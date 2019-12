Pirmą kartą karjeroje taip užstrigęs Jasikevičius prabilo apie taiklumą: tai yra absoliutus košmaras

Šarūnas Jasikevičius ir vėl matė savo komandos pralaimėjimą Eurolygoje – jau devintąjį iš eilės. Maskvoje dar vieną skaudžią nesėkmę sugėręs Šaras pripažino, kad tokioje situacijoje per savo žaidėjo-trenerio karjerą yra pirmą sykį. Treneris gyrė auklėtinius už darbą, o situaciją su taiklumu pavadino „košmaru“.

Mače su „Chimki“ žalgiriečiai ir vėl užstrigo svarbiausiomis mačo minutėmis, o per rungtynes tikslą pasiekė tik 5 kauniečių tritaškiai iš 21. KC Riversas ir Nigelas Heyesas pataikė po vieną metimą iš šešių, nė vienas žaidėjas neįmetė daugiau nei vieno tritaškio.

Apie rungtynes: „Mintys tokios pačios kaip ir visą sezoną: aibė šansu pasiimti pergalę, nežinau, neišnaudoti šansai. Labai daug ko kalbėti čia nereikia, paprasčiausiai nesugebame pasiimti, kas yra mūsų. Aibė neišnaudotų šansų.

Daug aš apie taktikas nekalbėsiu, bet pirmą pusę daug ką neatlikome gynyboje, ką buvome susitarę. Gavome kažkur ir, kur treneris rizikuoja, bet visumoje mes nesame subrendę. Lauksime tų žaidėjų. Kito kelio nėra, reikia laukti, reikia kantriai dirbti.“

Apie tikėjimą žaidėjais: „Kaip jau esu sakęs, už daug ką esu atsakingas Kauno „Žalgiryje“ – žaidėjų pasirašymą, tais žaidėjais tikiu. Kai kurių reikia laukti ilgiau. Ir toliau tikėsime ir lauksime, nes kito kelio nėra.

Visi dirba gerai. Vienintelis dalykas, kur per treniruotes yra problemų, kai reikia galvoti, kai reikia priimti taktikas. Bet logiška, dauguma yra jaunų žaidėjų. Jie žiauriai stengiasi, dirba tikrai. Negali pasakyti, kad per paskutinius du mėnesius komanda būtų neatėjusi į treniruotę. Pataikome per jas.

Aš dar kartą pabrėžiu, kad mes tikimės savo naujokais, matome juos ateityje, bet reikia laukti. Gal šiemet mes stebuklo nebepateiksime, bet reikia laukti. Kito kelio neturime, nėra burtų lazdelių. Mes perlipdavome per save dviem trim aukštais pastaraisiais metais, o šiemet dar neperlipome. Bet mūsų žaidimas nėra blogas – reikia tik pataikyti.“

Apie tragišką pataikymą: „Reikia jau kalbėti apie nepataikomus metimus. Aš apie juos nekalbu, bet jau yra gruodžio pabaiga ir tai yra absoliutus košmaras. Meta geri metikai – nepataikom. Aš netikiu jokiom blogom sėkmėm, karmom – laisvas turi pataikyti 40 proc. arba daugiau. Mus tie metimai baudžia visą sezoną.

Aš netikiu į jokias psichologijas – eini ir mėtai. Jie irgi eina ir mėto. Mūsų žaidėjai, esu įsitikinęs, kad meta daugiau, nei kitų komandų, bet reikia pataikyti.

Apie lyderio nebuvimą: „Žiauriai trūksta vedlio, dėl to lemiamais momentais sulūžtame, kur jis galėtų patempti. Jokių burtų lazdelių nėra, reikia toliau kantriai daryti tą patį. Komanda susikuria sau šansų laimėti – mes to nepaimame.

Sunku pasakyti (paklaustas, kas turėtų būti lyderis), dabar pavardėmis nesakysiu. Ką reikia aš pasakau už uždarų durų. Vedlio trūksta, ypač sunkiais momentais.“

Apie Nigelą Heyesą: „Jam reikia pataikyti tritaškį arba daugiau jų, didesniu procentu.“

Apie KC Riversą: „Jis gerina savo kondiciją, tikrai mes juo patenkinti. Ginasi gerai, baudas padaro gerai, tiesiog reikia pataikyti.