, vaidino save. Taip pat save šiame filme suvaidino dar trys olimpiniai čempionai – Patrickas Ewingas, Charlesas Barkley ir Larry Birdas. Bet būtent M. Jordanas atliko pagrindinį vaidmenį.

Šešis kartus „Chicago Bulls“ į NBA čempionų sostą atvedęs olimpinis čempionas pastaruoju metu vėl užkariauja ekranus – „Netflix“ platformoje žiūrimumo rekordus daužo dokumentinis serialas apie „Bulls“ klubo 1997-1998 m. sezoną „Paskutinis šokis“ („The Last Dance“), skirtas paskutiniam M.Jordano sezonui Čikagoje.

Beje, 2021 m. kino teatrus turėtų pasiekti juosta „Kosminis krepšinis 2“ („Space Jam 2“), kuriame pagrindinis vaidmuo atiteko dabartiniam NBA karaliui LeBronui Jamesui.

Haroldas Sakata

Iš Havajų kilęs Antrojo pasaulinio karo dalyvis Haroldas Sakata sportinės karjeros viršūnę pasiekė 1948 m. Londono olimpinėse žaidynėse, kai būdamas 28-erių iškovojo sidabrą sunkiosios atletikos svorio kategorijos iki 82,5 kg varžybose.

Bet labiausiai jis išgarsėjo ne kilnodamas svarmenis.

1949 m. tapęs profesionaliu imtynininku ir pasivadinęs Toshu Togo, olimpietis net iki 1975-ųjų kovojo ringe.

Įspūdingo stoto – 178 cm ūgio ir 129 kg svorio – atletas atkreipė filmų apie Džeimsą Bondą prodiuserių dėmesį, tuo metu ieškojusių aktorių trečiajai bondiados juostai „Auksapirštis“ („Goldfinger“), pasirodžiusiai 1964 m.

Geriausiu visų laikų bondiados filmu pripažintame „Auksapirštyje“ H.Sakata, neturėjęs jokios aktoriaus darbo patirties, sėkmingai suvaidino grėsmingąjį Oddjobą – pagrindinio Džeimso Bondo priešo Aurico Goldfingerio asmens sargybinį. Jo vizitinė kortelė – skrybėlė katiliukas plieninėmis aštriomis lyg skustuvas briaunomis.

Filmuojant Oddjobo mirties sceną H.Sakata smarkiai apdegė ranką, nes atitraukė ją nuo įkaitusio katiliuko tik režisieriui sušukus, kad scenos filmavimas baigtas.

Panašius vaidmenis olimpietis atliko dar keliuose filmuose. Vėliau, jo aktoriniams sugebėjimams augant, režisieriai H.Sakatą kvietė įkūnyti ir kitokio tipo herojus. Buvęs sunkiaatletis nusifilmavo ir daugybėje reklamų.

Olimpinis vicečempionas mirė nuo vėžio 1982 metais, sulaukęs 62-ejų.

Oddjobo kova su Džeimsu Bondu:

Ronda Rousey

Rondos Rousey vardas puikiai žinomas ir olimpinio sporto, ir mišrių kovos menų, ir kino mėgėjams.

Olimpietės duonos R.Rousey debiutavo 2004 m. Atėnuose, būdama vos 17-os, tačiau ten pralaimėjo pirmąją kovą. Tais pačiais metais ji tapo pasaulio jaunimo čempione.

Ant olimpinių žaidynių garbės pakylos R.Rousey užkopė 2008 m. Pekine, kur tapo pirmąja amerikiete, iškovojusia olimpinį dziudo medalį – laimėjo bronzą svorio kategorijoje iki 70 kg.

Netrukus po Pekino žaidynių R.Rousey baigė karjerą ant dziudo tatamio, pasuko į mišrius kovos menus, per kelerius metus prasibrovė į elitą, o 2012 m. buvo paskelbta pirmąja UFC organizacijos lengvo svorio pasaulio čempione ir šešis kartus sėkmingai apgynė titulą. Iš viso per 14 kovų profesionalų ringe olimpinė medalininkė iškovojo 12 pergalių. 2018 m. amerikietė priimta į UFC Šlovės muziejų. Be to, ji yra buvusi amerikietiškųjų imtynių pasaulio čempionė.

