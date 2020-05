Benas Matkevičius – apie NBA sezono pratęsimą, Karnišovo šuolį į „Bulls“ ir skaudžią pamoką Belgijoje

NBA „Boston Celtics“ klube tarptautiniu skautu nuo 2014-ųjų metų dirbantis Benas Matkevičius karantino pabaigos laukia Druskininkuose. Į gimtinę iš JAV Dariaus Maskoliūno asistentas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje parskrido kovo 13-tą dieną ir apsistojo tėvų namuose.

Vienas iš 5-kių NBA klubų administracijose besidarbuojančių lietuvių pripažįsta, kad paprastai apie 70 procentų laiko praleidžia kelionėse, dažniausiai Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Balkanų šalyse ir kitur, tad išbūti tiek daug laiko vienoje vietoje jam gana neįprasta.

Nacionaliniai krepšinio čempionatai dabar sustabdyti arba nutraukti, tad Beno Matkevičiaus darbas persikėlė į internetą. Daug laiko laiko atima susirinkimai, skambučiai, vaizdo peržiūros.

Europos ir pasaulio talentus Benas Matkevičius pažįsta gana gerai, tad dabar daugiau domisi JAV žaidėjais: „Žiūriu kaip amerikiečiai, kuriuos mes stebime, žaidžia koledžo lygoje ir bandau sulyginti. Nemažai tų žaidėjų yra. Tenka daug žiūrėti ir daug lyginti. Tikrai yra ką veikti.“

– Kai buvo sustabdytas čempionatas Bostono klubas Rytų konferencijoje buvo trečias. Kaip vertinate sezoną?

– Gerai vertinu. Vienu metu buvome truputį užstrigę ir įkritę į formos duobę, tad apmaudu, kad tada kai jau pradėjom kilti, čempionatą sustabdė. Tikimės, kad kažkaip susigrąžinsim šansą šiais metais pakovoti dėl žiedų.

– Buvo skelbiama, kad kai kurios NBA komandos šią savaitę jau pradės treniruotis?

– Oficialiai dar niekam neleidžiama. Turim laukti kitos savaitės, nes visom komandom turi būti tokios pačios sąlygos. Laukiam NBA sprendimo, kad būtų saugu. Turi būti paskirti žmonės, kurie prižiūrės, kad nebūtų per treniruotes per daug darbuotojų. Čia dar ne viskas išspręsta iki galo, bet tikėkimės, kad po truputį individualiai galės sportuoti su treneriais.

Benas Matkevičius

– O kaip ir kada čempionatas galėtų būti pratęstas? Ar tai išvis nerealu?

– Gal gegužės pabaigoje numatys jau kažkokį sprendimą. Gal bus nauji tyrimai, gal kažkokie skaičiai pagal kuriuos galės spręsti. Bet čia anksčiausiai gegužės gale – birželio pradžioje galės kažkokį sprendimą priimti ar priartėti prie jo. Kol išvis galės svarstyti dar toli. Mano nuomone, jeigu čempionatą pratęs, tai jis nusikels iki rugpjūčio – rugsėjo ir tam tikru formatu galės sužaisti. Kad jis bus toks pats kaip buvo šansų mažai.

– Moterų NBA birža vyko virtualiai. Ar tikėtina, kad ir vyrų taip gali būti surengta?

– Ir NFL futbolo birža taip pat vyko virtualiai. Ir atsiliepimai buvo gana geri, daug dėmesio sulaukė. Aš manau, kad viskas priklausys nuo situacijos. Jeigu pratęs sezoną, tada bus nukelta ir birža į sezono galą. Gal jau tuo metu bus palengvintos sąlygos? Kalbam apie rugpjūtį– rugsėjį. Čia dar toli. Jeigu atšauktų sezoną, tai biržą gal irgi truputį nustumtų į galą, būtų truputis laiko pasiruošti. Bet manau, kad būtų realiausia, jog įvyktų virtualiai, nes rizikos niekas nenorės prisiimti.

– Bendrauti su kandidatais dabar galima tik virtualiai?

– Dabar prasideda interviu paruošimo per Zoom platformą procesas, kad galėtume pasikalbėti, susipažinti. Kaip bus toliau, niekas dabar negali pasakyti. Visi laukia ir ruošiasi. Mes taip pat. Susirinkimus darom per Zoomą, kalbamės apie visus žaidėjus. Pirmi interviu bus artimiausiu metu.

– Kokie Bostono komandos lūkesčiai naujokų biržoje?

