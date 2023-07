Jurgis Jurgelis. Burbulizmas kaip socialinis politinis procesas

Iš pirmo žvilgsnio sunku pasakyti, ar tai geras procesas, ar blogas, ar su juo reikia kovoti, ar jį reikia skatinti? Ar nieko nedaryti, leisti jam laisvai burbuliuoti?

Šiame tekste gerbiamasis skaitytojas neras atsakymų į paminėtus aktualius nūdienos klausimus. Neras įdomių pasiūlymų, naudingų patarimų, išmintingų pamokymų, kaip gyventi, kaip elgtis, pūsti burbulą ar nepūsti. Šiuo tekstu siekiama supažindinti su visuomeninio politinio burbulizmo prigimtimi, konkrečiais pavyzdžiais parodyti, kaip atsiranda burbulas, kaip jis auga, plečiasi, pučiasi, kaip subliūkšta ir kas po jo lieka ar nieko nelieka.

Lietuvoje kasmet išpučiami keli minėto turinio įvairaus dydžio burbulai. Burbulų pūtimas yra įtraukus procesas. Jis pritraukia daug burbulo pūtimo profesionalų ir mėgėjų. Paprastai šia veikla užsiima patys politikai. Joje taip pat noriai dalyvauja politologai, apžvalgininkai, komunikacijos ekspertai, žinomi visuomenininkai, „influenceriai“, „frylanceriai“ ir pan. Be abejo, joks burbulas neįmanomas be žiniasklaidos. Nesunku pastebėti, kad burbulpūtystė yra aukštesnio intelekto, aukštesnio išsilavinimo, aukštesnių pajamų, bet nebūtinai jaunų žmonių užsiėmimas.

Nesigirdami galime pasakyti, kad šioje srityje esame pasiekę gerų rezultatų. Pastarosiomis dienomis mūsų pučiamas burbulas yra pajėgus išardyti parlamentines koalicijas, nugriauti Vyriausybę, išprovokuoti išankstinius Seimo rinkimus ir pan. Šis burbulas peržengė šalies ribas. Juo ėmė domėtis ES ir NATO. Briuselis karpo ausims, kaip maža, pasaulio žemėlapyje vos matoma šalis geba paleisti tokius fantastiškus, sveiku protu nesuvokiamus burbulus. Bet proto tam daug nereikia, reikia noro. Jo mes turime. Pildosi mūsų svajonė tapti regiono, o jei pasiseks, tai ir visos ES dėmesio centru. Kartelė aukšta, bet mes ją nupūsime.

Panagrinėsime porą naujausių burbulų. Vienas jų jau išleido orą ir mes jį jau spėjome užmiršti. Kitas vis dar gyvuoja. Buvo manoma, kad jis savo apogėjų pasieks iškart po NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Bet atrodo, kad jis jį pasiekė anksčiau. Rudeniop turėtų subliūkšti.

Nors, kai kurių ekspertų nuomone, šis burbulas bus pučiamas iki pat rinkimų. O kaip iš tikrųjų bus, niekas nežino. Burbulų gyvenimas nenuspėjamas. Iš pagarbos mirusiesiems pradėsime nuo subliuškusiojo istorijos, iš kurios verta kai ko pasimokyti. Tą mes ir padarysime.

KAIP BUVO PUČIAMAS KOMUNISTINIS KĖGĖBISTINIS PREZIDENTO NAUSĖDOS VARDO BURBULAS?

Šis burbulas buvo išpūstas šių metų pavasario pradžioje. Tada buvo kalbama ir tikima, jog jis gali per ateinančius rinkimus pakišti koją Jo Ekscelencijai šalies Prezidentui, sieksiančiam antros kadencijos. Kiti gi sakė, kad jis pats vienas didesnės žalos niekam nepadarys. Tačiau jei bus paleista daugiau panašių burbuliukų, tai prezidentui gali būti riesta. Užbėgdami į priekį pasakysime, ekspertai apsiriko. Taigi, kaip visa tai įvyko?

Burbulo pradininku galime laikyti žurnalistą Dovydą Pancerovą. Jis tarėsi atskleidęs dvi iki šiol visuomenei nežinomas prezidento Nausėdos biografijos dėmes. Pirma dėmė – 1988 metų pavasarį Nausėda buvo įstojęs į komunistų partiją. Antra dėmė – eidamas į rinkimus, Nausėda nuslėpė pirmąją dėmę. Jis anketoje neparašė, kad buvo įstojęs. Tokiu būdu Nausėda suklaidino rinkėjus.

Ši gerbiamo žurnalisto žinia dar joks burbulas. Tai tik informacija, tik prielaida burbului išpūsti. Prielaida gali tapti burbulu, gali juo ir netapti. Kaip buožgalvis gali tapti varle, bet gali iš jo ir nieko neišeiti.

Prielaida gali likti nepastebėta, neįvertinta, tiesiog niekas už jos gali neužkibti. Taip dažnai būna. Taip galėjo būti ir šį kartą. Juk tiesą sakant (kai kam gali pasirodyti, kad tai netiesa), Nausėda nieko nei paslėpė, nei nuslėpė, nei suklaidino, nei apgavo. Kaip galima nuslėpti viešą faktą. Komunistų partija nebuvo slapta pogrindinė organizacija ir jos nariai, skirtingai negu KGB agentai, nebuvo slapti nariai. Partiniai susirinkimai nebuvo slapti susirinkimai. Kas norėjo, tas žinojo, kas juose dalyvauja, kas ką ten kalba ir kas nieko nekalba, tik snaudžia. Nausėda sako, kalbos būdavusios labai nuobodžios ir jis iš neturėjimo ką veikti pro langą šaudydavęs varnas. Tą patį darė dauguma partijos draugų. Tą varnašaudžių kompaniją žinojo visi kolegos, prisimena ją ir dabar. Jei kas nors pamiršo, jei kam nors įdomu, gali nueiti į archyvą ir susipažinti su buvusia universiteto partine organizacija, jos nariais, tarp jų ir su komunistu Nausėda. Taigi, jokio slapukavimo, jokio slaptumo.