Didžiuosiuose ekranuose R.Rousey debiutavo 2014 m., sukūrusi Lunos vaidmenį filme „Nesunaikinami 3“ („The Expendables 3“), kuriame vaidino drauge su Holivudo superžvaigdėmis Sylvesteriu Stallone, Jasonu Stathamu, Antonio Banderasu, Jetu Li, Wesley Snipesu, Dolphu Lundgrenu, Melu Gibsonu, Harrisonu Fordu, Arnoldu Schwarzeneggeriu.

Olimpinių žaidynių medalininkę taip pat galima išvysti juostose „Greiti ir įsiutę 7“ („Furious 7“), 22-oji mylia („Mile 22“).

Ronda Rousey filme „Nesunaikinami 3“:

Bruce‘as Jenneris (dabar – Caitlyn Jenner)

„Užjaučiamai mėgėjiška“. Tai „The New York Times“ įvertino olimpinio čempino Bruce‘o Jennerio debiutą kine, kai jis suvaidino advokatą Roną Vaitą 1980 m. filme „Muzikos nesustabdysi“ („Can’t Stop the Music“).

Be to, drauge su garsia muzikos grupe „Village People“ vaidinęs B.Jenneris buvo nominuotas „Auksinės avietės“ rinkimuose blogiausio metų aktoriaus kategorijoje. Tiesia, premijos lengvaatletis negavo, tačiau „Muzikos nesustabdysi“ buvo paskelbtas blogiausiu metų filmu.

Tai įvyko praėjus vos ketveriems metams po amerikiečio triumfo 1976 m. Monrealio olimpinėse žaidynėse, kur B.Jenneris iškovojo auksą ir pasiekė pasaulio rekordą lengvosios atletikos dešimtkovės varžybose.

Pirmą kartą olimpinėse žaidynėse B.Jenneris dalyvavo 1972 m. Miunchene, kur liko dešimtas. Pekeliui antrųjų karjeros žaidynių link amerikietis 1975 m. tapo pasaulio rekordininku, o po metų dar pagerino šį pasiekimą. Olimpinėse žaidynėse jis įtikinamai pranoko visus konkurentus, dar sykį padaręs naują įrašą planetos rekordų lentelėje (8618 taškų). B.Jennerio pasiektas pasaulio rekordas gyvavo iki 1980 m., o JAV rekordas – net iki 1991-ųjų.

Po olimpinės pergalės B.Jenneris paėmė iš žiūrovo JAV vėliavą ir apsuko su ja ratą stadiono taku, taip pradėdamas dabar gyvuojančią tradiciją apibėgti garbės ratą su savo šalies vėliava.

Nacionaliniu didvyriu tapęs daugiakovininkas 1976 m. buvo išrinktas geriausiu JAV mėgėju sportininku, o naujienų agentūra AP jį pripažino metų sportininku.

Nepaisydamas fiasko „Muzikos nesustabdysi“, B .Jenneris tęsė aktoriaus karjerą. Jis nusifilmavo keliuose televizijos filmuose ir serialuose, kuriuose jo vaidyba buvo įvertinta daug geriau, nei debiutiniame filme.

Bene labiausiai olimpinį čempioną išgarsino dalyvavimas 2007 m. startavusiame realybės šou „Kardashianų šeima“ („Keeping Up With the Kardashians“) kartu su savo trečiąja žmona, dviem judviejų atžalomis ir keturiais jos vaikais iš pirmosios santuokos su teisininku ir verslininku Robertu George‘ Kardashianu.

Jau jaunystėje lytinės tapatybės sutrikimą jautęs B.Jenneris 2015 m. oficialiai išsiskyrė su žmona ir paskelbė apie savo naująjį „aš“ – jis pasivadino Caitlyn Jenner, o 2017 m. Caitlyn buvo atlikta ir lyties keitimo operacija.

Bruce‘as Jenneris filme „Muzikos nesustabdysi“: