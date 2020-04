Vyriausias FIFA medikas nerekomenduoja tęsti futbolo sezono: geriau tinkamai pasirenkite kitam

Įvairioms Europos šalims vis geriau tvarkantis su koronaviruso pandemija prasideda kalbos apie grįžimą į normalų gyvenimą, taip pat ir apie futbolo sezonų atnaujinimą. Vis dėlto vyriausiasis FIFA medikas Michelis d`Hooghe`as nerekomenduoja tęsti sustabdytų čempionatų.

UEFA iškėlė sąlygą Europos futbolo lygoms iki gegužės 25 dienos nuspręsti, ar jos vasarą tęs anksčiau sustabdytus čempionatus, ar atšauks juos.

Prancūzija antradienį tapo pirmąja šalimi iš penkių stipriausias lygas turinčių Europos valstybių, kurioje oficialiai uždrausta rengti sporto renginius iki rugsėjo. Tai reiškia, kad „Ligue 1” varžybos 2019–2020 m. baigėsi.

„Tęsti sezoną yra rizikinga, o ta rizika gali turėti skaudžias pasekmes. Tai gali būti gyvybės ir mirties klausimas, todėl aš būčiau labai atsargus. Kalbėdamas kaip daktaras, nerekomenduočiau tęsti sezono, geriau tinkamai pasirengti kitam“,– BBC cituoja M. D`Hooghe`ą.

Anot mediko, jis „yra futbolo žmogus“ ir jam sunku taip sakyti, tačiau tęsti sezonus kol kas gali būti per daug pavojinga.

„Kaip jūs laikysitės socialinio atstumo? Manau, kad gali tekti palaukti iki to, kai atsiras vakcinacijos programos. Be to, atėjo laikas pagalvoti ir apie naujas higienos taisykles. Pavyzdžiui – spjaudymasis. Kodėl kitose sporto šakose mes to nematome?“ – cituojamas vyriausias FIFA medikas.

M. d`Hooghe`as pažymi, kad tai yra jo asmeninė nuomonė, tačiau medikas mano, kad iki rugsėjo mėnesio futbolas neturėtų būti žaidžiamas.

Prancūzija tapo antrąja šalimi Europoje, kur futbolo sezonas sustabdytas. Penktadienį tai padarė Nyderlandai, buvo rimtų kalbų, kad sezonas nesitęs Belgijoje ir Škotijoje.

Apie sugrįžimą į stadionus vasarą kol kas dar rimtai kalba Anglijos „Premier“ lygą, Ispanijoje nuo gegužės pradžios futbolininkams jau bus leidžiama treniruotis individualiai, Vokietijos Bundeslyga į stadionus be žiūrovų planuoja sugrįžti jau gegužės mėnesį.