Per rinkiminę kampaniją Nausėda apvažiavo visą Lietuvą, susitiko, bendravo, šnekučiavosi tiek su paprastais žmonėmis, tiek su nepaprastais, su tikinčiais ir netikinčiais. Nausėda dalyvavo įvairiose radijo bei TV diskusijose, debatuose. Visi galėjo paklausti Nausėdos, ar jis buvo spaliuku, pionieriumi, komjaunuoliu, komunistu, KGB agentu, rezidentu ir pan. Bet niekas tų dalykų neklausinėjo. Paprastiems žmonėms, dirbantiems paprastus darbus, visa tai nerūpėjo, bet politologams, apžvalgininkams, komunikacijos ekspertams, žurnalistams, visuomenininkams, nuomonės formuotojams privalėjo rūpėti. Tai jų pilietinė ir profesinė pareiga iškvosti kandidatą, išrengti jį nuogai, išpreparuoti jo visus raumenukus, ištampyti visas gysleles, išsukinėti visus sąnariukus, pakutenti kiekvieną kandidato nervą. Negalima sakyti, kad nenarstė, netampė, nekuteno, bet štai šito komunistinio nervo nepakuteno.

Matyt, tas partiškumas visiems buvo dzin. Buvo toks niekingas niekų niekas, dėl kurio niekas nesivargino net burnos praverti. Bet dabar burnos prasivėrė ir ėmė pūsti burbulą – įstojo, nuslėpė, slapukavo, rinkėjus apgavo, geruolį vaidino, visus suklaidino. Gėda. Su tokia neskaidria sąžine nevalia Nausėdai eiti į rinkimus.

Nausėda teisinosi: įstojau ne iš idėjos, viską dariau dėl karjeros, norėjau siekti mokslo aukštumų. Su partiniu bilietu kišenėje buvo lengviau visko gauti, viską pasiekti.

Dėl to partiškumo dauguma kritikų Nausėdos labai nebarė. Girdi, tada daug karjeristų stojo į partiją. Partijoje nebebuvo tikrų komunistų. Paskutiniai tikrieji išmirė prie Brežnevo. Beje, karjeristų pilna ir dabar. Visada jų būna. Karjerizmas ir patriotizmas sudera. Nausėdai daugiausia buvo priekaištaujama dėl to, kad jis į komunistus įsirašė pačiu netinkamiausiu laiku. Jau pūtė Sąjūdžio vėjai, o jis į partiją. Koks neįžvalgumas. Ar gali toks trumparegis žmogus būti toliaregiu prezidentu? Nausėda ir vėl teisinasi. Girdi, vos tik vėjai pasikeitė, tai jis iš karto metęs į šalį partinį bilietą ir stačia galvą nėręs į Sąjūdį. O anketoje nieko apie partiškumą neparašęs, nes toks parašymas nebuvo privalomas. Nori rašyk, nori ne. Jis pasinaudojęs jam įstatymo suteikta neįrašymo teise ir anketos langelį palikęs tuščią. Kritikai neatstoja nuo Nausėdos. Jie sako, Brazauskas, Grybauskaitė tai prisipažino buvę komunistais, viską parašė ir rinkėjai atsidėkodami už parodytą drąsą bei skaidrumą Grybauskaitę, remiamą pačios patriotiškiausios Lietuvoje konservatorių partijos, bent du kartus išrinko prezidente. Brazauską būtų išrinkę tris kartus. Jei būtų gyvas, tai dabar dar ir ketvirtą kartą išrinktų, bet jis jau po pirmo karto pasakė, kad prezidentu būti nebenori, kad jis bus premjeru, ir juo tapo. Jei Nausėda būtų viską parašęs, jis galbūt jau po pirmo turo būtų tapęs prezidentu, bet neparašė, suklaidino rinkėjus. Prireikė antro turo.

Nausėda prisipažįsta pasielgęs neapdairiai, dėl visko apgailestauja, visų atsiprašo. Jei galėtų atsukti laiką, tai atsuktų, viską parašytų ir į komunistų partiją daugiau niekada, niekada nebestotų. Bet laikas nesisukioja.

Nausėdos kritika peraugo į platesnio pobūdžio mūsų visuomeninio politinio gyvenimo apmąstymus ir vertinimus. Štai apžvalgininkas A paaiškino skaitytojams, kodėl buvusiems komunistams taip gerai sekasi per rinkimus. Anot jo, žmonės vis dar negali užmiršti neužmirštamo šlapiankos kvapo. Žmonėms tas kvapas asocijuojasi su komunistų partija, kuri rūpinosi paprastais darbo žmonėmis ir prieš valstybines šventes į parduotuves atveždavo šlapiankos. Paprasti žmonės šlapianką valgė apsilaižydami ir suvalgę, bet neprivalgę (jos visada trūkdavo), vėl laukdavo švenčių, tvirtai tikėdami, kad partija jų nepamirš ir jie vėl galės paskanauti socialistinio delikateso. Šventės, šlapianka ir komunistų partija buvo šventoji trejybė – trys viename. Ta trejybė žmonių sąmonėje išliko ligi šiol. Žmonės, balsuodami už komunistus, mintyse ir širdyse balsuoja už šlapianką. Ir taip balsuos tol, kol tas kvapas neišsivėdins iš mūsų žmonių sąmonės.

