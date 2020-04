Žinoma JAV gimnastikos trenerė sulaukė ilgus metus truksiančios diskvalifikacijos

Žinoma JAV gimnastikos trenerė Maggie Haney, dirbusi su Rio de Žaneiro olimpine čempione Laurie Hernandez, šalies gimnastikos federacijos vadovų sprendimui buvo suspenduota aštuoneriems metams, praneša tinklalapis insidegames.biz.

M. Haney dar vasarį buvo nušalinta nuo trenerės darbo po to, kai į viešumą iškilo specialistei mesti kaltinimai dėl psichologinio smurto prieš gimnastus. Be to, skelbiama, kad trenerė vertė traumas patyrusius auklėtinius tęsti treniruotes. Amerikietė, anot pranešimų, šaukdavo, grasindavo ir kitaip užsipuldavo sportininkus.

Teigiama, kad 2018 metais pasaulio čempionate aukso medalius iškovojusios L. Hernandez ir Riley McCusker liudijo prieš savo buvusią trenerę.

Tiesa, JAV gimnastikos federacijos atliktame tyrime M. Haney gynė Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) pirmojo diviziono gimnastai ir buvę JAV rinktinės treneriai.

Sankcijos, skirtos trenerei, baigs galioti 2028 metų balandžio 30 d. M. Haney po aštuonerių metų galės vėl pretenduoti į trenerės licenciją. Specialistei reiks baigti ir specialius saugos sporto kursus. Pasibaigus 8 metų bausmei, M. Haney bus skirtas dvejų metų bandomasis laikotarpis.

Bausmės metu, amerikietei nebus leidžiama lankytis JAV gimnastikos federacijos organizuojamose renginiuose.