– Čia viskas priklausys nuo to, kas bus „ant lentos“, kaip sakoma. Kas tuo metu dar nebus išrinkti. Pagal viską šiuo metu mes turėsim tris šaukimus pirmame rate, kas yra daug. Reikės apsvarstyti kokie variantai yra realiausi ir kurie žaidėjai mums galės padėti. Viskas sprendžiasi biržoje. Mes visą darbą padarome iki to, kad visą informaciją turėtume, jog biržoje galėtumėm reaguoti ir žinoti ką mes imsim. Čia viskas priklausys nuo to, kas bus laisvas.

Benas Matkevičius / BNS nuotr.

– R. Jokubaitis, M. Blaževičius ir A. Velička padavė paraiškas dalyvauti naujokų biržoje. Kokie jų šansai?

– Apie juos negaliu kalbėti pagal taisykles.

– O apie A. Karnišovo karjeros šuolį galime kalbėti? Kaip jūs vertinate pirmąsias permainas „Chicago Bulls“ klube?

– Manau, kad jisai labai gerai viską apsvarsto ir gerus sprendimus priiminėja. Dabar svarbiausia gerus žmones pasikviesti, kurie jam talkins ir bus patikimi. Taip, kad šiuo metu viskas vyskta labai gerai. Aš manau, kad geri žmonės pakviesti. Turi daug potencialo jų komanda. Manau, kad jiems bus geras šansas jau šioje biržoje kažką pasikviesti.

– Ar galima tikėtis šios legendinės komandos atgimimo?

– Galima visada. Visos komandos turi kažkoį periodą, kuris yra nelabai tinkamas komandos istorijai, bet visi klubai pergyvena tą periodą, kuris nėra gražus. Aš manau, kad čia tiktai laiko klausimas. Artūras yra tas teisingas žmogus, kuris tą gali padaryt, nes jisai yra laimėtojas, jis yra kovotojas ir jis tą iššūkį priėmė ne šiaip sau.

– Kaip manote, kodėl Čikagos klubas A. Karnišovą pasirinko krepšinio operacijų vykdančiuoju viceprezidentu?

– Jisai visas NBA erdves yra praėjęs. Nuo Hiustono skauto, darbo Denveryje. Jisai buvo labai aukšto lygio žaidėjas. Jis parodė ką gali kaip žaidėjas ir dabar galės parodyti ką gali kaip vadovas. Pagal jo tarptautinę ir lietuvių kvotą Denveryje galima vertinti, kad jis tą tarptautinį krepšinį toliau vertins ir įterps ir Čikagoje. Jis turi daug pažinčių ir visur yra žinomas. Kai visi kalbėjo kas gali būti sekantis „Bulls“ vadovas, visą laiką Artūro vardas buvo minimas. Jisai jau buvo vienas iš paskutinių kandidatų Brukline ir dabar jam šansas atsivėrė Čikagoje. Manau, kad čia tik laiko klausimas buvo. Visi to laukė ir visi žinojo, kad anksčiau ar vėliau jis gaus tą šansą.

Benas Matkevičius ir Jonas Valančiūnas / BNS nuotr.

– Kaip pasikeis NBA po pandemijos?

– Rėmėjų įplaukos kažkiek gal bus pažeistos vienoje ar kitoje šalyje, ypatingai Europoje. NBA daug kas per video transliacijas daroma, tai čia irgi manau, kad NBA matys kaip šansą ateityje. Kiekviena krizė yra proga kažkaip pasirodyti ar ką nors naujo išrasti. Aš manau, kad NBA turi puikių žmonių, kurie gali šituo šansu pasinaudoti ir kažkokių naujų inovacijų atnešti. Virtuali realybė leidžia namuose žiūrėti su kažkokiais akiniais, kurie tau duoda visai kitokį vaizdą krepšinio. Ir čia tada atsivertų visokios naujos galimybės su rėmėjais. Aš manau, kad čia bus galima surasti šansų kaip naujai pasirodyti. Ir čia kažkoks naujas atgimimas gali būti, renesansas gal netgi. Tai priklausys tik nuo tam tikrų žmonių idėjų.

– Į Lietuvos rinktinės trenerių štabą buvote pakviestas 2013 m. Dirbote su J. Kazlausku, D. Adomaičius ir D. Maskoliūnu? Ar labai skiriasi jų darbo stilius?

