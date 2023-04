Algirdas Astrauskas. Naujas savivaldos modelis: iššūkis Lietuvos savivaldybėms ir ne tik joms

Nuo balandžio vidurio, nuvilnijus Lietuvos savivaldybėse 2023 metų kovo mėnesį išrinktų savivaldybių tarybų pirmiesiems posėdžiams, Lietuvos teritorija tapo naujo (skaičiuojant nuo 1990 metų – jau šešto) Lietuvos savivaldybių struktūros modelio (toliau – savivaldos modelio) įgyvendinimo poligonu. Ta proga noriu pasidalinti kai kuriomis mintimis ir įžvalgomis.

Visų pirma – mintys ir įžvalgos apie naujojo savivaldos modelio atsiradimo istoriją.

Šio savivaldos modelio (tiksliau – modelio su tiesiogiai renkamu meru) siekta nuo 1998 metų, kai Lietuvos savivaldybių asociacija pirmą kartą pasiūlė Vyriausybei parengti įstatymų pataisas, įteisinančias tiesioginius merų rinkimus. Nuo 1998 iki 2023 m. nubėgo nemažai vandens: ne viena parlamentinė partija savo rinkimų į Seimą programose buvo įrašiusi deklaracijas dėl tiesioginių merų rinkimų.

Tokį modelį ne kartą Lietuvą ragino taikyti ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresas: Lietuvai skirtose 2001 metų Rekomendacijoje Nr. 87 ir 2012 m. Rekomendacijoje Nr. 321 buvo teikiami nedviprasmiški siūlymai dėl tokio savivaldos modelio taikymo tikslingumo. Du Respublikos Prezidentai pritarė šiai idėjai: Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apie tai minėjo viename iš savo metinių pranešimų, o Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė į savo programą buvo įsirašiusi įsipareigojimą siekti tiesioginių merų ir seniūnų rinkimų.

Seime iki 2014 metų buvo įregistruoti net 4 įstatymų projektai dėl šalies Konstitucijos 119 straipsnio keitimo. Dėl Konstitucijos 119 straipsnio nuostatas siūlančio keisti įstatymo projekto Nr. XP-786(2)* Seimas net 2 kartus balsavo (pirmą kartą – sėkmingai, o antrą – ne). Galų gale 2014 metais birželio mėnesį Seimas ryžosi priimti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo eilės straipsnių pakeitimus, kuriais buvo įteisinti tiesioginiai merų rinkimai ir pakeista merų įgaliojimų sudėtis.

Tiesa, visa tai buvo padaryta labai savitu būdu: nuo 2003 metų įdiegtas savivaldos modelis (su meru – savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės tarybos pirmininku (vadovu) ir visos savivaldybės vadovu) ir mero vaidmuo tame modelyje liko tas pats, o pasikeitė mero rinkimų būdas ir dalis įgaliojimų. Siekiant sustiprinti jau ne savivaldybės tarybos, bet tiesiogiai renkamo mero vaidmenį savivaldybėje, buvo padidinti jo įgaliojimai kitų savivaldybės institucijų (atstovaujamosios ir vykdomosios) įgaliojimų sąskaita.

Šiais sprendimais, nekeisdamas šalies Konstitucijos 119 straipsnio, Seimas tiesiogiai renkamam merui suteikė vietos valdžios teises ir pareigas (o tai, pagal Konstitucinio Teismo aiškinimą, prilygo jo pripažinimui atstovaujamąja, savivaldos teisę įgyvendinančia institucija). Tai neliko nepastebėta: po Seimo narių grupės (virš 50 Seimo narių) kreipimosi Konstitucinis Teismas 2021 metų balandžio mėnesį, išnagrinėjęs konstitucinę bylą, priėmė nutarimą, kuriuo 2014 metais priimtų Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymo svarbiausias nuostatas, susijusias su savivaldybės mero rinkimais ir įgaliojimais, pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijos 119 straipsniui, įtvirtinančiam konstitucinius vietos savivaldos pagrindus. Siekiant suspėti iki 2023 metų eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ištaisyti susidariusią situaciją (antraip būtų reikėję grįžti prie 2003 metais įdiegto savivaldos modelio, egzistavusio iki 2014 m. birželio mėnesio, kuris šiame straipsnyje vadinamas buvusiu savivaldos modeliu), 2021 m. birželio mėnesį Seime buvo įregistruotas įstatymo projektas, keičiantis šalies Konstitucijos šešis straipsnius, taip pat pradėta jo svarstymo Seimo komitetuose procedūra.