O štai apžvalgininkas B paaiškino, kodėl niekas nepastebėjo Nausėdos biografijos dėmių prieš rinkimus. Ogi todėl, kad Nausėda visus buvo užbūręs savo gerovės valstybės vizija. Visi lietuviai jau vaizdavosi gyveną pažadėtoje gerovės valstybėje. Jiems jau vaidenosi sparčiai mažėjantys mokesčiai, nežmoniškai didėjančios algos, didėjančios pašalpos, didėjantys vaiko pinigai, ilgėjančios atostogos, augantis šventinių dienų skaičius ir amžinos atostogos saulėtuose Turkijos paplūdimiuose.

Taigi burbulas, įgaudamas vis naujų dimensijų, sėkmingai pūtėsi į visas puses ir nebuvo jokių ženklų, kad gali būti kitaip.

Negalima nepaminėti dar vienos itin svarbios burbulo dedamosios dalies, kurią asmeniškai išpūtė žinomas visuomenininkas, nuomonės formuotojas A.Tapinas. Tapino pūtimo tema – Nausėdos ryšiai su KGB. Tie ryšiai, anot A.Tapino, užsimezgė ir galimai suvešėjo praeito šimtmečio 89–90 metais. Nors laiko intervalas galėjo būti ir platesnis. Tai yra tada, kai Nausėda rengėsi išvažiuoti ir išvažiavo stažuotis į vieną iš Vakarų Vokietijos universitetų. Pažymėsime, kad iki mūsų dienų tų ryšių nebuvo aptikusi nei liustracijos komisija, nei prokuratūra, nei VSD, nei žurnalistai. Prieš rinkimus Nausėda it rentgenu buvo peršviestas visų specialiųjų tarnybų. Ir niekas jokių kėgėbistinių dėmių Nausėdos biografijoje neaptiko. O Tapinas aptiko, paviešino ir pareikalavo jo Ekscelencijos viešai pasiaiškinti.

Nausėda kategoriškai neigė bet kokias sąsajas su ta tarnyba. Bet nuomonės formuotojas taip lengvai Nausėdos nepaleido. Jis uždavė prezidentui daugybę klausimų ir vėlgi pareikalavo atsakymų.

Be abejo, smalsiam skaitytojui smalsu sužinoti, kaip nuomonės formuotojui pasisekė demaskuoti Nausėdą. Gal jis atkasė kokius nors svarbius įrodymus, sakykim, rado kokį nors Nausėdos rašytą „danosą“ ar gavo kokio nors nuo Nausėdos nukentėjusio asmens skundą, gal iššifravo Nausėdos kėgėbistinį pseudonimą, gal iš kur nors ištraukė liudininkų, dar gyvų kėgėbistų, su kurias Nausėda palaikė slaptus ryšius Lietuvoje ir Vokietijoje. Ne, jokių įrodymų, jokių liudininkų, jokių skundų ir nieko panašaus Tapinas nerado, neatkasė, neiškapstė, matyt, negiliai ir kapstė. Įrodymai – prokurorų duona.

Visuomenininkui, tuo labiau vadinamajam influenceriui įrodymai nereikalingi, dargi žalingi. Jie apriboja jo kūrybinę laisvę, pažaboja fantaziją, užkerta kelią įvairioms interpretacijoms, insinuacijoms ir t. t. Visuomenininkas operuoja ne įrodymais, o prielaidomis, kurias ne iš žemės kasa, o kaip žmonės sako, nuo lubų kabina. Taigi, kaip jis tai daro?

Visų pirma, Tapinas pateikia kelis tarpusavyje niekaip nesusijusius faktus, paskui tuos faktus priderina prie Nausėdos, ar Nausėdą priderina prie tų faktų ir tada sako, va, matot, mūsų prezidentas turėjo ryšių su KGB. A.Tapinas nepasako, kokio pobūdžio buvo tie ryšiai. Ar Nausėda buvo KGB agentas, ar rezidentas, ar KGB patikimas asmuo, ar koks nors skundikėlis, ar dar galai žinia kas. Bet kad jis kažkuo buvo, tai tikrai buvo.

Pirmas visuomenininko faktas, prie kurio apsistosim kiek plačiau, nėra įdomus, netgi visai neįdomus. Bet jis yra reikšmingas.

Visuomenininkas sako dėl skaidrumo turįs pripažinti, jog jo a. a. tėvas anais lakais irgi buvo padaręs kompromisą su sąžine. Ką reiškia tas kompromisas, Tapinas nedetalizuoja. Tik iš konteksto galima suprasti, kad, norėdamas išvykti stažuotis į Sorbonos universitetą, jo tėvas užmezgė ryšį su KGB, ar KGB užmezgė ryšį su juo ir, kas be ko, jis stojo į komunistų partiją. Galbūt toks faktas buvo. Tais gūdžiais brežneviniais laikais kitaip nebuvo. Ir visgi visuomenininko pareiškimas yra naujiena. Tai, ko gero, pirmas atvejis, kai laisvoje Lietuvoje sūnus išskaidrina savo į anapilį iškeliavusį tėvą. To dera pasimokyti mums, visiems nuomonės formuotojo sekėjams: išskaidrinkime iškeliavusius tėvus. Atėjus laikui, mūsų vaikai išskaidrins mus, o vaikus išskaidrins vaikų vaikai. Taip laikui bėgant išskaidrės visų mūsų ramybėje besiilsintys kaulai. Lietuvos istorija taps skaidri kaip Baltijos gintaro lašelis.

Antras Tapino faktas. Jis sako KGB archyve radęs (ar kas nors jam suradę) 1986 metais į vieną iš Vakarų Vokietijos universitetų išvykusio stažuotis KGB agento Jonaičio bylą. Bylos duomenimis, Jonaičiui stipendiją mokėjo vokiečiai.

Trečias faktas. Visuomenininkas sako KGB archyve radęs (ar kas nors jam suradę) dokumentą, bylojantį, jog 1989 metais iš Lietuvos į Vakarus su specialiomis užduotimis buvo išsiųsta apie 170 KGB agentų.

Dabar pažiūrėkime, kaip prie tų trijų faktų galim prikabinti Nausėdą. Nausėda, kaip ir su KGB ryšius palaikęs visuomenininko tėvas, anais laikais važiavo stažuotis į Vakarų universitetą. Nausėda važiavo stažuotis į tą patį Vokietijos universitetą kaip ir Jonaitis, jis taip pat gavo stipendiją.

Nausėda 1990 m. važiavo ta pačia Vakarų kryptimi kaip ir 170 neįvardytų KGB agentų 1989 metais.

O dabar po tais trimis faktais su prikabintu Nausėda pabraukime brūkšnį, juos sudėkime ir valio. Nausėda buvo KGB agentas.

Jeigu gerbiamasis skaitytojas viską sudėjęs tokios išvados negauna, vadinasi, pats kaltas, jis nemoka sudėti.

Štai tokia nuomonės formuotojo išrasta metodika yra labai efektyvi ir perspektyvi. Ja vadovaujantis galima įrodyti, kad ir Šventasis Tėvas buvo KGB agentas. O jei dar labiau pasistengsime, tai paaiškės, kad jis ir tebėra agentas.

Nors ir taip viskas labai aišku, bet nuomonės formuotojas nusprendė dar labiau paaiškinti. Jis pateikė dar vieną papildomą faktą. Tapinas sako archyve radęs (ar kas nors jam suradę) Nausėdos kėgėbistinę bylą K-18. Būtent ta byla ir signalizuojanti nuomonės formuotojui apie neišvengiamus Nausėdos ryšius su KGB. Influenceris retoriškai klausia, kokia tikimybė, jog Nausėdos stažuotė, skirtingai negu minėto agento Jonaičio stažuotė, apsiėjusi be KGB priežiūros, be ataskaitų tai struktūrai. Ir pats atsako – byla K18 signalizuoja, jog „tokios tikimybės nėra“ (pasakyti „tokios tikimybės nėra“ tai tas pats, kaip pasakyti „šiandiena oro temperatūros nėra“; greičiausiai šios frazės autorius norėjo pasakyti, jog „tokia tikimybė lygi nuliui“).

Kas parašyta toje byloje K-18, Tapinas neatskleidžia. Nes nėra ką atskleisti. Ogi ten nė žodžio apie bet kokį Nausėdos bendradarbiavimą su ta tarnyba nėra. Vaizdas toks, kad nuomonės formuotojas arba ko nors nesuprato, arba truputį persistengė, truputį apsimelavo. Nors influenceriai niekada nemeluoja, jie tik vedžioja savo sekėjus už nosies.

Kaip ten bebūtų, Tapinas komunistinį Nausėdos vardo burbulą praturtino kėgėbistiniu turiniu, nuo jo burbulas dar labiau išsipūtė, išpampo. Ir tada įvyko tai, ko niekas nesitikėjo. Burbulas išleido orą. Jį ištiko staigi mirtis.

Balandžio mėnesį atlikta gyventojų apklausa parodė, kad per visą burbulo pūtimo laikotarpį Nausėdos prezidentinis reitingas ne tik nesumenko, bet išaugo ir, kaip rašė spauda, „pasiekė nematytas aukštumas“. Ši sociologų paskelbta žinia it peilis dūrė burbului tiesiai į širdį. Jis susmuko, supliuško, subliuško, išleido paskutinį atodūsį. Ir nė vienas pūtėjas nepripuolė jam padėti. Numirėliai nereanimuojami.

Taigi, ko galėtume pasimokyti iš šios liūdnokos istorijos, idant kita istorija turėtų laimingesnę pabaigą?

Subliuškusio burbulo atveju pūtėjų pastangos buvo nemažos, o vietoje naudos akivaizdi žala – prezidento reitingai išaugo. Kodėl taip įvyk? O todėl, kad tiek buvusių komunistų, tiek buvusių (nors niekas gerai nežino, kas buvo, kas nebuvo) KGB agentų temos žmonių šiandieną nebejaudina, o dažnu atveju pykina. Ir bandymas iš jų ką nors išspausti duoda atvirkštinį efektą. Į tai derėtų atkreipti dėmesį ir dviem žinomiems konservatoriams, bandantiems iš komunistinės tematikos vis dar šį tą laimėti. Jie vis dar nori buvusią Lietuvos komunistų partiją pripažinti nusikalstama organizacija. Net tokį įstatymo projektą sugalvojo. Niekas žmonėms nedraudžia norėti. Bet šansai išpūsti efektingesnį burbuliuką ir su juo sublizgėti per ateinančius Seimo rinkimus labai abejotini. Derėtų pagalvoti apie kitokio formato, apie aktualesnės tematikos burbulą. Burbulų, kaip ir šukuosenų, batelių ar suknelių, mados sparčiai keičiasi. Kas vakar atrodė madingai, šiandieną atrodo juokingai, o ryt atrodys kvailai. Bet tikrai ne mums politikos vilkus mokyti, kaip reikia medžioti rinkėjus. Jau sakėme pradžioje, mūsų reikalas ne mokyti, ne patarinėti, o analizuoti.

ČEKIUKŲ BURBULAS

Pastaba. Kai kas tą burbulą vadina čekučių burbulu. Uteniškiai sako čekiokų (taria kaip berniokų). Bet tai vienas ir tas pats burbulas.

Po šiuo kukliu pavadinimu slypi toli gražu ne kuklus burbuliukas, o tikras deimantas, mūsų pasididžiavimas, neabejotinai didžiausias šio Seimo kadencijos ir šio prezidento kadencijos ir šios Vyriausybės kadencijos burbulas. Tai tas, kuris pagarsino mūsų šalį toli už jos ribų. Kai pagalvoji, tai net šiurpas nueina per kūną – juk šio deimančiuko galėjo ir nebūti, juk galima buvo čekiukų problemą ir be jokio burbuliavimo išspręsti. Bet kai dar labiau pagalvoji, tai supranti, kad šitas šedevras privalėjo išvysti pasaulį, supranti, kad mes jau esame pribrendę rimtam burbului. Kai žmogus kam nors pribręsta, tai ir padaro.

Šio burbulo įkvėpėju reiktų laikyti jau mūsų pažįstamą visuomenininką, nuomonės formuotoją A. Tapiną. Nors ankstesniame burbuliavime jo pastangos nebuvo itin sėkmingos, šiuo atveju – buvo.

A. Tapinas ėmėsi ne senos istorinės, o amžinai aktualios pinigų temos. Visiems pinigų trūksta, nes visi juos vagia. Arba visi pinigus vagia, todėl visiems jų trūksta. Tapinas atskleidė, jog kai kuriose vietinėse tarybose (pvz. Kauno miesto) tarybų nariai (Tapinas juos įvardijo pavardėmis) kanceliarines lėšas naudoja galimai netaupiai ir galimai neskaidriai.

Pasakysime, kad ši naujiena nebuvo labai nauja. Kartais žiniasklaidoje pasirodydavo viena, kita, trečia žinutė tiek apie vietinių tarybų, tiek apie Seimo narių galimą išlaidavimą ir piktnaudžiavimą minėtomis lėšomis. Tokie nedrausmingi lėšų naudotojai būdavo pabarami, pamoralizuojami. Būdavo išreiškiama pageidavimų lėšas naudoti pagal paskirtį, neprisipirkti to, ko nereikia, na ir, žinoma, nevagiliauti. Viskas buvo daroma delikačiai, vengiant įžeisti išlaidžius kanceliarinių lėšų naudotojus. Vyravo tokia nerašyta paprotinės teisės norma – tarybų nariai daug dirba, bet jiems mažai moka, tad tegul žmonės prisiduria iš kanceliarinių. Taip pat mąstė ir Seimas. Visiems atlyginimai kyla, pensijos kyla, pašalpos kyla, vaiko pinigai kyla, tik Seimo nariams niekas nekyla. Seimūnai galėtų pasikelti, bet bijo. Ką žmonės pasakys – politikai nieko nedirba, tik algas keliasi. Tad buvo didinamos kanceliarinės lėšos, iš jų kam reikėjo, kas norėjo, sugebėjo, prisidurdavo prie kuklios Seimo nario algos.

Tokią tvarką ar netvarką (kaip pavadinsi, nepagadinsi) žinojo, toleravo, o kartu ir palaikė bei skatino vidaus auditas, išorės auditas, STT , VSD, FNTT, visos partijos, visi premjerai ir prezidentai. Visiems viskas atrodė nors ir nelabai gerai, bet ir neblogai. Toks aukso viduriukas. Ir vilkas apysotis, ir avelė apysveikė.

Bet dabar, po Tapino paskelbtos informacijos, viskas apsivertė aukštyn kojom – viskas blogai. Jo apšviesta praregėjo visa Lietuva. Kilo didelis šaršalas.

Šalies vadovybė, politikai, žiniasklaida, apžvalgininkai, politologai, sociologai, visuomenininkai, „influenceriai“, „frylanceriai“ ir visi, kas netingi, kas neturi ką veikti, ėmėsi vadinamojo švento čekiukų reikalo.

Visoje Lietuvoje visais kanalais skambėjo: parodyk savo čekiukus, kur tavo čekiukai? Neturi čekiukų, pametei? Gal niekada jų ir neturėjai? O Matka Boska, o Juozapai šventas, čia gi ne tavo čekiukai. Prokurore, čiupkit vagį, jis disponuoja vogtais čekiukais. Iš darbo kanceliarinių lėšų švaistūnus, iš darbo grobstytojus.

Ir štai trinkteli perkūnas. Jis trinkteli ne iš tos pusės, kur kaupiasi juodi čekiukų debesys, o iš tos pusės, kur amžinai šviečia saulė, tai yra iš Daukanto aikštės. Pasipustęs padus iš darbo pasprunka savivaldybes kuravęs prezidento pirmasis patarėjas. Beje, pieš tai jis dirbo išlaidavimais pagarsėjusioje Kauno miesto taryboje. Matyt, patarėjui padai pradėjo svilti, matyt, žmogus neturėjo čekiukų iššvaistytoms kanceliarinėms lėšoms padengti. Arba tie čekiukai, kuriuos jis turėjo, nieko bendro neturi su kanceliarija. Jei tavo čekiukai čiki čiki, tai kam bėgti. O jei čekiukai ne čiki čiki, tai visų pirma patarėjui derėjo grąžinti čekiukais nepadengtus iššvaistytus pinigus, atsiprašyti visuomenės ir prisiduoti teisėsaugos organams. Tegul šie sprendžia, ar jam bėgti, ar jam sėsti. Prezidentui galbūt taip pat derėjo viešai pripažinti, jog ir jis suklydo paskirdamas patarėju galimai ne visai skaidrų asmenį, buvusį pagarsėjusios savo neskaidrumu Kauno mieto tarybos narį. Reikėjo pripažinti, jog tokiu pasirinkimu prezidentas galėjo pridengti netvarką Kauno miesto taryboje ir padaryti reklamą merui Matijošaičiui, kuris demonstratyviai ignoruoja čekiukus ir neatsisako verslo Rusijoje.

Ir visgi prezidentūra šį kartą perspjovė visus. Savo nesėkmę pavertė sėkme. Prezidentas pasakė: matote, kokie aukšti mūsų politinės moralės standartai. Patarėjas pats paspruko iš darbo, net raginti nereikėjo. Praeis kiek laiko, triukšmas aprims ir jis vėl galės grįžti prie politikos. Tokie žmonės Lietuvai reikalingi.

O negebantys laiku pasprukti nereikalingi. Tada jo Ekscelencija iškėlė aukštai virš galvos švytintį moralios politikos kardą ir pakvietė švietimo ministrę, kuriai čekiukų pritrūko. Ji sako nesaugojusi čekiukų, nes tokio reikalavimo nebuvę. Bet tai ne pasiteisinimas. Gerbiamoji, arba čekiukai ant stalo, arba galvą ant kaladės. Ministrė iš pradžių sakė galvos nedėsianti, nes jos sąžinė švari. Tačiau čia kalba ne apie sąžinę, o apie čekiukus. Opozicijos spaudžiama, žurnalistų ujama, čekiukų teisės ekspertų kritikuojama, nuomonės formuotojo gėdinama ministrė į viską nusispiovė ir... galvos nebėra.

Apetitas auga bevalgant. Jo Ekscelencija ant ešafoto pakviečia dar du čekiukų neturinčius ministrus. Jie, ko gero, būtų pasekę švietimo ministrės pėdomis ir paguldę galveles.

Bet čia premjerei neišlaikė nervai. Ji pasakė, aš neleisiu kapoti ministrams galvų. Jeigu jums reikia kraujo, aš savo galvą ant kaladės dedu. Išgirdęs tokį premjerės pareiškimą, suskubo iš Briuselio parvažiuoti užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jūsų Ekscelencija, – tarė jis, – nedera pavienių politikų linčiuoti. Nežinia, kurie čia iš mūsų šventesni, kurie švaresni, kurie iki ausų murzini. Tad dėl teisybės ir šventos ramybės pasikarkim iš karto visi.

Tokie Landsbergio žodžiai sukėlė naują audrą. Kodėl visi, ar neužtenka trijų murzinų galvų. O kiek yra tų visų? Jei peržvelgsime visas vietines tarybas, tai finansiškai apsimurzinusių gali būti ne trys ir ne trisdešimt. Gal kokie trys šimtai. O jei dar pridėsime ankstesnių kadencijų vietinių tarybų murzius ir Seimo išlaidūnus, tai apsaugok, Aukščiausiasis, mylimą šalį. Lietuva liks be galvų. Kartis visi nenorėjo, todėl prasidėjo gudravimai, išsisukinėjimai. Girdi, nereikia karščiuotis, reikia viską gerai apgalvoti. Tegul praeina NATO viršūnių susitikimas, tada oriai, be didelių kalbų, be savireklamos ir pasikabinsime visi kartu. Bet ir toks pasiūlymas nesusilaukė konsensuso. Girdi, negerai, suvažiuos į Vilnių pasaulio galingieji, o mūsų politikai vaikšto nosis nukabinę, virvutes ant kaklo užsinėrę, politinei savižudybei pasiruošę. Prezidentas susimąstė. Matyt, pagalvojo, juk ir jis pats ilgą laiką tokią čekiukų betvarkę toleravo, o, priimdamas į darbą pavaduotoju tos betvarkės atstovą, betvarkę parėmė. Tad ar jam pačiam neprireiks pasidaryti charakirio?

Premjerė irgi susvyravo. Sako, galbūt paskubėjau, pasikarščiavau. Pasilieku savo galvą sau.

Kaip tik tuo metu Seimas priėmė naują čekiukų įstatymą. Pagal jį čekiukai, kaip ir vienos bei dviejų centų monetos, bus išimti iš apyvartos. Paprasčiau sakant, jų nebereiks rinkti, nebereiks jų niekam rodyti. Kanceliarinės lėšos, kuriomis naudojosi vietinių tarybų nariai, bus ženkliai padidintos ir pridėtos prie narių atlyginimų. Tad jie į rankas gaus daug pinigų ir už juos ką norės, tą galės ir pirkti. Niekas jų nebekontroliuos, niekas nebevadins palaidūnais, švaistūnais, grobstytojais. Galės prisipirkti sąvaržėlių, pieštukų, trintukų. Galės į valias prisipirkti rašomojo ir ne tik rašomojo popieriaus ir naudoti jį be jokio saiko, galės papiktnaudžiauti alkoholiu, galės maudytis benzine ir t. t. O jei neiššvaistys pinigų visokiems niekeliams, tai ir automobilį galės įsigyti. Visi pinigai paliekami tarybos nario sąžinei.

Čia pravartu pastebėti, kad Seimas kol kas nesiryžta panašaus įstatymo taikyti savo nariams. Būkštaujama, jog trapi Seimo nario sąžinė gali neatlaikyti ją užgulsiančių didelių pinigų slėgio.

Taigi Seimas įtvirtino tai, ką propagavo, už ką agitavo Kauno meras Matijošaitis. Seimas įtvirtino tai, ką ir iki įstatymo priėmimo praktikavo Kauno miesto taryba. Matijošaitis davė gerą pamoką Seimui. Seimas pamoką išmoko ir viską padarė taip, kaip buvo pamokytas.

Taigi, ką iš tiesų padarė Seimas? Ar jis įteisino amoralias, smektinas išlaidūniškas martijošaitiško tipo veikas? Jei taip, tai tokį Seimo įstatymą privalu ko greičiau panaikinti , o prezidentas dar galėtų nukirsti vieną kitą galvą.

Ar Seimas įteisino visiškai pozityvią, moralią praktiką? Tarybų nariai ne čekiukus turi kolekcionuoti, o atsakingą tarybos nario darbą dirbti. Tokiu atveju buvusi švietimo ministrė, kurios sąžiningumu premjerė visiškai nesuabejojo, visiškai nieko blogo, nieko smerktino, peiktino nepadarė. Tad jo Ekscelencija turėtų eksministrei grąžinti galvą ir išmokėti kompensaciją. O taip pat galbūt atsiprašyti kitų dviejų ministrų, prieš kuriuos jis buvo užsimojęs moralios politikos kalaviju. Bet dėl daugybės priežasčių nebus nei vieno, nei antro.

Nes Lietuvoje prezidentai niekada neatsiprašinėja, nes Lietuvoje ministrų galvos yra gana pigios ir ar čia viena galva daugiau, ar mažiau, niekas nesuka galvos, nes čekiukų burbulas jau pradeda išleisti orą, nes viršūnių susitikimas kuriam tai laikui užgožia visus burbulus, nes ir aukščiausiojo lygio susitikimo tema galima įdomiai paburbuliuoti.

O dabar esminis klausimas. Ar buvo galima priimti čekiukų įstatymą be Matijošaičio pamokymų, be burbuliavimo, be galvų kapojimo, be pasigarsinimo vos ne ant visos Europos? Pavyzdžiui, estai taip ir padarė. Jie su čekiukais susitvarkė be jokio triukšmo, net šuva nesulojo, net plaukas niekam nuo galvos nenukrito. Bet mes ne estai. Mes padarėme taip, kaip padarėme. Mes kitaip negalėjome. Kodėl?

KODĖL PUČIAM BURBULĄ?

Klausimas „kodėl?“ visada yra sunkus klausimas. Lengva pasakyti, kada buvo pradėtas pūsti burbulas, kas jį pūtė, kas labai stengėsi, kas nelabai, kas viską, ką turėjo savyje, jau išpūtė ir dabar ilsisi, semiasi jėgų naujam burbuliavimui.

Mes jau minėjome, jog esame pribrendę burbuliuoti, todėl ir burbuliuojame. Visgi tai ne atsakymas į klausimą „kodėl?“. Atidžiai išstudijavę ne vieną ir ne du burbulus, galime pastebėti, jog burbuliavimas, ypač reguliarus burbuliavimas, mūsų visuomenėje atlieka kai kurias naudingas funkcijas. Pradėsime nuo pačios bendriausios, tai yra nuo burbuliavimo profilaktinės terapinės funkcijos.

Jau įrodyta ar beveik įrodyta, jog aktyvus burbuliavimas ramina nervus, pagerina miego kokybę, sugrąžina prarastą apetitą, padeda išsaugoti ar net pagerinti seksualinio gyvenimo kokybę ir kiekybę. Burbuliavimas leidžia pabėgti nuo amžinų problemų, kurios daugelį metų varo mus iš proto (galbūt kažkiek jau ir išvarė). Pažvelkime iš arčiau, kaip visa tai vyksta realiu laiku, realiame gyvenime.

Mes tikrai nežinom, ką daryti su švietimo sistema. Visos valdžios, kurios buvo valdžioje, toje sistemoje labai daug visko pridarė, primakalavo, priraizgė, primaizgė, o mokiniai kaip nemokėjo spręsti matematikos uždavinių, taip ir nemoka. Tu jiems nors kuolą ant galvos tašyk, jokios pažangos. O kaip jie rašo, ką jie rašo, apie ką rašo? Ogi žinutes rašinėja. Žinutėms rašinėti klasika nereikalinga, todėl jie klasikos ir neskaito. O ką jie skaito? Ogi žinutes. O ką jie rūko, o ką jie vartoja? O ką jie apie gyvenimą galvoja? Nieko negalvoja. Visi pamokymai, patarimai pabarimai jiems per vieną ausį įeina, per kitą išeina. Dažnai per tas ausis niekas neįeina, nes jos užkimštos ausinėmis. Bet juodoji švietimo sistemos skylė, naikinanti sistemą iš vidaus, visgi yra ne mokiniai, o mokytojai. Šiandiena jau neberūšiuojame mokytojų į gerus, blogus ir vidutinius. Toks rūšiavimas seniai prarado prasmę. Šiandieną visi mokytojai, kokie jie bebūtų, yra labai geri. Net rusistai yra neblogi. Mes jau nebesistengiam mokyklos apvalyti nuo sovietinius universitetus baigusių, pionieriams raudonus kaklaraiščius rišusių, į komjaunimą moksleivius stoti agitavusių mokytojų. Kokia žiauri gyvenimo ironija. Mūsų gimnazijų direktoriai klaupiasi ant kelių prieš tuos, švelniai tariant, senstelėjusius sovietmečio reliktus ir iškėlę rankas meldžia: dar nesusirk, dar nenumirk, dar neišeik, dar pabūk – ant tavo žilos galvos laikosi mūsų laikų gimnazija. Daugelio gimnazijų mokytojų vidutinis amžius 58–60 metų. Bet laikas eina ir mokytojai išeina, išeina ne tik seni, bet ir jauni. Kaip rašo viena psichologė, šiandien net trisdešimtmečiai mokytojai nusivylę sistema ar spėję perdegti išlipa iš traukinio. Nors galima būtų pasakyti ir daug dramatiškiau. Mokytojai ne išlipa, o iššoka iš degančio traukinio. Anksčiau mokiniai bėgdavo iš mokyklos, dabar bėga mokytojai. Prestižinė mokytojo profesija lieka be mokytojo.

Ir kaip šalies valdžia gali tuos bėgančius mokytojus sudrausminti, sulaikyti, ką gali jiems pasiūlyti? Ogi reformas, dar kartą reformas ir tik reformas. Mokytojams vien nuo žodžio „reforma“ sukyla skrandžio turinys.

Tai ką daryti, kai nežinia, ką daryti. Gal tikrai, kaip sakė G. Landsbergis, derėtų pasi... Gink Dieve, to daryti nereikia. Reikia pūsti burbulą. Paklausit, kokį burbulą? Atsakysim – bet kokį. Paklausite, iš ko pūsti? Atsakysim – iš bet ko.

Burbulo pūtimas kaip narkotikas, įtraukia, nuramina, panardina, nugramzdina ir nebelieka jokių problemų – nei švietimo, nei sveikatos apsaugos, nei mokesčių, nei vienos lyties asmenų santuokų, nei Stambulo konvencijos. Tik naktį ar paryčiais kažkas zvimbteli, zvimbteli, tarsi uodai skraidytų už lango. Bet tai ne uodai, tai rusų raketos lekia į Ukrainą.

Smalsus skaitytojas paklaus, o ką darysim, kai burbulas subliūkš (visi burbulai subliūkšta), kai prasiblaivysim ir žiauri realybė vėl pažvelgs mums į akis? Ogi užsimerksime ir pūsime naują burbulą.

Be šios unikalios profilaktinės terapinės funkcijos, burbuliavimas atlieka ir kai kurias kitas geras funkcijas. Burbuliuotojams burbuliuoti yra naudinga. Nebūtinai pinigine prasme. Naudingumas turi daug prasmių, nors visos jos galiausiai konvertuojamos į pinigus.

Sakykim, nuomonės formuotojui burbulo pūtimas suteikia daug viešumo. Jis pasirodo per TV, pakalba per radiją ir vėl per TV, ir vėl per radiją, tada dar papučia burbulą per feisbuką. Kuo daugiau viešumo, tuo didesnis sekėjų būrys seka paskui nuomonės formuotoją. Sekėjai yra jo turtas. Influenceris be viešumo – kaip narcizas be vandens, vysta, nyksta ir išnyksta.

Politikui irgi labai apsimoka pūsti burbulą. Tam nereikia nei daug proto, nei daug darbo, nei žinių. Ir rezultatas iš karto. Tave žino, tave mato, tave mini, vieni giria, kiti peikia, treti keikia. Tavo reitingai auga. Rinkėjai tave renka. O tu burbuliuoji.

Politologai kalba, kad iš čekiukų burbulo daugiausia gali laimėti prezidento reitingas. Prezidentas irgi nežino, kaip vaikams į galvą įkalti matematiką, kaip priversti tuos nenaudėlius pamilti klasiką. Bet jo Ekscelencija žino, kaip nukirsti švietimo ministrei galvą. Ogi šmaukšt ir galvos nebėra. Švietimo problema išspręsta. Prisiminkim, kad anksčiau panašiai švietimo problemas sprendė premjeras Saulius Skvernelis. Jis pats asmeniškai nukirsdino savo švietimo ministrę. Gali susidaryti įspūdis, jog ministrės tapo visų švietimo bėdų atpirkimo ožkomis. Visgi trečios ožkos nebus. Bus ožys. Žmonėms labai patinka galvų kapojimai. Žmonės sako: oho kaip ryžtingai jo Ekscelencija kovoja su visais. Tvirtos prezidento pozicijos dar labiau sutvirtėja.

Burbulai labai reikalingi žiniasklaidai. Kiekvienas burbulas suteikia žiniasklaidai daug įdomaus darbo. Burbulai nušviečiami spaudoje, apie juos kalbama, diskutuojama radijo laidose, burbulų temomis organizuojami TV debatai ir t. t.

Ir tai dar toli gražu ne visos gėrybės, kurias mums teikia burbuliavimas.

Burbulo pūtimas yra ne tik darbas, ne tik uždarbis, ne tik reitingai. Burbulo pūtimas yra teatras, žaidimas, azartas, pagaliau tai nieko nekainuojantis malonumas. Štai toks būtų atsakymas į klausimą, kodėl mes burbuliuojame. Trimis žodžiais: burbuliavimas – tai mūsų gyvenimas. Lakštingala negali negiedoti, mes negalime neburbuliuoti.

Iki kito malonaus pasiburbuliavimo, gerbiamasis skaitytojau.

Šis tekstas – asmeninė jo autoriaus (-ės) nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės. Publikavimo taisykles galite rasti čia.