– Visi buvo skirtingi. Su Dariumi mažiausiai dirbau kaip su vyriausiuoju treneriu. Savaitę teko padirbėt, bet jau jautėsi ta laisvė, pasitikėjimas. Ir komunikacija visų trenerių skiriasi. Kaip jie komunikavo su treneriais, su žaidėjais. Bet ir mano vaidmuo skyrėsi kiekvieno trenerio štabe. Mano darbas Dariaus komandoje buvo rungtynių metu koncentruotis į žaidimą. Nevedžiau statistikos, bet jaučiau, kad geriau mačiau žaidimą, kai galėjau koncentruotis į žaidėjų veiksmus. Daugiau detalių atsiverčia ir kitaip viskas matosi, kai tu koncentruojasi ne tik į rašymą ir kitus darbus. Į vieną dalyką gali susikoncentruoti ir kitos detalės automatiškai atsivečia. Man buvo tai labai gera patirtis.

– Kodėl tos pirmos rungtynės su Belgijos rinktine susiklostė taip liūdnai?

– Būkim biedni, bet teisingi. Mes kažkaip nuvertinom juos. Nebuvome nusiteikę, nebuvom pasiruošę. Galvojom susirinksim, atvažiuosim ir nugalėsim, bet vietoj to belgams teko gerti belgišką alų po rungtynių. Aš manau, kad mes jiems neparodėme tam tikros pagarbos, neparodėme pagarbos mūsų darbui, kas yra daug svarbiau. Mes turime gerbti varžovus, mes turime gerbti mūsų darbą ir visų pirma jį atlikti. Jeigu to nedarai, tada atsiverčia tau veidrodis ir matai kaip iš tikrųjų viskas yra.

Paskui parodai savo tikrą charakterį. Ir ne pirmą kartą mums yra taip buvę. Mums tas blynas turėjo prisvilti ir kažkaip turėjo mus supurtyti ir prabudinti. Čempionatuose buvo tas pats. Manau, kad per kiekvieną čempionatą, kuriuose mes gerai pasirodėm, buvo tam tikri sukrėtimai. Dabar tiesiog yra kitoks vaizdas, nes yra trumpesnės atkapos. Per langą yra dvejos rungtynės, tai tiesiog tų sukrėtimų turėtų būti viename ar dviejuose kėliniuose, o ne visose rungtynėse. Tai čia praeitis tau parodo ateitį. Jeigu tu iš praeities nesimokai, tai tau teks toliau mokytis. Tikėkimės, kad kiekvienoj generacijoj čia nesikartos. Gal kažkiek pasimokys ir mes visi susiimsim.

Benas Matkevičius / Stop kadras

– Kaip atsilieps Lietuvos rinktinei tai, kad olimpinės žaidynės nukeltas metams?

– Niekas nežino kaip kitas sezonas atrodys, kokioj formoj visi žaidėjai bus, kaip jiems atilieps šitas pusiau prarastas sezonas ir koks bus ateinantis sezonas. Niekas dar nežino kokia situacija bus ir kaip mes galėsime ruoštis. Taip, kad lauksim tam tikrų sprendimų ir žiūrėsim kaip olimpiadai reikės ruoštis. Bet čia priklausys nuo ateinančio sezono, čia dar labai sunku spręsti.

– Kokiu savo pasiekimu labiausiai didžiuojatės?

– Džiaugiuosi, kad į NBA patekau, bet kiekviename etape yra pasiekimų, kuriais galiu didžiuotis. Nuo mažens tėvas grūdino mano sportinį charakterį. Kiekvieną kartą kai pasikeičia treneriai, ar tai būtų Maskvoje CSKA, ar tai būtų Lietuvos rinktinėje, ar tai būtų NBA, visą laiką nauji žmonės, nauji lūkesčiai. Tau visą laiką tenka iš naujo įrodinėti. Didžiuojuosi, kad nepasidaviau. Didžiuojuosi gerais santykiais. Ar išsiskyriau, ar dirbu, gerus santykius palaikau. Ir man tai yra svarbiausia.

O kalbant apie komandinį pasiekimą, tas pirmas medalis Slovėnijoje, tai jis man atėjo ir praėjo, kaip banga. Bet daugiausiai išliko tos emocijos, kai mes laimėjome pirma prieš Italiją, po to prieš Serbiją pusfinalyje 2015-tais metais Prancūzijoje. Tos emocijos, tas džiaugsmas, kai rūbinėje po Jono Kazlausko kalbos suvokiau, kad mes patekom ir į olimpiadą automatiškai. Aš ten apsiverkiau ir buvo didžiausias jausmas ir pasiekimas, kurį iki šiol esu pajutęs. Taip, kad manau, kad čia pagal komandinį pasiekimą, tai 15-tų metų pusfinalis buvo pats brangiausias.