Kaip visada, per 2021 metų Seimo rudens sesiją neišvengta nuomonių įvairovės ir politinės konkurencijos apraiškų. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pastangomis patobulintas įstatymo projektas Nr. XIVP-640(2) buvo pateiktas Seimui priimti (pirmą kartą balsuota 2022 metų sausio 18 d., o antrą – 2022 m. balandžio 21 d.). Kartu su veikla, kuria siekta keisti šalies Konstituciją, Seimo valdybai 2021 m. gruodžio 30 d. sudarius darbo grupę (beje – nežinia, kodėl tik iš Seimo narių, tiesa, patyrusių), buvo rengiami Vietos savivaldos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo projektai. Visą šią karuselę vainikavo trys svarbūs įvykiai: 2022 m. balandžio mėnesį įvyko antrasis balsavimas dėl šalies Konstitucijos šešių straipsnių, susijusių su savivaldybės mero statusu ir įgaliojimais, pakeitimo (priimtas įstatymas įsigaliojo 2022 m. gegužės mėnesį), 2022 m. birželio mėnesį priimtas Rinkimų kodeksas (įstatymas, dėl kurio Seimui teko 2022 m. liepos mėnesį pakartotinai balsuoti, įsigaliojo 2022 m. rugsėjo mėnesio pradžioje) ir 2022 m. birželio 30 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (tiksliau – nauja redakcija; jis įsigaliojo 2023 m. balandžio mėnesį). Galų gale „kelionė per kopas“ (ilga, jeigu skaičiuotume nuo 1998 metų, ir trumpa, jeigu skaičiuoti nuo 2021 metų) buvo baigta ir sulaukėme taip norėto (taip svajoto) rezultato – naujojo savivaldos modelio su tiesiogiai renkamu savivaldybės meru, kuris įteisintas Vietos savivaldos įstatymu, o pastarasis atitinka šalies Konstituciją.

Antra – mintys ir įžvalgos apie buvusio ir naujojo savivaldos modelio skirtumus.

Naujasis savivaldos modelis, išoriškai labai panašus į buvusio nuo 2003 metų savivaldos modelio (moksliniais terminais vadintino „Savivaldybės taryba – savivaldybės tarybos skiriamas administratorius, vykdomoji institucija“) atmainą, egzistavusią Lietuvoje nuo 2015 metų, kai į jį, kaip jau minėta, buvo įdiegti tokiam savivaldos modeliui nebūdingi elementai (merą rinko jau ne savivaldybės taryba, bet jis pradėtas rinkti tiesiogiai, nors mero vaidmuo savivaldybėje nesikeitė; merui papildomai priskirti vykdomajai institucijai būdingi įgaliojimai; taip pat merui suteiktos vietos valdžios teisės ir pareigos). Šių – naujojo modelio, taikomo nuo 2023 m. balandžio mėnesio, ir buvusio modelio atmainos, egzistavusios 2015–2023 m., – panašumas toks „didelis“, kad ne kiekvienas politikas ir net mokslininkas geba tinkamai įvardyti jų skirtumus. Visgi naujasis savivaldos modelis nuo iki tol buvusio savivaldos modelio (tiksliau, jo atmainos, egzistavusios 2015–2023 m. I ketv., skiriasi iš esmės:

1) esminis modelių skirtumas – tiesiogiai renkamo mero vaidmuo savivaldybėje ir jo įgaliojimų sudėtis. Nors abiejuose modeliuose tiesiogiai renkamas meras yra valstybės politikas, tačiau buvusio savivaldos modelio atmainoje, egzistavusioje 2015–2023 m. I ketv., jam teko savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos pirmininko (vadovo) ir visos savivaldybės vadovo vaidmuo su atitinkamais trijų grupių įgaliojimais. Kaip jau minėta, nuo 2015 m. mero savivaldybės vadovo grupės įgaliojimai apėmė ne tik įgaliojimus santykiuose su „išoriniais“ subjektais, bet ir papildomai jam suteiktus įgaliojimus, kurie charakteringi savivaldybės vykdomajai institucijai. O tai ir visų toliau ėjusių bėdų priežastis.

Naujajame savivaldos modelyje tiesiogiai renkamam merui tenka (teks) jau kitoks – savivaldybės vykdomosios institucijos, visos savivaldybės vadovo, savivaldybės tarybos posėdžių organizatoriaus ir jos priimtų sprendimų legalizuotojo – vaidmuo su atitinkamais trijų grupių įgaliojimais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įgaliojimams, kuriais meras atlieka (atliks) savivaldybės tarybos posėdžių organizatoriaus ir jos priimtų sprendimų legalizuotojo vaidmenį, priskiriama ir veto teisė, t. y. teisė grąžinti savivaldybės tarybos priimtą sprendimą pakartotinai svarstyti ir priimti.

2) kitas esminis skirtumas – mero pavaduotojo statusas ir įgaliojimai. Buvusio modelio atmainoje, egzistavusioje 2015–2023 m. I ketv., mero pavaduotoju (jų skaičius priklausė nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus (o formaliai – nuo savivaldybės tarybos narių skaičiaus) ir varijavo nuo 1 iki 3) buvo skiriamas savivaldybės tarybos narys (valstybės politikas). Jis į pareigas buvo skiriamas savivaldybės tarybos sprendimu jos įgaliojimų laikui mero teikimu. Mero pavaduotojas vykdė mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Jis pavadavo merą, kai šis negalėjo eiti pareigų (pvz., dėl laikino nedarbingumo ir kt.). Tiek merui, tiek ir mero pavaduotojui iš esmės buvo keliami tie patys reikalavimai ir ribojimai eiti šias pareigas, taikomi analogiški atleidimo iš pareigų prieš terminą ir apmokėjimo už darbą pagrindai, socialinės garantijos. Mero pavaduotojas pareigas galėjo eiti ir visuomeniniais pagrindais.

Naujajame modelyje yra pakeistas ir jo pareigų pavadinimas (nuo šiol mero pavaduotojas yra vadinamas vicemeru), ir jo teisinis statusas (nuo šiol jis yra ne valstybės politikas, bet politinio (asmeninio pasitikėjimo) tarnautojas), ir jo skyrimo į pareigas tvarka (vicemerą į pareigas galės skirti meras, gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, o įstatyme nustatytais atvejais ir be savivaldybės tarybos pritarimo), ir net vicemerų skaičius (priklausomai nuo savivaldybės dydžio (tiksliau – nuo savivaldybės tarybos narių skaičiaus (vicemerų galės būti nuo 2 iki 4). Vicemeras vykdys mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Merui paskyrus vicemeras galės pavaduoti merą, kai pastarasis dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neis (negalės eiti) savo pareigų ar mero įgaliojimai bus sustabdyti teismo nutartimi (pastaba – vicemeras galės vykdyti ne visus, o tik dalį merui įstatymu nustatytų įgaliojimų). Vicemero statuso pasikeitimas (vietoj valstybės politiko tapsmas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju) lėmė tai, kad jam keliami reikalavimai užimti pareigas, veiklos ribojimai, atleidimo iš pareigų, atskaitomybės, apmokėjimo už darbą teisiniai pagrindai, taip pat socialinės garantijos gerokai nutolo nuo merui keliamų reikalavimų, sąlygų, garantijų ir pan.

3) dar vienas esminis skirtumas – savivaldybės administracijos direktoriaus vaidmuo savivaldybėje ir jo įgaliojimų sudėtis. Buvusiame savivaldos modelyje ir to modelio atmainoje (egzistavusioje 2015–2023 m) savivaldybės administracijos direktorius buvo savivaldybės vienasmene vykdomąja institucija, mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu ir jos įgaliojimų laikotarpiui į pareigas skiriamu politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautoju. Išdirbęs visą savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpį jis turėjo atsistatydinti pirmajame naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdyje. Mero iniciatyva ar savivaldybės tarybos nariams pareiškus nepasitikėjimą savivaldybės administracijos direktorius galėjo netekti pareigų prieš terminą. Tobulinant Vietos savivaldos įstatymą, buvo numatyta ir kitų atvejų, kai savivaldybės administracijos direktorius pareigų netekdavo neišdirbęs visos savivaldybės tarybos kadencijos (pvz., jis galėjo būti atleistas iš pareigų, savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu išrinkus naują merą).

Savivaldybės administracijos direktorius galėjo turėti nuo 1 iki 3 pavaduotojų, kuriuos į šias pareigas (kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus) skirdavo savivaldybės taryba, vėlgi mero, o ne savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu. Nuo 2011 metų įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo nuostata, pagal kurią savivaldybės taryba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui / pavaduotojams galėjo suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimus ir nustatyti jo / jų veiklos sritis. Gavęs tokius įgaliojimus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas / pavaduotojai įgydavo ir parašo teisę (galėdavo priimti įsakymus). Lietuvos savivaldybėse atsirado galimybė turėti jau nebe vieną, bet kelias vienasmenes vykdomąsias institucijas. Tai buvo reikšminga inovacija, kurią, deja, ne kiekvienas politikas ir net meras yra iki galo supratęs (įsisąmoninęs).

Naujajame modelyje savivaldybės administracijos direktoriui iš esmės yra numatytas tik savivaldybės administracijos kaip savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo vaidmuo. Tiesa, dėl rimtų priežasčių jam suteikti specialūs įgaliojimai (su sprendimo teise) krašto apsaugos srityje. Savivaldybės administracijos direktorių į pareigas skirs ir iš pareigų atleis vienasmeniškai meras (nereikės savivaldybės tarybos pritarimo). Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojo neturės – jam negalint eiti pareigų ar jo nesant, jį pavaduos / jo pareigas laikinai eis mero paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas (valstybės tarnautojas).

4) svarbus skirtumas – naujajame savivaldos modelyje atsiranda savivaldybės tarybos opozicijos lyderio pareigybė. Šias pareigas užims daugiau nei pusės savivaldybės tarybos narių, priklausančių savivaldybės tarybos opozicijai, savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys. Jis atliks Vietos savivaldos įstatymu ir savivaldybės tarybos reglamentu jam pavestas funkcijas, turės šiuose teisės aktuose jam nustatytas teises: galės teikti savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, savivaldybės tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę teikti siūlymus parengtam savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektui (išskyrus įstatyme nustatytus atvejus), turės pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdyje svarstomais klausimais, ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš savivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje organizuojamos savivaldybės tarybos mažumos valandos metu turės teisę pirmasis užduoti iki dviejų klausimų merui, vicemerui (vicemerams), administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus, bus įtrauktas į savivaldybės tarybos sudaromos savivaldybės kolegijos sudėtį. Apetitas dėl opozicijos lyderio veiklos sąlygų sudarymo buvo dar didesnis, bet kol kas pasitenkinta tuo, kas nustatyta įstatymu.

5) dar vienas svarbus skirtumas – naujajame modelyje savivaldybės vidaus audito tarnyba bus atskaitinga merui, būtent meras užtikrins šios audito tarnybos veiklos ir organizacinį nepriklausomumą, tarnyba dirbs pagal su meru suderintą metinį vidaus audito tarnybos veiklos planą. Meras galės pavesti vidaus audito tarnybai atlikti metiniame vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytą vidaus auditą. Metiniame vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas vidaus audito tarnybos vadovo sprendimu, raštu suderintu su meru. Esant buvusiam savivaldos modeliui visas šias funkcijas savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos ir jos vadovo atžvilgiu (įskaitant ir pretendentų į vidaus audito tarnybos vadovo pareigas konkurso komisijos sudarymą) vykdė savivaldybės administracijos direktorius.

6) galima rasti ir kitų, mažiau reikšmingų skirtumų – pvz. dėl savivaldybės kolegijos sudėties ir įgaliojimų, dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato / sekretoriaus (sekretorių), dėl savivaldybės tarybos ir mero santykių su savivaldybės kontrolieriumi ir savivaldybės kontrolės-audito tarnyba ir kt.

Trečia, mintys ir įžvalgos apie visiems savivaldos modeliams bendrą bruožą.

Vykdant naujojo savivaldos modelio, galinčio pakeisti egzistuojantį savivaldos modelį, paiešką, mokslininkai, reformų projektuotojai, politikai neretai susiklaidina, manydami, kad įmanoma rasti modelį, kuris sudarytų sąlygas išspręsti visas iki tol „ramybę gadinusias“ problemas ir / ar būtų nepriekaištingai tobulas, t. y. neturėtų silpnų vietų (trūkumų). Tačiau tai tik iliuzija: kaip nebūna namų be dūmų, taip nėra nei vieno savivaldos modelio be silpnų vietų (trūkumų). Ne išimtis ir savivaldos modelis su tiesiogiai renkamu meru, kurį pasirinko ir pradėjo taikyti Lietuva. Dar gerokai anksčiau (prieš 15-20 metų) Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongreso iniciatyva mokslininkų (ekspertų) grupė įvertino minėto modelio silpnybes ir stiprybes ir konstatavo, kad jų procentinis santykis yra 50:50 (surastos šešios stiprybės ir šešios silpnybės).

Tai reiškia, kad ir šis jau tuo metu populiarus ir populiarėjantis savivaldos modelis (kaip parodė praktika ilgainiui nukonkuravęs kitus demokratinio pasaulio šalyse taikytus savivaldos modelius), irgi nebe trūkumų. Išvada, kaip minėta, viena – nėra savivaldos modelio be silpnų vietų (trūkumų). Tik vieniems bet kurio modelio trūkumams „sumažinti“ pavyksta surasti „sumanių“ sprendimų, o kitiems – ne. Pavyzdžių galima rasti ir kitose šalyse, ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, Lenkijoje, siekiant apriboti tiesiogiai renkamo mero (vykdomosios institucijos) galias, kurį laiką buvo taikytas savivaldos modelis su kolegialia savivaldybės vykdomąja institucija (sudaryta iš mero, savivaldybės tarybos narių ir tarnautojo (su teisiniu išsilavinimu)), kurios vadovu buvo tiesiogiai renkamas savivaldybės meras. Lietuvos savivaldybėse 2003 m. įdiegus savivaldos modelį „Savivaldybės taryba – savivaldybės tarybos skiriamas administratorius (vykdomoji institucija)“ kurį laiką nemažai problemų kilo dėl to, kad tik savivaldybės tarybos sprendimu skiriamas savivaldybės administracijos direktorius pagal įstatymą buvo vienintelis pripažįstamas vienasmene savivaldybės vykdomąja institucija, turinčia valdingus (vykdomosios institucijos) įgaliojimus, ir galinčia priimti administracinius aktus (įsakymus). Jo pavaduotojai tokių įgaliojimų neturėjo.

Todėl savivaldybės administracijos direktoriui tekdavo vienam pasirašinėti visus administracinius aktus (įsakymus). Siekiant sumažinti savivaldybės administracijos direktoriui tenkantį krūvį, 2008 m. Vietos savivaldos įstatymą išdėstant nauja redakcija buvo „sugalvota“ nuo 2011 metų leisti savivaldybės tarybai suteikti savivaldybės vykdomosios institucijos statusą ir dalį savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimų „perduoti“ jo vienam ar keliems pavaduotojams (pasirinktinai). Savivaldos modelis ne su viena (kaip yra tradiciškai šiame savivaldos modelyje), bet su keliomis vienasmenėmis savivaldybės vykdomosiomis institucijomis sėkmingai galiojo Lietuvoje iki 2023 m. balandžio mėnesio. Kažin, ar, įdiegus naująjį savivaldos modelį, pakaks sumanumo ir drąsos (greičiau politinės valios) priimti analogiškus unikalius „sumanius“ sprendimus, kai tam atsiras realus poreikis? O toks poreikis akivaizdžiai egzistuoja dėl įgaliojimų delegavimo, priimant administracinius sprendimus.

Ketvirta, mintys ir įžvalgos apie kai kurių politikų slaptą mintį (lūkestį) sugrįžti į buvusio savivaldos modelio laikus.

Ne paslaptis, kad kai kurie politikai, įtakoti dalies reikšmingų Lietuvos savivaldybių merų, dar neatsisako minties, pakeitus įstatymus (įskaitant ir šalies Konstituciją), „sugrįžti“ prie iki 2023 m. balandžio mėnesio buvusio savivaldos modelio su tiesiogiai renkamu savivaldybės meru – savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės tarybos pirmininku (turinčiu balso teisę, savivaldybės tarybai priimant sprendimus), visos savivaldybės vadovu, savivaldybės atstovaujamąja institucija, turinčia vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Manau, kad ši mintis, o tikriau – lūkestis nelabai realizuotinas dėl kelių priežasčių.

Visų pirma – buvusio modelio atmaina, egzistavus 2015–2023 m. I ketv., o tiksliau – tiesiogiai renkamo savivaldybės mero vaidmenį ir įgaliojimus nustačiusios (apibrėžusios) nuostatos 2021 metais Konstitucinio Teismo buvo pripažintos prieštaraujančiomis šalies Konstitucijai. Konstitucinis Teismas, priimdamas tokį sprendimą, nuosekliai vadovavosi savo paties dokumentuose suformuluotu išaiškinimu, grįstu principine prieiga (samprata), pagal kurią savivaldos teisės įgyvendinimas yra tapatinamas su vietos valdžios teisių ir pareigų turėjimu ir vykdymu. Vadovaujantis tokia savivaldos teisės įgyvendinimo samprata, 2003 m. vasario mėnesį buvo priimtas Vietos savivaldos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo 1995–2002 m. galiojęs savivaldos modelis (moksliniais terminais vadintinas „Savivaldybės taryba – dvi vykdomosios institucijos, sudarytos iš renkamų savivaldybės tarybos narių“) buvo pakeistas kitu savivaldos modeliu. Jame (kitame, egzistavusiame 2003–2023 m., savivaldos modelyje) vietos valdžios teisės ir pareigos buvo suteiktos tik renkamajai, atstovaujamajai savivaldybės institucijai – savivaldybės tarybai, per kurią vienintelę (kaip buvo skelbiama šalies Konstitucijoje) buvo galima įgyvendinti savivaldos teisę. Savivaldybės administracijos direktoriui – savivaldybės vienasmenei vykdomajai institucijai buvo suteikti tik valdingi (vykdomosios institucijos) įgaliojimai (bet ne vietos valdžios teisės ir pareigos). Lietuvos savivaldybėse 2003–2015 m. taikytame savivaldos modelyje savivaldybės meras buvo ne atskira savivaldybės institucija, bet savivaldybės tarybos narys, kuris savivaldybės tarybos sprendimu buvo renkamas atlikti savivaldybės tarybos pirmininko ir savivaldybės vadovo vaidmenis ir buvo „matomas“ kaip neatskiriama savivaldybės tarybos dalis (elementas).

Kaip jau ne kartą minėta, 2014 m. birželio mėnesį priėmus Vietos savivaldos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2003 m. egzistavęs savivaldos modelis buvo pakoreguotas, įdiegiant netradicinius elementus (pakeista mero rinkimo tvarka, nepakeitus jo vaidmens savivaldybėje, merui perduota dalis vykdomajai institucijai charakteringų įgaliojimų, jam suteiktos vietos valdžios teisės ir pareigos) – buvo peržengtos „raudonos linijos“, kurias nubrėžė savo aiškinimu Konstitucinis Teismas.

Savivaldybės meras de facto nuo 2015 m. „tapo“ savivaldybės institucija, per kurią buvo pradėta įgyvendinti savivaldos teisė, kuri Konstitucijos laiduota savivaldybei (savivaldybės bendruomenei), nors pagal šalies Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalį tuo metu buvo nustatyta, kad savivaldos teisė įgyvendinama tik per „atitinkamas savivaldybių tarybas“, t. y. tik per vieną atstovaujamąją savivaldybės instituciją (turinčią vietos valdžios teises ir pareigas). Tokia situacija, kai savivaldybėje „atsirado“ ir pradėjo veikti jau dvi atstovaujamosios savivaldybės institucijos (turinčios vietos valdžios teises ir pareigas) ilgai tęstis negalėjo. Reikėjo tik kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Ir jis buvo pateiktas (kas gali paneigti, kad nebe tam tikrų motyvų). Išdava – 2021 metų balandžio mėnesį Konstitucinis Teismas 2014 m. birželį priimtų Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas dėl mero rinkimų ir įgaliojimų pripažino kaip neatitinkančias šalies Konstitucijos.

Būtina nepamiršti ir antros priežasties. Susiklosčiusi situacija, deja, neatitiko ir dar vieno teisės akto – Europos vietos savivaldos chartijos (kurią Lietuva ratifikavo 1999 metais ir įsipareigojo laikytis visų jos punktų be jokių išlygų) – 3 straipsnio nuostatų, pagal kurias irgi numatyta, kad savivaldos teisę įgyvendina tik savivaldybių tarybos (susirinkimai, asamblėjos). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos vietos savivaldos chartijoje yra minima tik ši, viena kolegiali renkamoji, atstovaujamoji, savivaldos teisę įgyvendinanti savivaldybės institucija. Joks tiesiogiai renkamas meras, kuriam įstatymų leidėjas savo priimtu įstatymu suteikia vietos valdžios teises ir pareigas turinčios (o pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimą kartu ir savivaldos teisę įgyvendinančios institucijos) statusą šiame tarptautiniame teisės akte neminimas. Štai kodėl „sugrąžinti“ savivaldos modelį su dviem renkamomis, atstovaujamosiomis, vietos valdžios teises ir pareigas turinčiomis (o tuo pačiu pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimą (sampratą)) savivaldos teisę įgyvendinančiomis) savivaldybių institucijomis – gali nepavykti vien dėl šito tarptautinio teisės akto nuostatų. Nebent Konstitucinis Teismas pakeistų savo požiūrį ir kitaip išaiškintų (traktuotų) nuostatą „savivaldos teisės įgyvendinimas“. Ar ši misija įmanoma? Parodys laikas.

Tačiau užsispyrę politikai galėtų paprieštarauti ir pateikti „svarų“ argumentą: juk nuo 2022 m. balandžio Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalies nuostata pakeista – dabar nustatyta, kad savivaldos teisę įgyvendina ir savivaldybių tarybos, ir tiesiogiai renkami savivaldybių merai. Jeigu jau merai irgi yra pripažįstami savivaldos teisės įgyvendintojais, tai gal Vietos savivaldos įstatyme įrašius, kad savivaldybės meras yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos pirmininkas (tuo pačiu turintis ir balso teisę, tarybai priimant sprendimus posėdžių metu) ir savivaldybės vadovas (tuo pačiu analogiškai kaip ir Respublikos Prezidentas turintis įgaliojimus, būdingus vykdomajai institucijai) – visgi pavyktų „sugrąžinti“ buvusį savivaldos modelį su dviem renkamosiomis, atstovaujamosiomis, vietos valdžios teises ir pareigas turinčiomis savivaldybės institucijomis? Slaptam lūkesčiui išsipildyti vis tiek „trukdytų“ šie rimti kliuviniai:

Visų pirma – kaip jau minėta, tai Europos vietos savivaldos chartijos nuostatos, pagal kurias (kad ir kaip jas interpretuojant) savivaldybėje gali būti tik viena renkamoji, atstovaujamoji ir sprendžiamoji (vietos valdžios teises ir pareigas turinti) institucija ir viena / kelios savivaldybės vykdomosios institucijos (be ar su vietos valdžios teisėmis ir pareigomis). Analogiškai kaip unitarinėje respublikos valdymo formos valstybėje yra viena Tautos atstovybė ir viena / kelios vykdomosios valstybės valdžios šakos institucijos (pvz. Lietuvoje – Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė).

Antras dalykas – kitų demokratinių šalių praktika, taikant įvairius įvairiausius savivaldos modelius. Jose nei vienoje nerasite savivaldos modelio su dviem renkamosiomis, atstovaujamosiomis savivaldybių, sprendžiamosiomis institucijomis. Visur – renkamoji, atstovaujamoji, sprendžiamoji yra tik viena savivaldybės institucija – savivaldybės taryba (susirinkimas, asamblėja). Tiesiogiai renkamam savivaldybės merui gali tekti įvairūs vaidmenys ir įgaliojimų sudėtis: 1) meras – tik vykdomoji (vykdomosios valdžios) institucija, 2) meras – vykdomoji (vykdomosios valdžios) institucija ir savivaldybės administracijos vadovas, 3) meras – vykdomoji (vykdomosios valdžios) institucija ir visos savivaldybės vadovas, 4) meras – vykdomoji (vykdomosios valdžios) institucija, savivaldybės administracijos ir visos savivaldybės vadovas, 5) meras – kolegialios vykdomosios institucijos ar vieno iš savivaldybės tarybos komiteto vadovas su / be jam dar priskirtais kitais vykdomosios institucijos įgaliojimais, 6) meras – vykdomoji (vykdomosios valdžios) institucija, visos savivaldybės vadovas ir turintis įgaliojimus šaukti savivaldybės tarybos posėdžius, juose pirmininkauti, pasirašyti priimtus tarybos sprendimus, su / be balso teisės, tarybai priimant sprendimus. Kaip matyti, tiesiogiai renkamas meras netapatinamas su atstovaujamąja savivaldybės institucija, o traktuojamas kaip atskira, vykdomosios institucijos tipo institucija (nebent tiesiogiai renkamas meras yra sudėtinė savivaldybės tarybos dalis, savivaldybės tarybos pirmininkas su / be visos savivaldybės vadovo įgaliojimų).

Žinoma, kas gali paneigti, kad kur nors visgi egzistuoja unikalus savivaldos modelis, kuriame tiesiogiai renkamam merui suteiktas ypatingas statusas, vaidmuo ir įgaliojimai...

Penkta, mintys ir įžvalgos apie nuostatas, kuriomis būtų tikslinga vadovautis dabartiniu metu.

Dabartiniu metu tikslinga vadovautis patarle „Arkliai perkėloje nekeičiami“. Įdėjus tiek pastangų, kad būtų įtvirtintas savivaldos modelis su tiesiogiai renkamu meru (vykdomąja institucija, savivaldybės vadovu, savivaldybės tarybos posėdžių organizatoriumi be teisės balsuoti, priimant sprendimus savivaldybės tarybos posėdyje, bet su veto teise), būtų protinga bent kurį laiką (realiai – vieną kadenciją) nesiblaškyti, bet šį modelį išbandyti praktikoje. Tegu „pasirodo“ visos šio modelio siauros vietos (trūkumai). Dalį jų, kurie ypatingai trukdys vietos savivaldybėse tvarkyti vietos reikalus, tikslinga šalinti, priimant „sumanius“ sprendimus (t. y. grįstus kūrybiškumu, lankstumu, toliaregiškumu).

Esminius (sisteminius) savivaldos modelio trūkumus tikslinga fiksuoti, rūpestingai ieškoti to priežasčių, atsidėjus išanalizuoti kitų šalių savivaldos modelių su tiesiogiai renkamu meru atmainų (pvz. taikomos Jungtinėse Amerikos valstijose (šalies, kurioje šis modelis „atsirado“), taikomos Vokietijoje (šalies, kurioje įdiegta šio modelio atmaina „su vienu galios centru“), taikomų šalyse, kuriose įdiegta šio modelio atmaina „su dviem galios centrais“, galų gale taikyto Lenkijoje su kolegialia vykdomąja institucija, kurios vadovas yra tiesiogiai renkamas meras) ir kt. funkcionavimo gerąją / blogąją patirtį ir atsakingai ruoštis arba lietuviškosios modelio atmainos „kapitaliniam remontui“ (esminių pokyčių, pvz. suteikti merui balso teisę, vieną vicemerą / visus vicemerus rinkti / skirti iš savivaldybės tarybos narių ir pan.), arba kitos modelio atmainos ar net kito modelio įteisinimui.

Gerą sprendimą reikia laiko subrandinti. Bet ar pakaks kantrybės? Ar pakaks išminties netęsti tradicijos griauti tai, ką kitas (ne savas) sukūrė. Juolab kad artinasi Seimo rinkimai.